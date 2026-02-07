Kimura předvedl nejlepší skok prvního kola a po pokaženém druhém pokusu musel zabojovat v závěrečné sérii.
V ní ale předchozí zaváhání suverénně odčinil a nejlepším skokem celého dne, za který získal 90,50 bodu, hodnocení ovládl. Zvítězil ziskem 179,50 bodu.
Kimata ve třetím kole útočil na zlepšení skóre marně a se 171,50 bodu bral stříbro.
Jednadvacetiletý Su I-ming ziskem bronzu zkompletoval olympijskou medailovou sbírku. Před čtyřmi lety před domácím publikem vedle zlata v Big Airu vybojoval i stříbro ze slopestylu.
Český reprezentant Jakub Hroneš se při premiéře na zimních olympijských hrách do dvanáctičlenného finále disciplíny Big Air nedostal. Ve čtvrteční kvalifikaci obsadil 28. místo.
XXV. zimní olympijské hry
Snowboarding (Livigno)
Big Air muži - finále: 1. Kimura 179,50, 2. Kimata (oba Jap.) 171,50, 3. Su I-ming (Čína) 168,50, 4. Martin (USA) 163,00, 5. Matteoli (It.) 162,50, 6. Menzies (N. Zél.) 169,75, ...v kvalifikaci 28. Hroneš (ČR) 86,00.