Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

V posledních dnech se řešilo, jestli se v nominaci objeví i hokejisté hrající v KHL. Ve středu se vyskytly na ruských portálech informace, že do Milána odcestuje Adam Liška a Martin Gernát.
Tyto zprávy se potvrdily, navíc k dvojici přibyl ještě útočník Adam Ružička. Slovenský forvard si vyzkoušel i NHL, Arizona s ním ale před dvěma lety rozvázala smlouvu poté, co na instagram zveřejnil video, ve kterém zabíral stůl s platební kartou a čárou bílého prášku.
„Adam měl těžké období, které překonal. Z hokejové stránky to potvrzuje. Už loni měl výbornou sezonu, v této formu potvrzuje. Je to ofenzivní hráč, od něhož si slibujeme body a produktivitu,“ vysvětlil Ružičkovu nominaci kouč Vladimír Országh.
„Cílem trenérů bylo složit co nejsilnější mužstvo, které Slovensko dokáže postavit. Hlavními kritérii byla kvalita, zkušenosti a aktuální výkonnost. A nás těší, že každý chtěl reprezentovat, neměli jsme ani jednu omluvenku,“ pochvaloval si Šatan.
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankáři
|Adam GAJAN
|University of Minnesota-Duluth/NCAA
|0
|0
|Samuel HLAVAJ
|Iowa Wild/AHL
|29
|0
|Stanislav ŠKORVÁNEK
|Mountfield HK
|18
|0
|Obránci
|Peter ČEREŠŇÁK
|HC Dynamo Pardubice
|120
|9
|Erik ČERNÁK
|Tampa Bay Lightning/NHL
|11
|4
|Martin FEHÉRVÁRY
|Washington Capitals/NHL
|46
|3
|Martin GERNÁT
|Lokomotiv Jaroslavl/KHL
|72
|9
|Michal IVAN
|Bílí Tygři Liberec
|82
|5
|Patrik KOCH
|HC Oceláři Třinec
|88
|3
|Martin MARINČIN
|HC Oceláři Třinec
|47
|6
|Šimon NEMEC
|New Jersey Devils/NHL
|46
|2
|Útočníci
|Peter CEHLÁRIK
|Leksand IF/Švéd.
|70
|31
|Dalibor DVORSKÝ
|St. Louis Blues/NHL
|7
|1
|Marek HRIVÍK
|HC Vítkovice Ridera
|59
|15
|Libor HUDÁČEK
|HC Oceláři Třinec
|135
|33
|Miloš KELEMEN
|HC Dynamo Pardubice
|36
|10
|Adam LIŠKA
|Severstal Čerepovec/KHL
|55
|12
|Oliver OKULIAR
|Skellefteå AIK/Švéd.
|36
|10
|Martin POSPÍŠIL
|Calgary Flames/NHL
|10
|3
|Pavol REGENDA
|San Jose Sharks/NHL
|56
|16
|Adam RUŽIČKA
|Spartak Moskva/KHL
|3
|2
|Juraj SLAFKOVSKÝ
|Montreal Canadiens/NHL
|41
|12
|Matúš SUKEĽ
|HC Verva Litvínov
|98
|20
|Samuel TAKÁČ
|HC Slovan Bratislava/Sloven.
|55
|13
|Tomáš TATAR
|EV Zug/Švýc.
|79
|19