Během turnaje pravidelně sázel na vyrovnanost. Opakovaně tvrdil, že jedince nebude vyzdvihovat, ale ani hanit.
„Vyhráváme i prohráváme jako tým. Nikdy hráče do novin nekritizuju,“ zdůraznil, jakmile došlo na dotaz k Adamu Ružičkovi, hráči ruského Spartaku Moskva, který svůj tým ve třetí třetině zápasu o bronz proti Finům vystavil do oslabení. Suomi přesilovku proměnili, odskočili na 3:1 a vzápětí ještě jednou trefou zlomili odpor Slováků, kteří ještě cítili šanci.
Nakonec v souboji o medaili podlehli 1:6.
„Zápasy se hrály ve strašně rychlém tempu a bylo vidět, že nám chyběly síly, asi jsme i narazili na výkonnostní strop, musíme dospět,“ povídal Országh.
|
Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre
Jenomže když pak obdržel otázku, zda neměl spojit dva nejproduktivnější tahouny týmu, totiž Dvorského s Jurajem Slafkovským, na adresu prvního jmenovaného se vyjádřil následovně.
„Ne, Daliborovi v zápase nešly nohy.“
Navázal sice slovy o únavě celého týmu, který chválil za ohromnou snahu v průběhu celého turnaje. Jenže s jednou nešťastnou větou narazil.
Dvorský na hrách posbíral hned šest bodů (3+3), dvacetiletý útočník St. Louis hrával dominantně ve třetím útoku, snižujícím gólem proti Švédsku zařídil Slovensku postup ze skupiny z prvního místa, tedy rovnou do čtvrtfinále. A po Slafkovském (4+4) byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva.
Když pak v pondělí na velkou sportovní akci vzpomínal na svém instagramovém účtu, Országhova poznámka se promítla v komentářích. Rýpli si do něj třeba i bratři Pospíšilové, z nichž mladší Martin se prestižní akce v Miláně také účastnil.
„Na to, že ti nešly nohy, tak dobrý,“ zastal se Dvorského. Starší Kristián zase poznamenal: „Aspoň, že góly šly, když nohy ne.“
Vyjádřil se i Dvorského vrstevník a další talent. Chicagem draftovaný Martin Mišiak, který bojuje v zámoří na farmě: „Celé léto makáme na nohách!“
Slovenští útočnici a bratři Kristián (vlevo) a Martin Pospíšilové
„Dáme soustředění,“ nenechal výrok bez odezvy ani jeden z hokejistových kondičních trenérů Marián Škorik.
A zbytečný incident s dávkou černého humoru završil také parahokejový reprezentant Martin Joppa, jehož vrcholná akce v Itálii teprve čeká: „Když nejdou nohy, pojď na parahokej, tam stačí ruce,“ pobídl mladého Slováka.