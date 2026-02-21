ONLINE: Slovensko - Finsko. Překvapí obhájci bronzu opět šampiony z Pekingu?

Z Pekingu vezli historický bronz, teď ho Slováci v Miláně obhajují. V cestě jim stojí vítězové minulých her z Finska. Oba týmy se střetly už na úvod skupinové fáze a porážka Seveřanů byla jedním z překvapení hokejového turnaje. Odvetnou bitvu můžete sledovat od 20:40 v podrobné online reportáži.

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února 2026) | foto: Geoff BurkeReuters

Oba týmy hrály zcela odlišná semifinále.

Seveřané v utkání s Kanadou vedli 2:0, favorit však ještě ve druhé třetině snížil a v závěrečném dějství dokonal obrat na 2:3 půl minuty před koncem Nathan MacKinnon.

ONLINE: Slovensko – Finsko

Sledujte zápas o bronz na ZOH 2026 v Miláně podrobně

Slováci naopak jasně podlehli Spojeným státům 2:6. Američané zápas definitivně zlomili třemi brankami ve druhé třetině, do třetí části šli s pětigólovým náskokem.

To vedlo i ke střídání slovenských brankářů, kdy Samuela Hlavaje nahradil Stanislav Škorvánek. Slovenský tým v závěru zásluhou Slafkovského a Regendy už jen zmírnil konečný výsledek.

Tým se v semifinále navíc potýkal s častými vyloučeními, pro úspěch v boji o bronz se mužstvo musí vrátit k hernímu projevu z předchozích zápasů.

Tolik chyb jsme neudělali za tři utkání, štve kouče Slováků. A jak na Finy? S úsměvem!

V dresu Slovenska největší pozornost poutá hvězdný Juraj Slafkovský, který na turnaji zaznamenal už osm bodů (4+4). Finsko táhne zase Mikko Rantanen, jenž má na kontě šest bodů (2+4), přičemž jediným zápasem, ve kterém nebodoval, bylo právě úvodní střetnutí se Slovenskem.

Finové se v soubojích o třetí místo mohou opřít o historickou bilanci, na olympiádě v éře hráčů z NHL v nich totiž zatím vždy uspěli.

Slovenský výběr chce naopak zopakovat první vzájemný duel. „Víme, co na ně platilo. Hrát spolu, aktivně, nedat jim prostor a jednoduše dostávat puky z pásma,“ řekl před zápasem obránce Šimon Nemec.

Zimní olympijské hry 2026
21. 2. 2026 20:40
Slovensko : Finsko
()
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

ONLINE: Slovensko - Finsko. Překvapí obhájci bronzu opět šampiony z Pekingu?

Sledujeme online
