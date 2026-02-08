Že on sám porazil jen Bulhara Alexandera Krašniaka a diskvalifikovaného Japonce Masaki Šibu?
Že na vítězného Rolanda Fischnallera ztratil víc než tři sekundy?
Že možná sám chtěl trochu víc?
„Mám z toho smíšené pocity. Moc chyb jsem neudělal, s jízdami jsem spokojený, jen jsem byl pomalý. Ale jelo se mi krásně,“ popisoval ambivalentní pocity ze svého prvního závodu pod pěti kruhy český snowboardista.
„Na prudších pasážích jsem nejel tolik na brány, to se nepovedlo. Tohle byl asi jediný problém, který jsem viděl,“ líčil. „Hlavně to pro mě byla neskutečná zkušenost. Přijela sem celá moje rodina i s přáteli, za to jim moc děkuju, strašně to pro mě znamená. Doufám, že za čtyři roky budu v lepší formě.“
Vždyť do Itálie Kryštof Minárik málem ani neodcestoval.
V prosinci v Carezze udělal při Světovém poháru krátce po startu chybu. Zasekla se mu hrana, spadl na břicho a vletěl na druhou stranu tratě tak nešťastně, že mu soupeř přejel hranou prkna přes ruku a ošklivě mu ji pořezal.
Ze začátku to moc dobře nevypadalo.
Dokonce se bál trvalých následků. Ruka se naštěstí začala postupně hojit a on tak oživil šance na olympijský debut. Začal jezdit s ortézou, rehabilitoval a nakonec boj s časem vyhrál.
„Ale o tom, že tady stoprocentně budu, se rozhodlo tak před týdnem. Vděčím za to šéflékaři olympijského týmu,“ prozradil.
A pokračoval: „Takže už jen to, že jsem v Livignu, beru jako úspěch. Vlastně za to může moje fyzioterapeutka a paní, která mi dala ruku dohromady a vytvořila tuhle ortézu, ve které jsem byl schopný závodit. Možná mě trochu limitovalo, že jsem měsíc nestál na startu. Ale i to se stává.“
Pochopitelně po očku sledoval i kvalifikaci žen, kterou Češky naprosto ovládly: 1. Ester Ledecká, 2. Zuzana Maděrová.
A to o parník.
Pokud ve vyřazovacích jízdách, které začínají v neděli ve 13 hodin, budou postupovat, mohou se potkat až ve finále. V českém finále. „A to bych jim strašně přál,“ říká Minárik. „Obě mají neskutečnou formu, budu jim fandit a doufat, že to dopadne. Jakákoli placka by byla dobrá.“
Kdyby měl styl obou charakterizovat?
Ledecká má podle mladého snowboardisty největší sílu v hlavě a k tomu úžasný styl. Maděrová naopak využívá mezi branami svou hbitost a baví ji riskovat.
„Na tomhle kopci je obojí velmi silná zbraň, která je znát. Proto jsou tak neskutečné,“ vysvětluje.