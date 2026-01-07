Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

  16:34
Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z Čerepovce. Potvrzení má přijít ve čtvrtek odpoledne.
Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí. | foto: Profimedia.cz

Slovenský obránce Martin Gernát v přípravném duelu proti Česku.
Adam Liška ze Slovenska uhání za pukme v utkání s Dánskem.
Adam Liška slaví jeden ze slovenských gólů v síti Kanady.
Švédský kapitán Henrik Tömmernes se snaží objet slovenského zadáka Martina...
Gernát se do Ruska vydal až v létě roku 2023, kdy odešel do Lokomotivu ze švýcarského Lausanne. V reprezentaci se objevil už na olympijské kvalifikaci před rokem a půl, která Slovákům zaručila místo v Miláně.

Že se má objevit i ve finální nominaci, oznámil přímo hlavní trenér Jaroslavle Bob Hartley, jehož slova citoval web sport-express.ru.

Portál Logalbet zase přišel s informací, že zkušeného zadáka má doplnit ještě kapitán Čerepovce Liška, také on se představil už v kvalifikaci. Na rozdíl od Gernáta působí šestadvacetiletý útočník v Severstalu už sedmým rokem.

Adam Liška ze Slovenska uhání za pukme v utkání s Dánskem.

Aktuálně v KHL působí devět slovenských hokejistů, kromě Lišky s Gernátem ještě útočníci Adam Ružička, Tomáš Jurčo, Richard Pánik, obránci Christian Jaroš a Mário Grman a brankáři Patrik Rybár s Adamem Húskou.

O Ružičku, Jaroše a Gernáta stál trenér Vladimír Országh při sestavování týmu pro prosincový Kaufland Cup, jenže jejich kluby je odmítly uvolnit.

„KHL má pauzu, my jsem o hráče projevili zájem, ale z klubů nám dorazila zamítavá stanoviska,“ uvedl kouč. Ruská KHL navíc neplánuje přerušit svůj program ani během únorové olympiády, ačkoliv na ni by měly kluby své hráče pustit.

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

„Počítáme s vícero variantami, hráči ve smlouvách mají dané, že je kluby mohou uvolnit, ale v Rusku nikdy nevíte,“ odvětil Országh.

Zdali se Gernát a Liška skutečně v nominaci objeví, případně jestli se k nim přidá ještě nějaký hráč z KHL, potvrdí přímo slovenská reprezentace ve čtvrtek odpoledne.

Tisková konference i s trenérem Országhem je však naplánovaná až na středu 14. ledna, aktuálně je totiž hlavní kouč na inspekční cestě po NHL.

Slováci se na olympiádě utkají ve skupině se Švédskem, Finskem a domácí Itálií. Už s jistotou do Milána odcestují Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Šimon Nemec, Erik Černák a Martin Fehérváry.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

7. ledna 2026  16:34

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
7. ledna 2026  15:47

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  15:47

V Naganu slavil, do Milána tým ladil. Bez Haška bychom nevyhráli, vzpomíná Šlégr
7. ledna 2026  13:50

Manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr na tiskové konferenci Českého hokeje k...

Sám si zahrál na olympiádě v roce 1992 i 1998, byť daleko větší stopu v něm zanechala až druhá akce, kdy s národním týmem získal památné zlato. I s touto zkušeností, o téměř tři desítky let později...

7. ledna 2026  13:50

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
7. ledna 2026

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

7. ledna 2026

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu
7. ledna 2026  9:34

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
7. ledna 2026  9:22

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

7. ledna 2026  9:22

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal
7. ledna 2026  7:29

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně...

7. ledna 2026  7:29

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
6. ledna 2026  23:41

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. ledna 2026  23:41

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře
6. ledna 2026

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA.

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých...

6. ledna 2026  11:33,  aktualizováno  13:21

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

6. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  12:24

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH
6. ledna 2026  11:35

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

6. ledna 2026  11:35

