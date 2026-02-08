Juniorská mistryně světa ve slopestylu z roku 2024 předvedla nejlepší skok ve druhém kole.
Za frontside 1080 dostala známku 80,50 bodu a vrátila se do hry o postup. V závěrečném kole ale na postupovou dvanáctku útočila marně.
„Ve třetí jízdě jsem dělala switch back 9 (switch backside 900). Bohužel jsem měla míň rychlosti než normálně, takže jsem si trochu sáhla na zem. Tam ty bodíky utekly,“ řekla Záveská.
Z průběžného 25. místa mezi 29 snowboardistkami si nakonec polepšila na sedmnácté, celkem získala 144,45 bodu.
„Bylo to super. Vím, že jsem se mohla dostat i do finále, takže mě to trošku zamrzelo, ale odjela jsem dva triky na olympiádě, což se moc lidem nepovede. Takže mám megaradost,“ zářila Záveská.
Postarala se o čtvrtý nejlepší český výsledek mezi freestyle snowboardistkami na olympijských hrách, Šárka Pančochová má na kontě 5., 14. a 16. místo.
Kvalifikaci v Livignu vyhrála novozélandská spolufavoritka Zoi Sadowská-Synnottová, jež má z OH v Big Airu stříbro z Pekingu a bronz z Pchjongčchangu. Šanci na zlatý hattrick drží devátá Rakušanka Anna Gasserová.
