Slováci se v Bratislavě sešli v pondělí ještě v okleštěné sestavě, postrádali především hráče z NHL, které tak nahradili zástupci z české extraligy.
Ze zámoří naopak nechyběl Gajan, jenž v rámci NCAA působí na univerzitě v Minnesotě.
Jenže trénink na stadionu Ondreje Nepely pouze pozoroval ze střídačky. Důvod? Trochu bizarní. V chybějící části výstroje totiž byly i brusle.
„K čemu je brankář, když nemá výstroj?“ pronesl před novináři s mírným úsměvem trenér gólmanů Ján Lašák.
„Adam má v tašce GPS, takže ví, kde je. Není to něco, co by se nestávalo, ale hloupé je, že výstroj je v Minnesotě, kde vůbec být neměla,“ poodhalil Lašák.
Že se Gajan bruslí dočká do konce týdne, je podle něj šance 50 na 50. V úterý se k týmu alespoň připojí Samuel Hlavaj, který tak přímo na ledě doplní Stanislava Škorvánka.
Právě výkony hradeckého brankáře Lašáka těší: „On je Hradec Králové. Je skvělé vidět, že je v pozici, kdy tým stojí a padá s ním. A že dokáže zvládat takový tlak.“
Škorvánek v sezoně vychytal už osm čistých kont a s náskokem této statistice v extralize vévodí. Dá se očekávat, že zatímco mladík Gajan bude především krýt záda zkušenějším parťákům, Hlavaj se Škorvánkem se utkají o post jedničky.
„To je ještě daleko. Můžete něco naplánovat, ale 24 hodin předem se to může změnit. Uvidíme, jak se kluci budou cítit a zda budou zcela zdraví. Když je to 50 na 50, pozoruju na trénincích, jak se kdo cítí v rychlých situacích, které se můžou vyskytnout v zápase,“ tajil Lašák.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Slováci do turnaje pod pěti kruhy vstoupí ve středu 11. února od 16.40 proti Finům. Dva dny poté vyzvou domácí Itálii a program ve skupině zakončí o 24 hodin později se Švédy. V nahuštěném programu je tak ve hře i rotace gólmanů.
„Zápasů je málo a soupeři jsou velmi silní. Může se stát, že brankář v prvním zápase bude stát na hlavě a pak budete mít jasno. Musíte odložit stranou emoce, že byste chtěli, aby si zachytal ten i ten,“ uzavřel Lašák.