Skvělé. A ještě vedle Martiny! Jílka bolely nohy, Sáblíkovou u ohně přemohly emoce

Autor: ,
  8:49
Společně si užili slavnostní zakončení olympijských her. Společně nesli českou vlajku. Po ceremoniálu, který se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, pak rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek ocenili hudební část programu. Zlatého a stříbrného medailistu z Milána jen při dlouhém čekání bolely nohy.
Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Metoděj Jílek v závodě s hromadným startem
Metoděj Jílek se pokouší o únik v hromadném závodě.
Metoděj Jílek v závodě s hromadným startem.
Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)
175 fotografií

„Bylo to velkolepé a byla tam skvělá atmosféra. Ještě jak se vše konalo v menším koloseu, tak to bylo takové historické. Líbilo se mi to,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.

Možnost být vlajkonošem české výpravy označil za velkou poctu. „Ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou. Bylo to něco neuvěřitelného a hrozně jsem si to užil,“ prohlásil devatenáctiletý sportovec.

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Ceremoniál s názvem Krása v pohybu byl oslavou italské kultury, kreativity a jednoty sportu, umění a krásy. Odkazoval i na Shakespearovu tragédii Romeo a Julie odehrávající se ve Veroně.

„Určitě tam byly trochu nudnější části, ale celkově to udělalo skvělý dojem a moc jsem si to užil. Super byla taneční část, kdy jsme se všichni zahřáli,“ řekl Jílek

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...
Dojatá Martina Sáblíková po odjetém závodě na 5000 metrů. (12. února 2026)

Sáblíková, jež s letos rozloučí s aktivní kariérou, byla vlajkonoškou při závěrečném ceremoniálu již potřetí.

„Jako vždy to byla obrovská pocta. Byla jsem hrozně moc ráda, že jsem byla s Matym. On je takový šprýmař, takže mi to trošku odlehčoval,“ uvedla Sáblíková.

Od šoku Maděrové po slzy Voborníkové. Jak vypadá dojetí z olympijské medaile

V minulých dnech několikrát uvedla, že poslední olympijská účast je pro ni emočně extrémně náročná. „Asi nejhorší pro mě bylo, když zhasl oheň,“ přiznala rychlobruslařská legenda, která startovala na šesté olympiádě.

Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka mohla porovnávat ceremoniály, které osobně zažila.

„Bylo to opravdu hezké. Já poslední dobou hodně poslouchám, co se tak říká. Má to pro mě obrovský význam. Takže jsem se těšila na ty řeči (proslovy),“ řekla Sáblíková.

A zároveň prozradila, že Jílek byl už lehce unavený. „Trošku to nedával,“ uvedla s úsměvem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Skvělé. A ještě vedle Martiny! Jílka bolely nohy, Sáblíkovou u ohně přemohly emoce

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Společně si užili slavnostní zakončení olympijských her. Společně nesli českou vlajku. Po ceremoniálu, který se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, pak rychlobruslaři Martina Sáblíková a...

23. února 2026  8:49

Kdy a kde se konají příští olympijské hry?

Letní olympijské hry v roce 2028 zamíří do Los Angeles.

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině sice právě skončily, ale pozornost už se upírá k dalším ročníkům. Kam zamíří letní olympiáda 2028 a kde se uskuteční zimní hry 2030? Termíny, novinky i další...

23. února 2026  8:27

Od šoku Maděrové po slzy Voborníkové. Jak vypadá dojetí z olympijské medaile

Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod...

Nadšení, údiv, slzy štěstí, bezbřehá radost... Ale také docenění až s odstupem času. Tak nějak prožívali čeští sportovci zisk medailí na právě skončených olympijských hrách v Miláně a Cortině...

23. února 2026

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Premium
Američané slaví zlatou medaili (22. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Bitvy o Stanley Cup teprve přijdou, světový šampionát také. Už v druhé polovině února je ale jisté, že hlavní vrchol má tato hokejová sezona za sebou. Do arény Santa Giulia zavítali ti nejlepší z...

23. února 2026

16. den ZOH 2026: Hry vyvrcholily, poslední zlato slavili američtí hokejisté

Pohled na uhašený olympijský oheň v Arco della na zimních olympijských hrách...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo skončily. Z českého týmu byly poslední 16. den v akci jen běžkyně na lyžích, které absolvovaly závod na 50 km klasickou technikou. Hlavní tahák...

22. února 2026  13:54,  aktualizováno  23:26

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

22. února 2026  20:28,  aktualizováno  22:54

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

21. února 2026  15:02,  aktualizováno  22. 2. 21:57

Posuďte sami, kdo byl lepší... Kanaďané koušou prohru, vyčítají si obrovské šance

Stříbrní Kanaďané při státní hymně (22. února 2026)

Jejich cíl nebyl medaile. Šli si jedině pro zlato. A ačkoliv by někdo stříbro z olympijských her později jistě docenil, kanadským hokejistům to půjde jen ztěžka. „Na další pokus budeme čekat hrozně...

22. února 2026  21:25

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

22. února 2026  19:41

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

Americký brankář Connor Hellebuyck blokuje puk - třetí třetina finálového...

Když přebíral medaili, odezva z tribun výrazně zesílila. Dokonce byla větší než u střelce vítězného gólu olympijského finále Jacka Hughese. Tak výrazný byl totiž vliv brankáře amerických hokejistů...

22. února 2026  19:28

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  22. 2. 19:16

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

22. února 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.