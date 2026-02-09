Překvapivý bronz získala osmnáctiletá Korejka Ju Sung-un, která má za sebou jen pět startů ve Světovém poháru. V prosinci ve Steamboat vybojovala druhé místo a poprvé byla na stupních vítězů.
Útok na třetí olympijské zlato za sebou nevyšel Rakušance Anně Gasserové. Čtyřiatřicetileté hvězdě se nepovedl ve finále první ani druhý skok a musela se spokojit s osmým místem. Už před třetím pokusem Gasserová věděla, že bude bez medaile.
Devatenáctiletá česká reprezentantka Laura Záveská obsadila v nedělní kvalifikaci 17. místo a do dvanáctičlenného finále nepostoupila.
XXV. zimní olympijské hry
Snowboarding (Livigno)
Big Air - ženy: 1. Muraseová (Jap.) 179,00, 2. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 3. Ju Sung-un (Korea) 171,00, 4. Brookesová (Brit.) 159,50, 5. Čang Siao-nan (Čína) 144,50, 6. Suzukiová (Jap.) 136,25, ...v kvalifikaci 17. Záveská (ČR) 144,25.