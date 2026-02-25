Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

  15:33
Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset minut. A dopustil se i nešťastného výroku, kdy se navzdory svým obvyklým postupům kriticky vyjádřil vůči mladému útočníkovi Daliborovi Dvorskému. Teď to za něj i od dalších reprezentantů schytává.
Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Slovenský útočník Dalibor Dvorský slaví trefu proti Německu.
Martin Pospíšil ze Slovenska v akci s Jasonem Seedem z Itálie. (13. února 2026)
Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...
Slovenský hráč Libor Hudáček (79) slaví poté, co Dalibor Dvorský (není na...
58 fotografií

Během turnaje pravidelně sázel na vyrovnanost. Opakovaně tvrdil, že jedince nebude vyzdvihovat, ale ani hanit.

„Vyhráváme i prohráváme jako tým. Nikdy hráče do novin nekritizuju,“ zdůraznil, jakmile došlo na dotaz k Adamu Ružičkovi, hráči ruského Spartaku Moskva, který svůj tým ve třetí třetině zápasu o bronz proti Finům vystavil do oslabení. Suomi přesilovku proměnili, odskočili na 3:1 a vzápětí ještě jednou trefou zlomili odpor Slováků, kteří ještě cítili šanci.

Hlavní kouč Vladimír Országh na střídačce slovenské reprezentace

Nakonec v souboji o medaili podlehli 1:6.

„Zápasy se hrály ve strašně rychlém tempu a bylo vidět, že nám chyběly síly, asi jsme i narazili na výkonnostní strop, musíme dospět,“ povídal Országh.

Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre

Jenomže když pak obdržel otázku, zda neměl spojit dva nejproduktivnější tahouny týmu, totiž Dvorského s Jurajem Slafkovským, na adresu prvního jmenovaného se vyjádřil následovně.

„Ne, Daliborovi v zápase nešly nohy.“

Navázal sice slovy o únavě celého týmu, který chválil za ohromnou snahu v průběhu celého turnaje. Jenže s jednou nešťastnou větou narazil.

Euforie navzdory prohře, Dalibor Dvorský vstřelil klíčový gól na 3:5 proti Švédsku.

Dvorský na hrách posbíral hned šest bodů (3+3), dvacetiletý útočník St. Louis hrával dominantně ve třetím útoku, snižujícím gólem proti Švédsku zařídil Slovensku postup ze skupiny z prvního místa, tedy rovnou do čtvrtfinále. A po Slafkovském (4+4) byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Když pak v pondělí na velkou sportovní akci vzpomínal na svém instagramovém účtu, Országhova poznámka se promítla v komentářích. Rýpli si do něj třeba i bratři Pospíšilové, z nichž mladší Martin se prestižní akce v Miláně také účastnil.

„Na to, že ti nešly nohy, tak dobrý,“ zastal se Dvorského. Starší Kristián zase poznamenal: „Aspoň, že góly šly, když nohy ne.“

Vyjádřil se i Dvorského vrstevník a další talent. Chicagem draftovaný Martin Mišiak, který bojuje v zámoří na farmě: „Celé léto makáme na nohách!“

Slovenský reprezentant Kristián Pospíšil odpovídá novinářům.
Slovenský útočník Martin Pospíšil odpovídá novinářům.

Slovenští útočnici a bratři Kristián (vlevo) a Martin Pospíšilové

„Dáme soustředění,“ nenechal výrok bez odezvy ani jeden z hokejistových kondičních trenérů Marián Škorik.

A zbytečný incident s dávkou černého humoru završil také parahokejový reprezentant Martin Joppa, jehož vrcholná akce v Itálii teprve čeká: „Když nejdou nohy, pojď na parahokej, tam stačí ruce,“ pobídl mladého Slováka.

