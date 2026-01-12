Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku

Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil, olympijského turnaje se nezúčastní. Raději dal přednost setrvání v ruské KHL.
„Zástupci slovenské reprezentace mě kontaktovali, ale nakonec jsme se rozhodli, že zůstanu s týmem, protože momentálně bojujeme o play off,“ řekl Rybár pro ruskou agenturu TASS.

V KHL působí už pátou sezonu, do mužstva Šanghaj Dragons (dřívější Kunlun Red Star) zamířil v průběhu minulého ročníku, po dvou a půl letech opustil Spartak Moskva.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Dvaatřicetiletý brankář plní roli jedničky, i proto čínský klub podle deníku Nový čas s jeho účastní na vrcholné sportovní akci nesouhlasil.

Šanghaj, která hraje domácí zápasy v Petrohradě, momentálně ztrácí na pozice zajišťující účast ve vyřazovací fázi šest bodů.

Rybár odchytal za slovenskou reprezentaci kromě bronzového tažení v Pekingu čtyři světové šampionáty včetně toho loňského, tentokrát u něj převážily klubové povinnosti.

Americký útočník Chris Kreider se pokouší překonat slovenského brankáře Patrika Rybára.

„Zůstávám! Zvlášť když mezi IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) a KHL neexistují jasná pravidla ohledně pozvánek na olympiádu,“ vzkázal.

Jeho případná účast se řešila ještě před zveřejněním soupisky. Rybár telefonoval s Jánem Lašákem, trenéra brankářů informoval o tom, že jej klub velmi pravděpodobně neuvolní.

„Nemá to ve smlouvě. Možná se to ještě změní, ale uvidíme, je to v rukou manažerů,“ citoval Lašáka před měsícem Denník Šport.

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Ruská soutěž nezastavuje ani během turnaje v Miláně, i tak Slováci nominovali Martina Gernáta (Jaroslavl), Adama Ružičku (Spartak Moskva) a Adama Lišku (Čerepovec).

Všechny tři jejich kluby uvolnily, Rybára nikoliv. Vladimír Országh místo něj ukázal na Adama Gajana, Samuela Hlavaje a Stanislava Škorvánka.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

