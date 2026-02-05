Těžký pád v tréninku jednoho z favoritů. Snowboardistu odvezli na nosítkách

Kanadský snowboardista Mark McMorris měl na olympijských hrách ve středečním tréninku v disciplíně Big Air těžký pád, po němž ho záchranáři odvezli na saních. Jaký je zdravotní stav bronzového medailisty ve slopestylu z předchozích tří her v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, kanadský tým v prohlášení neoznámil.
Lékaři ošetřují Marka McMorrise po těžkém pádu v tréninku na Big Air.

Lékaři ošetřují Marka McMorrise po těžkém pádu v tréninku na Big Air.

Dvaatřicetiletý McMorris při své čtvrté olympijské účasti trénoval v Livignu na soutěž v Big Airu, která začne čtvrteční kvalifikací. Kanaďan patřil jakožto mistr světa z roku 2021 mezi favority na medaili. Zda se ještě stihne do soutěže zapojit, není jisté.

„Zástupci kanadského olympijského výboru a kanadského snowboardingu se o něj starají. Další informace poskytneme, až budou k dispozici,“ uvedl v prohlášení kanadský tým. Na sociálních sítích přidal krátké ujištění: „Mark je v pořádku.“

Kvalifikace se zúčastní také český snowboardista Jakub Hroneš.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Agentura Reuters připomněla, že McMorris se potýká se zraněními po celou kariéru. Pravděpodobně nejvážnější byla jeho nehoda z roku 2017, při níž si zlomil čelist a levou paži, natrhl slezinu, utrpěl zlomeniny pánve a žeber a poškodil si plíce.

Přesto v roce 2018 obhájil olympijský bronz ve slopestylu a v Pekingu o čtyři roky později přidal další. V roce 2023 pak získal zlato ve stejné disciplíně na X Games, čímž se stal s 22 medailemi nejúspěšnějším snowboardistou v historii klání.

