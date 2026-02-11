Pětatřicetiletý Bolton se zranil v pondělí, na vyšetření však zamířil až v úterý poté, co si stěžoval na zhoršující se bolest krku. Lékaři v Livignu odhalili dvě zlomeniny a Bolton putoval vrtulníkem do nemocnice v Miláně.
Podle vedoucí australské výpravy Alisy Camplinové je Bolton v dobré náladě a připojila se k němu manželka.
„Cam chce všechny ujistit, že je v pořádku a je o něj dobře postaráno,“ uvedla bývalá úspěšná akrobatická lyžařka.
Boltona ve čtvrteční kvalifikaci snowboardcrossu nahradí nováček na olympijských hrách James Johnstone.
Australan získal na loňském světovém šampionátu ve švýcarském Engadinu stříbro společně s Miou Cliftovou. O možnost bojovat o první olympijskou medaili při své čtvrté účasi na hrách kvůli zranění přišel.
Australské snowboardisty provází tento týden smůla napříč disciplínami.
Při pádu v pondělním tréninku na U-rampě si Misaki Vaughanová způsobila zranění hlavy, kvůli kterému se musela ze závodu odhlásit. Žádnou náhradu za ni australský tým do středeční kvalifikace nemá.