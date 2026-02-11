Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

  19:23
Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled největších kandidátů na úspěšné výsledky.

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře. | foto: AP

  • Největší pozornost slovenských fanoušků se upíná na Petru Vlhovou a hokejový národní tým. Zajímavý výsledek může vybojovat třeba skialpinistka Marianna Jagerčíková.
  • Petra Vlhová je alpská lyžařka specializující se na technické disciplíny slalom, obří slalom a paralelní slalom. Na olympiádě v Pekingu 2022 získala zlato ve slalomu, na kontě má i šest medailí z mistrovství světa. Její nejsilnější disciplína – slalom – se na ZOH 2026 jede 18. února.
  • Hokejový národní tým Slovenska sice nepatří k hlavním medailovým kandidátům, ale z Pekingu 2022 si přivezl bronz. A hned v prvním utkání potvrdil, že ambice má i v Itálii. Favorizované Finsko skolil 4:1!

Program Slovenska na hokejovém turnaji

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Nominace Slovenska na ZOH 2026 – přehled sportovců

Seznam jmen začínáme hokejovým týmem, pak budeme pokračovat abecedně podle disciplín.

KlubZápasyNuly/Góly
Brankáři
Adam GAJANUniversity of Minnesota-Duluth/NCAA00
Samuel HLAVAJIowa Wild/AHL290
Stanislav ŠKORVÁNEKMountfield HK180
Obránci
Peter ČEREŠŇÁKHC Dynamo Pardubice1209
Erik ČERNÁKTampa Bay Lightning/NHL114
Martin FEHÉRVÁRYWashington Capitals/NHL463
Martin GERNÁTLokomotiv Jaroslavl/KHL729
Michal IVANBílí Tygři Liberec825
Patrik KOCHHC Oceláři Třinec883
Martin MARINČINHC Oceláři Třinec476
Šimon NEMECNew Jersey Devils/NHL462
Útočníci
Peter CEHLÁRIKLeksand IF/Švéd.7031
Dalibor DVORSKÝSt. Louis Blues/NHL71
Lukáš CINGELKometa Brno5915
Libor HUDÁČEKHC Oceláři Třinec13533
Miloš KELEMENHC Dynamo Pardubice3610
Adam LIŠKASeverstal Čerepovec/KHL5512
Oliver OKULIARSkellefteå AIK/Švéd.3610
Martin POSPÍŠILCalgary Flames/NHL103
Pavol REGENDASan Jose Sharks/NHL5616
Adam RUŽIČKASpartak Moskva/KHL32
Juraj SLAFKOVSKÝMontreal Canadiens/NHL4112
Matúš SUKEĽHC Verva Litvínov9820
Samuel TAKÁČHC Slovan Bratislava/Sloven.5513
Tomáš TATAREV Zug/Švýc.7919

Ostatní disciplíny:

DisciplínaNominovaní sportovci
Alpské lyžováníPetra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa
BiatlonPaulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa
Běžecké lyžováníMária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek
Boby (ženy)Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
KrasobrusleníAdam Hagara
SáněJozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Micko, Viktória Praxová, Desana Špitzová
Short trackLea Popovičová
SkialpinismusMarianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik
Skoky na lyžíchHektor Kapustík

Koho sledovat ve slovenském týmu pro ZOH?

Petra Vlhová – alpské lyžování

Jedna z největších slovenských sportovkyň současnosti a olympijská vítězka ve slalomu (Peking 2022) by za běžných podmínek měla patřit mezi favoritky technických disciplín, otázkou je, v jaké bude formě po dvouleté zdravotní pauze.

Návrat Vlhové? Slovenská hvězda touží po olympiádě, přeje jí i Shiffrinová

Vlhová od roku 2024 neabsolvovala žádné závody Světového poháru ani jiné ostré starty, protože utrpěla vážné zranění kolena (trhlinu vazů) během závodu Světového poháru 20. ledna 2024 v Jasné.

Slovenští hokejisté

Hlavní trenér Vladimír Ország sází na mix hráčů z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěží, včetně ruské KHL.

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

K tahounům by měli patřit i mladíci Juraj Slafkovský (Montreal) a Šimon Nemec (New Jersey). Hned devět hokejistů působí v české extralize.

Paulína Bátovská Fialková – biatlon

Fialková je aktuálně nejlepší slovenskou biatlonistkou ve Světovém poháru. Může cílit na slušné umístění v individuálních závodech. Letos byla v SP nejlépe dvanáctá ve sprintu v Ruhpoldingu.

Marianna Jagerčíková – skialpinismus

Jagerčíková má v nové olympijské disciplíně řadu úspěchů. Je mistryní světa ve sprintu z roku 2023 (Boí Taüll -Španělsko). Na kontě má i slušné výsledky z nedávného období. Na březnovém MS 2025 ve švýcarském Morgins obsadila 6. místo ve sprintu. Ve stejné disciplíně brala 4. místo v prosincovém závodě Světového poháru 2025/26 v americkém Solitude.

Adam Hagara – krasobruslení

Devatenáctiletý talent, který má za sebou úspěchy v mládežnických a juniorských soutěžích. Dvakrát slavil bronz na MS juniorů (2024, 2025). V seniorské kategorii skončil šestnáctý na mistrovství světa 2025 v Bostonu, kde se také kvalifikoval na ZOH 2026.

Slovenské medaile ze zimních olympiád:

RokMístoMedaileSportovec / týmDisciplína
2010Vancouver (Kanada)🥇 ZlatoAnastasia KuzminováBiatlon, sprint 7,5 km
2014Soči (Rusko)🥇 ZlatoAnastasia KuzminováBiatlon, sprint 7,5 km
2018Pchjongčchang (Jižní Korea)🥇 ZlatoAnastasia KuzminováBiatlon, závod s hromadným startem
2022Peking (Čína)🥇 ZlatoPetra VlhováAlpské lyžování, slalom
2006Turín (Itálie)🥈 StříbroRadoslav ŽidekSnowboarding, snowboardcross
2010Vancouver (Kanada)🥈 StříbroAnastasia KuzminováBiatlon, 10 km stíhací závod
2010Vancouver (Kanada)🥈 StříbroPavol HurajtBiatlon, závod s hromadným startem
2018Pchjongčchang (Jižní Korea)🥈 StříbroAnastasia KuzminováBiatlon, 10 km stíhací závod
2018Pchjongčchang (Jižní Korea)🥈 StříbroAnastasia KuzminováBiatlon, vytrvalostní závod
2022Peking (Čína)🥉 BronzMužský hokejový týmLední hokej
