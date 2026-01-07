Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Gernát se do Ruska vydal až v létě roku 2023, kdy odešel do Lokomotivu ze švýcarského Lausanne. V reprezentaci se objevil už na olympijské kvalifikaci před rokem a půl, která Slovákům zaručila místo v Miláně.
Že se má objevit i ve finální nominaci, oznámil přímo hlavní trenér Jaroslavle Bob Hartley, jehož slova citoval web sport-express.ru.
Portál Logalbet zase přišel s informací, že zkušeného zadáka má doplnit ještě kapitán Čerepovce Liška, také on se představil už v kvalifikaci. Na rozdíl od Gernáta působí šestadvacetiletý útočník v Severstalu už sedmým rokem.
Aktuálně v KHL působí devět slovenských hokejistů, kromě Lišky s Gernátem ještě útočníci Adam Ružička, Tomáš Jurčo, Richard Pánik, obránci Christian Jaroš a Mário Grman a brankáři Patrik Rybár s Adamem Húskou.
O Ružičku, Jaroše a Gernáta stál trenér Vladimír Országh při sestavování týmu pro prosincový Kaufland Cup, jenže jejich kluby je odmítly uvolnit.
„KHL má pauzu, my jsem o hráče projevili zájem, ale z klubů nám dorazila zamítavá stanoviska,“ uvedl kouč. Ruská KHL navíc neplánuje přerušit svůj program ani během únorové olympiády, ačkoliv na ni by měly kluby své hráče pustit.
„Počítáme s vícero variantami, hráči ve smlouvách mají dané, že je kluby mohou uvolnit, ale v Rusku nikdy nevíte,“ odvětil Országh.
Zdali se Gernát a Liška skutečně v nominaci objeví, případně jestli se k nim přidá ještě nějaký hráč z KHL, potvrdí přímo slovenská reprezentace ve čtvrtek odpoledne.
Tisková konference i s trenérem Országhem je však naplánovaná až na středu 14. ledna, aktuálně je totiž hlavní kouč na inspekční cestě po NHL.
Slováci se na olympiádě utkají ve skupině se Švédskem, Finskem a domácí Itálií. Už s jistotou do Milána odcestují Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Šimon Nemec, Erik Černák a Martin Fehérváry.