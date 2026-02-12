V kvalifikaci oba reprezentanti skončili po první jízdě mimo první dvacítku a absolvovali s deseti dalšími soupeři ještě jedno kolo.
Choura byl klasifikován na 24. a ve své osmifinálové jízdě se utká například s exmistrem světa Jakobem Duskem z Rakouska nebo stříbrným medailistou z her v Pchjongčchangu 2018 Jarrydem Hughesem z Austrálie. Houser byl mezi 32 účastníky 29. a jeho soupeři budou domácí obhájce bronzu Omar Visintin či předloňský světový šampion Jonas Chollet z Francie.
Vyřazovací jízdy začaly v Livignu úspěchem Kryštofa Choury, který v osmifinálové rozjížďce obsadil druhé místo, ale ve čtvrtfinále na trojici soupeřů nestačil, cílem projel na nepostupovém čtvrtém místě.