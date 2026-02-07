I server Kalshi, který se zabývá pravděpodobností napříč odvětvími, dává Ledecké 59% šanci na nejcennější kov. Je jasnou kandidátkou na zlato i přesto, že v této sezoně stihla na prkně jediný závod.
Paralelní obří slalom žen s Ester Ledeckou
neděle 8. února
Kvalifikace startuje v 9.00, finále je v programu od 13.00.
Představí se také další česká reprezentantka Zuzana Maděrová.
A ano, v Simonhöhe ho vyhrála, jak jinak.
Dvě další medailistky z posledních her v Pekingu? Daniela Ulbingová už ukončila kariéru. Gloria Kotniková sice v 36 letech stále závodí, ale k nejrychlejším už nepatří.
A tak českou šampionku proženou jiné.
„Je tu spousta skvělých závodnic, jsme rádi, že patříme mezi ně,“ říká Justin Reiter, kouč Ledecké.