Slováci řeší před OH problémy, Lašák i tak bavil: K čemu nám je brankář bez výstroje?

  16:45
Podobně jako Češi už zahájili přípravu na olympijský turnaj. Jenže slovenští hokejisté museli hned zpočátku řešit nečekaný problém. K dispozici sice měli dva gólmany, na ledě však mohli počítat s jediným. Adamu Gajanovi totiž ze zámoří nedorazila část výstroje.
Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák.

Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák. | foto: Profimedia.cz

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.
Bývalý hokejový brankář Ján Lašák po letech dorazil do Pardubic. (29. ledna...
Bývalý hokejový brankář Ján Lašák po letech dorazil do Pardubic. (29. ledna...
Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.
Slováci se v Bratislavě sešli v pondělí ještě v okleštěné sestavě, postrádali především hráče z NHL, které tak nahradili zástupci z české extraligy.

Ze zámoří naopak nechyběl Gajan, jenž v rámci NCAA působí na univerzitě v Minnesotě.

Jenže trénink na stadionu Ondreje Nepely pouze pozoroval ze střídačky. Důvod? Trochu bizarní. V chybějící části výstroje totiž byly i brusle.

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

„K čemu je brankář, když nemá výstroj?“ pronesl před novináři s mírným úsměvem trenér gólmanů Ján Lašák.

„Adam má v tašce GPS, takže ví, kde je. Není to něco, co by se nestávalo, ale hloupé je, že výstroj je v Minnesotě, kde vůbec být neměla,“ poodhalil Lašák.

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Že se Gajan bruslí dočká do konce týdne, je podle něj šance 50 na 50. V úterý se k týmu alespoň připojí Samuel Hlavaj, který tak přímo na ledě doplní Stanislava Škorvánka.

Právě výkony hradeckého brankáře Lašáka těší: „On je Hradec Králové. Je skvělé vidět, že je v pozici, kdy tým stojí a padá s ním. A že dokáže zvládat takový tlak.“

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Škorvánek v sezoně vychytal už osm čistých kont a s náskokem této statistice v extralize vévodí. Dá se očekávat, že zatímco mladík Gajan bude především krýt záda zkušenějším parťákům, Hlavaj se Škorvánkem se utkají o post jedničky.

„To je ještě daleko. Můžete něco naplánovat, ale 24 hodin předem se to může změnit. Uvidíme, jak se kluci budou cítit a zda budou zcela zdraví. Když je to 50 na 50, pozoruju na trénincích, jak se kdo cítí v rychlých situacích, které se můžou vyskytnout v zápase,“ tajil Lašák.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Slováci do turnaje pod pěti kruhy vstoupí ve středu 11. února od 16.40 proti Finům. Dva dny poté vyzvou domácí Itálii a program ve skupině zakončí o 24 hodin později se Švédy. V nahuštěném programu je tak ve hře i rotace gólmanů.

„Zápasů je málo a soupeři jsou velmi silní. Může se stát, že brankář v prvním zápase bude stát na hlavě a pak budete mít jasno. Musíte odložit stranou emoce, že byste chtěli, aby si zachytal ten i ten,“ uzavřel Lašák.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

