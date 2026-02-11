Vicemistr světa si v tréninku zlomil krční páteř. O olympijský snowboardcross přijde

  9:19
Australský snowboardista Cameron Bolton na olympiádě při pádu během tréninku v Livignu utrpěl dvě zlomeniny krční páteře. Podle národního olympijského výboru nejde o vážné zranění, ale na hrách loňský vicemistr světa ve snowboardcrossu smíšených družstev skončil.

Snowboardcross - závod týmů. Zleva: Nick Baumgartner z USA, Kalle Koblet ze Švýcarska, Cameron Bolton z Austrálie a Adam Lambert z Austrálie. | foto: Reuters

Pětatřicetiletý Bolton se zranil v pondělí, na vyšetření však zamířil až v úterý poté, co si stěžoval na zhoršující se bolest krku. Lékaři v Livignu odhalili dvě zlomeniny a Bolton putoval vrtulníkem do nemocnice v Miláně.

Podle vedoucí australské výpravy Alisy Camplinové je Bolton v dobré náladě a připojila se k němu manželka.

„Cam chce všechny ujistit, že je v pořádku a je o něj dobře postaráno,“ uvedla bývalá úspěšná akrobatická lyžařka.

Boltona ve čtvrteční kvalifikaci snowboardcrossu nahradí nováček na olympijských hrách James Johnstone.

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Australan získal na loňském světovém šampionátu ve švýcarském Engadinu stříbro společně s Miou Cliftovou. O možnost bojovat o první olympijskou medaili při své čtvrté účasi na hrách kvůli zranění přišel.

Australské snowboardisty provází tento týden smůla napříč disciplínami.

Při pádu v pondělním tréninku na U-rampě si Misaki Vaughanová způsobila zranění hlavy, kvůli kterému se musela ze závodu odhlásit. Žádnou náhradu za ni australský tým do středeční kvalifikace nemá.

