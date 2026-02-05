Dvaatřicetiletý McMorris při své čtvrté olympijské účasti trénoval v Livignu na soutěž v Big Airu, která začne čtvrteční kvalifikací. Kanaďan patřil jakožto mistr světa z roku 2021 mezi favority na medaili. Zda se ještě stihne do soutěže zapojit, není jisté.
„Zástupci kanadského olympijského výboru a kanadského snowboardingu se o něj starají. Další informace poskytneme, až budou k dispozici,“ uvedl v prohlášení kanadský tým. Na sociálních sítích přidal krátké ujištění: „Mark je v pořádku.“
Kvalifikace se zúčastní také český snowboardista Jakub Hroneš.
Agentura Reuters připomněla, že McMorris se potýká se zraněními po celou kariéru. Pravděpodobně nejvážnější byla jeho nehoda z roku 2017, při níž si zlomil čelist a levou paži, natrhl slezinu, utrpěl zlomeniny pánve a žeber a poškodil si plíce.
Přesto v roce 2018 obhájil olympijský bronz ve slopestylu a v Pekingu o čtyři roky později přidal další. V roce 2023 pak získal zlato ve stejné disciplíně na X Games, čímž se stal s 22 medailemi nejúspěšnějším snowboardistou v historii klání.