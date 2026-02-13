- Největší pozornost slovenských fanoušků se upíná na Petru Vlhovou a hokejový národní tým. Zajímavý výsledek může vybojovat třeba skialpinistka Marianna Jagerčíková.
- Petra Vlhová je alpská lyžařka specializující se na technické disciplíny slalom, obří slalom a paralelní slalom. Na olympiádě v Pekingu 2022 získala zlato ve slalomu, na kontě má i šest medailí z mistrovství světa. Její nejsilnější disciplína – slalom – se na ZOH 2026 jede 18. února.
- Hokejový národní tým Slovenska sice nepatří k hlavním medailovým kandidátům, ale z Pekingu 2022 si přivezl bronz. A hned v prvním utkání potvrdil, že ambice má i v Itálii. Favorizované Finsko skolil 4:1!
Program Slovenska na hokejovém turnaji
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Nominace Slovenska na ZOH 2026 – přehled sportovců
Seznam jmen začínáme hokejovým týmem, pak budeme pokračovat abecedně podle disciplín.
|Klub
|Zápasy
|Nuly/Góly
|Brankáři
|Adam GAJAN
|University of Minnesota-Duluth/NCAA
|0
|0
|Samuel HLAVAJ
|Iowa Wild/AHL
|29
|0
|Stanislav ŠKORVÁNEK
|Mountfield HK
|18
|0
|Obránci
|Peter ČEREŠŇÁK
|HC Dynamo Pardubice
|120
|9
|Erik ČERNÁK
|Tampa Bay Lightning/NHL
|11
|4
|Martin FEHÉRVÁRY
|Washington Capitals/NHL
|46
|3
|Martin GERNÁT
|Lokomotiv Jaroslavl/KHL
|72
|9
|Michal IVAN
|Bílí Tygři Liberec
|82
|5
|Patrik KOCH
|HC Oceláři Třinec
|88
|3
|Martin MARINČIN
|HC Oceláři Třinec
|47
|6
|Šimon NEMEC
|New Jersey Devils/NHL
|46
|2
|Útočníci
|Peter CEHLÁRIK
|Leksand IF/Švéd.
|70
|31
|Dalibor DVORSKÝ
|St. Louis Blues/NHL
|7
|1
|Lukáš CINGEL
|Kometa Brno
|59
|15
|Libor HUDÁČEK
|HC Oceláři Třinec
|135
|33
|Miloš KELEMEN
|HC Dynamo Pardubice
|36
|10
|Adam LIŠKA
|Severstal Čerepovec/KHL
|55
|12
|Oliver OKULIAR
|Skellefteå AIK/Švéd.
|36
|10
|Martin POSPÍŠIL
|Calgary Flames/NHL
|10
|3
|Pavol REGENDA
|San Jose Sharks/NHL
|56
|16
|Adam RUŽIČKA
|Spartak Moskva/KHL
|3
|2
|Juraj SLAFKOVSKÝ
|Montreal Canadiens/NHL
|41
|12
|Matúš SUKEĽ
|HC Verva Litvínov
|98
|20
|Samuel TAKÁČ
|HC Slovan Bratislava/Sloven.
|55
|13
|Tomáš TATAR
|EV Zug/Švýc.
|79
|19
Ostatní disciplíny:
|Disciplína
|Nominovaní sportovci
|Alpské lyžování
|Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa
|Biatlon
|Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa
|Běžecké lyžování
|Mária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek
|Boby (ženy)
|Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
|Krasobruslení
|Adam Hagara
|Sáně
|Jozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Micko, Viktória Praxová, Desana Špitzová
|Short track
|Lea Popovičová
|Skialpinismus
|Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik
|Skoky na lyžích
|Hektor Kapustík
Koho sledovat ve slovenském týmu pro ZOH?
Petra Vlhová – alpské lyžování
Jedna z největších slovenských sportovkyň současnosti a olympijská vítězka ve slalomu (Peking 2022) by za běžných podmínek měla patřit mezi favoritky technických disciplín, otázkou je, v jaké bude formě po dvouleté zdravotní pauze.
|
Návrat Vlhové? Slovenská hvězda touží po olympiádě, přeje jí i Shiffrinová
Vlhová od roku 2024 neabsolvovala žádné závody Světového poháru ani jiné ostré starty, protože utrpěla vážné zranění kolena (trhlinu vazů) během závodu Světového poháru 20. ledna 2024 v Jasné.
Slovenští hokejisté
Hlavní trenér Vladimír Ország sází na mix hráčů z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěží, včetně ruské KHL.
|
Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění
K tahounům by měli patřit i mladíci Juraj Slafkovský (Montreal) a Šimon Nemec (New Jersey). Hned devět hokejistů působí v české extralize.
Paulína Bátovská Fialková – biatlon
Fialková je aktuálně nejlepší slovenskou biatlonistkou ve Světovém poháru. Může cílit na slušné umístění v individuálních závodech. Letos byla v SP nejlépe dvanáctá ve sprintu v Ruhpoldingu.
Marianna Jagerčíková – skialpinismus
Jagerčíková má v nové olympijské disciplíně řadu úspěchů. Je mistryní světa ve sprintu z roku 2023 (Boí Taüll -Španělsko). Na kontě má i slušné výsledky z nedávného období. Na březnovém MS 2025 ve švýcarském Morgins obsadila 6. místo ve sprintu. Ve stejné disciplíně brala 4. místo v prosincovém závodě Světového poháru 2025/26 v americkém Solitude.
Adam Hagara – krasobruslení
Devatenáctiletý talent, který má za sebou úspěchy v mládežnických a juniorských soutěžích. Dvakrát slavil bronz na MS juniorů (2024, 2025). V seniorské kategorii skončil šestnáctý na mistrovství světa 2025 v Bostonu, kde se také kvalifikoval na ZOH 2026.
Slovenské medaile ze zimních olympiád:
|Rok
|Místo
|Medaile
|Sportovec / tým
|Disciplína
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, sprint 7,5 km
|2014
|Soči (Rusko)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, sprint 7,5 km
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥇 Zlato
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, závod s hromadným startem
|2022
|Peking (Čína)
|🥇 Zlato
|Petra Vlhová
|Alpské lyžování, slalom
|2006
|Turín (Itálie)
|🥈 Stříbro
|Radoslav Židek
|Snowboarding, snowboardcross
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, 10 km stíhací závod
|2010
|Vancouver (Kanada)
|🥈 Stříbro
|Pavol Hurajt
|Biatlon, závod s hromadným startem
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, 10 km stíhací závod
|2018
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|🥈 Stříbro
|Anastasia Kuzminová
|Biatlon, vytrvalostní závod
|2022
|Peking (Čína)
|🥉 Bronz
|Mužský hokejový tým
|Lední hokej