Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské KHL. „Cílem trenérů bylo složit nejsilnější mužstvo, které Slovensko dokáže postavit,“ komentuje výběr generální manažer reprezentace Miroslav Šatan.
Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska. | foto: Reuters

Peter Cehlárik slaví se spoluhráči snížení s Kanadou.
Radost slovenských hokejistů po gólu v utkání s Lotyšskem.
Radost slovenských hokejistů po druhé brance proti USA.
Zklamaní slovenští hokejisté po prohře s Německem na hokejovém MS v Ostravě.
44 fotografií

V posledních dnech se řešilo, jestli se v nominaci objeví i hokejisté hrající v KHL. Ve středu se vyskytly na ruských portálech informace, že do Milána odcestuje Adam Liška a Martin Gernát.

Tyto zprávy se potvrdily, navíc k dvojici přibyl ještě útočník Adam Ružička. Slovenský forvard si vyzkoušel i NHL, Arizona s ním ale před dvěma lety rozvázala smlouvu poté, co na instagram zveřejnil video, ve kterém zabíral stůl s platební kartou a čárou bílého prášku.

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

„Adam měl těžké období, které překonal. Z hokejové stránky to potvrzuje. Už loni měl výbornou sezonu, v této formu potvrzuje. Je to ofenzivní hráč, od něhož si slibujeme body a produktivitu,“ vysvětlil Ružičkovu nominaci kouč Vladimír Országh.

„Cílem trenérů bylo složit co nejsilnější mužstvo, které Slovensko dokáže postavit. Hlavními kritérii byla kvalita, zkušenosti a aktuální výkonnost. A nás těší, že každý chtěl reprezentovat, neměli jsme ani jednu omluvenku,“ pochvaloval si Šatan.

Připravujeme podrobnosti...

KlubZápasyGóly
Brankáři
Adam GAJANUniversity of Minnesota-Duluth/NCAA00
Samuel HLAVAJIowa Wild/AHL290
Stanislav ŠKORVÁNEKMountfield HK180
Obránci
Peter ČEREŠŇÁKHC Dynamo Pardubice1209
Erik ČERNÁKTampa Bay Lightning/NHL114
Martin FEHÉRVÁRYWashington Capitals/NHL463
Martin GERNÁTLokomotiv Jaroslavl/KHL729
Michal IVANBílí Tygři Liberec825
Patrik KOCHHC Oceláři Třinec883
Martin MARINČINHC Oceláři Třinec476
Šimon NEMECNew Jersey Devils/NHL462
Útočníci
Peter CEHLÁRIKLeksand IF/Švéd.7031
Dalibor DVORSKÝSt. Louis Blues/NHL71
Marek HRIVÍKHC Vítkovice Ridera5915
Libor HUDÁČEKHC Oceláři Třinec13533
Miloš KELEMENHC Dynamo Pardubice3610
Adam LIŠKASeverstal Čerepovec/KHL5512
Oliver OKULIARSkellefteå AIK/Švéd.3610
Martin POSPÍŠILCalgary Flames/NHL103
Pavol REGENDASan Jose Sharks/NHL5616
Adam RUŽIČKASpartak Moskva/KHL32
Juraj SLAFKOVSKÝMontreal Canadiens/NHL4112
Matúš SUKEĽHC Verva Litvínov9820
Samuel TAKÁČHC Slovan Bratislava/Sloven.5513
Tomáš TATAREV Zug/Švýc.7919
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

