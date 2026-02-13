Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková má před sebou kvalifikaci

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikace začíná už v 10:00 a můžete ji sledovat podrobně v naší online reportáži.

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026) | foto: Reuters

Adamczyková je ve snowboardcrossu olympijskou vítězkou ze Soči 2014, o čtyři roky později si z Pchjongčchangu odvezla bronz. Od té doby si prošla zlomeninami obou kotníků, kvůli kterým přišla o hry v Pekingu, vdala se a stala se maminkou.

ONLINE: Snowboardcross žen na ZOH, kvalifikace

Sledujeme v podrobné reportáži od 10:00

Syna Kryštofa má s sebou i na olympiádě a v pátek se může zařadit mezi české medailové mámy. V cestě jí budou stát dvě kvalifikační jízdy, tři vyřazovací a pak snad až soupeřky ve velkém finále. Formu na další skvělý výsledek dvaatřicetiletá snowboardistka s namalovaným knírem jistě má.

Minimálně pro kvalifikaci jí bude dělat společnost teprve osmnáctiletá Hrůšová. Ještě před třemi lety startovala na olympiádě dětí a mládeže, kde vyhrála snowboardcross mezi staršími dívkami. Tentokrát se představí v nabitější konkurenci.

Silná, dynamická. Evka je bestie! Legenda Jacobellisová chválí Adamczykovou

Obhájkyně zlata z Pekingu Lindsey Jacobellisová v Livignu je, ovšem pouze jako divačka. Do dějiště olympiády si odskočila z mateřské dovolené.

Snowboardcross žen na ZOH, finále

Závod sledujeme od 13:30 ONLINE

Stříbrná medailistka z Pekingu Chloé Trespeuchová se už také stihla stát maminkou, v kariéře ale pokračuje úspěšně dál a v pátek patří mezi favoritky.

Papírově největší aspirantkou na zlato je pak Charlotte Bankesová, která vede hodnocení Světového poháru.

I jejich počínání můžete sledovat v podrobné reportáži.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by...

13. února 2026  8:44

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na...

13. února 2026  8:33

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  8:31

Hokejisté čtenáře nepřesvědčili. Obstál jen Dostál, nejhorší známka pro kapitána

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Složitý zápas s vynikajícím soupeřem. Čeští hokejisté mají za sebou nevydařený vstup do olympijského turnaje, čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon proti Kanadě (0:5) celkovou známkou 3,21. Nejlépe si z...

13. února 2026  8:31

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková má před sebou kvalifikaci

Sledujeme online
Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikace začíná už v 10:00 a můžete ji sledovat podrobně v naší online reportáži.

13. února 2026  8:30

7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má...

13. února 2026

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat...

13. února 2026

Jak jsem to vlastně jela? Euforie vymazala Novákové paměť. A teď Světový pohár!

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když projela cílem, rozesmála se a mávala rukama. „A bůhví, co všechno jsem ještě dělala,“ popisovala euforii sjezdařka Barbora Nováková. Ale divíte se? Na olympijských hrách v Cortině skončila v...

13. února 2026  5:55

Silná, dynamická. Evka je bestie! Legenda Jacobellisová chválí Adamczykovou

Premium
Lindsey Jacobellisová ukazuje své medaile.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mezi helmu a brýle jí připevnili kameru, aby mohli její jízdu zkoumat v přímém přenosu. Po tréninku Evu Adamczykovou spolu s pár dalšími vybranými sportovci poprosili, jestli by neporadila, jak...

13. února 2026

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

6. den ZOH 2026: Rozlučka Sáblíkové, zraněná Ledecká super-G nedokončila

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Ve čtvrtek večer se s kariérou na olympijských hrách rozloučila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nastoupila v šestý den olympiády k závodu na 5000 m a dokončila ho na 11. příčce. Zklamáním...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  23:40

Česko - Švédsko živě v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hokejistky před úvodním zápasem olympijského turnaje proti Američankám.

České hokejistky čeká čtvrtfinálový souboj na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 13. února proti Švédsku. Kdy a kde sledovat utkání Česko – Švédsko živě a další...

12. února 2026  22:43

