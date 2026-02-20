Právě pardubický útočník patří k těm, kteří hvězdám soupeře hru nejvíce komplikuje. Opírá se o důraz, provokuje, svou tvrdostí a péčí nedává protihráčům příliš volného prostoru.
Sám tahoun týmu Juraj Slafkovský zmínil Kelemena jako jednoho z hráčů, kteří si podle něj na olympiádě říkají o smlouvu v NHL.
„Ale povídal mi, že má v Česku poměrně dobrý kontrakt, tak nevím, jestli se mu bude chtít odcházet,“ pravil s úsměvem.
Individuální cíle jdou teď ale stranou. Slováci se zatím v Miláně představují parádními týmovými výkony. Spoléhají na soudržnost, bojovnost.
I díky ní porazili v úvodním zápasu Finsko, vstřelili klíčový gól v závěru proti Švédsku a přešli ve čtvrtfinále přes Německo.
„Ale že bychom nějak překvapovali? To si nemyslím,“ říkal útočník Martin Pospíšil.
„Mají výborné výsledky, blahopřeju jim. Nachytali Finy a od toho se to všechno odvíjelo,“ chválil východní sousedy po příletu zpět do Prahy český kouč Radim Rulík.
|
Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?
I on bude už z domova sledovat, jak si Slováci povedou v posledních dnech olympiády.
Navzdory papírovým předpokladům se poperou o medaili, jistotu cenného kovu jim zajistí případná semifinálová výhra. Proti našlapaným Američanům je ale čeká pořádně těžká výzva.
„Já ale rád hraju jako outsider. Potom můžeme překvapit,“ velel Slafkovský.
„Ale zaměřujeme se na sebe. Chceme hrát pořád stejně, musíme být tvrdí, nedávat jim moc prostoru, protože mají několik velmi kvalitních hráčů. Nemůžeme před nimi mít přílišný respekt,“ přidal Pospíšil.
|
Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili
Ten bronz v Pekingu nezískal, během her bez hokejistů z NHL už totiž působil na farmě Calgary. Nyní už jako hráč Flames zabojuje minimálně o stejný úspěch, jaký se povedl jeho krajanům na poslední olympiádě.
„Semifinále pro mě znamená hodně. Nestává se často, že máte během kariéry takovou příležitost. Už se nemůžu dočkat. Možná si to teď ani neuvědomujeme, ale je to neskutečná šance získat medaili. Odevzdáme maximum,“ završil.