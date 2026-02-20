Brzký ranní let do Milána zrušili úplně. Ten naplánovaný na 7.05 několikrát odsunuli, letadlo stále ještě nevzlétlo.
„Ale stále věřím, že se do Milána dostanu. Naše letadlo tady stojí, konečně začali odhrnovat dráhy,“ říkal jeden z fanoušků portálu sportnet.sk.
Letiště Schwechat zcela zastavilo provoz kvůli hustému sněžení. „Napadlo dvacet centimetrů sněhu, úklidové čety jsou už od čtvrtečního večera v plném nasazení,“ uvedl mluvčí letiště Peter Kleemann.
Letiště ve Vídni i Mnichově ochromily přívaly sněhu
Nákladní auta od čtvrtečního večera z letiště odvezla na 15 tisíc tun sněhu. Komplikace potkávají v Rakousku i řidiče na silnicích, ale ty slovenské fandy trápí méně.
„Slyšel jsem, že se někteří vrací do Bratislavy, odkud pojedou autem,“ povídal další fanoušek.
U tří letů svítí „cancelled“, tedy zrušeno. U dalších se čas odletu postupně odsouvá, situace už by se ale měla postupně zlepšovat. Letadla by měla po poledni startovat.
Slovenští příznivci mají výhodu, že národní tým hraje až druhé semifinále, tudíž mají o několik hodin více času na cestu. I ve Vídni jsou ale tací, kteří mají lístky na oba zápasy a potřebují se do Milána dostat dříve.
Od 16.40 hrají Kanaďané proti Finům, Slováci pak večer nastoupí proti favorizovaným Spojeným státům.
Spoustu natěšených aktuálně čeká ve Vídni, mnozí z nich už v dresech, připravení se okamžitě po příletu odebrat do haly Santa Giulia. Jenže sníh a vítr jejich přání zamotává.