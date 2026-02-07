Ester a její vyzývatelky. Sveřepá Japonka, vracející se legenda i nebezpečná krajanka

Od našeho zpravodaje v Itálii - Říká se, že čísla hovoří jasnou řečí. Tak pro připomenutí – z 63 závodů ve Světovém poháru na snowboardu Ester Ledecká 26krát vyhrála. A hlavně – poslední dva starty na olympijských hrách proměnila ve dva triumfy. Není divu, že je 30letá česká hvězda jasnou favoritkou na zlato v paralelním obřím slalomu i na olympiádě v italském Livignu. Ale kdo jsou její největší vyzývatelky?
I server Kalshi, který se zabývá pravděpodobností napříč odvětvími, dává Ledecké 59% šanci na nejcennější kov. Je jasnou kandidátkou na zlato i přesto, že v této sezoně stihla na prkně jediný závod.

Paralelní obří slalom žen s Ester Ledeckou

neděle 8. února

Kvalifikace startuje v 9.00, finále je v programu od 13.00.

Představí se také další česká reprezentantka Zuzana Maděrová.

A ano, v Simonhöhe ho vyhrála, jak jinak.

Dvě další medailistky z posledních her v Pekingu? Daniela Ulbingová už ukončila kariéru. Gloria Kotniková sice v 36 letech stále závodí, ale k nejrychlejším už nepatří.

A tak českou šampionku proženou jiné.

„Je tu spousta skvělých závodnic, jsme rádi, že patříme mezi ně,“ říká Justin Reiter, kouč Ledecké.



