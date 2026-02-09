Ke světovému zlatu přidala i olympijské. Muraseová se dočkala v Big Airu

  21:40
Olympijskou vítězkou v Big Airu se stala japonská snowboardistka Kokomo Muraseová. Úřadující mistryně světa vylepšila čtyři roky starý bronz z Pekingu. Jednadvacetiletá Muraseová v Livignu zvítězila před Novozélanďankou Zoi Sadowskou-Synnottovou, která zopakovala výsledek z minulé olympiády. K tomu má v Big Airu bronz z Pchjongčchangu.
Kokomo Muraseová slaví povedený skok ve finále Big Airu.

Kokomo Muraseová slaví povedený skok ve finále Big Airu. | foto: Reuters

Korejka Ju Sung-un ve finále Big Airu.
Kokomo Muraseová slaví povedený skok ve finále Big Airu.
Britská princezna Anna se zúčastnila medailového ceremoniálu po finále ženskéh...
Zoi Sadowská-Synnottová ve finále Big Airu.
6 fotografií

Překvapivý bronz získala osmnáctiletá Korejka Ju Sung-un, která má za sebou jen pět startů ve Světovém poháru. V prosinci ve Steamboat vybojovala druhé místo a poprvé byla na stupních vítězů.

Útok na třetí olympijské zlato za sebou nevyšel Rakušance Anně Gasserové. Čtyřiatřicetileté hvězdě se nepovedl ve finále první ani druhý skok a musela se spokojit s osmým místem. Už před třetím pokusem Gasserová věděla, že bude bez medaile.

Devatenáctiletá česká reprezentantka Laura Záveská obsadila v nedělní kvalifikaci 17. místo a do dvanáctičlenného finále nepostoupila.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Big Air - ženy: 1. Muraseová (Jap.) 179,00, 2. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 3. Ju Sung-un (Korea) 171,00, 4. Brookesová (Brit.) 159,50, 5. Čang Siao-nan (Čína) 144,50, 6. Suzukiová (Jap.) 136,25, ...v kvalifikaci 17. Záveská (ČR) 144,25.

Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

9. února 2026  23:14

ONLINE: Česko - Kanada 1:5. Hokejistky využívají přesilovku, trefuje se Mlýnková

Sledujeme online
Kanaďanka Julia Goslingová slaví se spoluhráčkami pátý gól jejího týmu během...

České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání čelí silným Kanaďankám, které potvrzují roli jasných favoritek. Ve třetí třetině platí stav 1:5, utkání můžete od...

9. února 2026  23:10

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Dvojice Julie Zelingerová a Vít Chabičovský...

9. února 2026  20:54,  aktualizováno 

Ke světovému zlatu přidala i olympijské. Muraseová se dočkala v Big Airu

Kokomo Muraseová slaví povedený skok ve finále Big Airu.

Olympijskou vítězkou v Big Airu se stala japonská snowboardistka Kokomo Muraseová. Úřadující mistryně světa vylepšila čtyři roky starý bronz z Pekingu. Jednadvacetiletá Muraseová v Livignu zvítězila...

9. února 2026  21:40

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

9. února 2026  21:32

Střední můstek senzačně ovládl Raimund, Prevc bez medaile, Koudelka čtyřicátý

Skokan na lyžích Roman Koudelka ve zkušebním kole v závodu na středním můstku...

Olympijským vítězem na středním můstku v Predazzu se překvapivě stal německý skokan na lyžích Philipp Raimund, jenž dosud nevyhrál individuální závod Světového poháru. Jediný český reprezentant Roman...

9. února 2026  20:18,  aktualizováno  21:14

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026...

9. února 2026  21:13

Program snowboardingu na ZOH 2026: Naváže Adamczyková na Maděrovou?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům zlatou radost. V Livignu propukla po senzační jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další nadějí je Eva...

9. února 2026  21:08

Byla vyrovnaná, říká o Maděrové mentální kouč. A Jílek? Úsměv nám ještě ukáže

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Během kvalifikace i před vyřazovacími jízdami si vždy na chvíli zavolali. Ale v kontaktu byli už dny předtím. „V tu dobu byla nervóznější než před závodem, asi to z ní spadlo,“ říká o Zuzaně Maděrové...

9. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  20:55

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

9. února 2026  20:53

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. V konečném pořadí obsadili osmé místo.

9. února 2026  12:56,  aktualizováno  20:48

