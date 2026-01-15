Kdy a kde se slavnostní zahájení koná
- Datum: 6. února 2026
- Místo: Stadio San Siro, Milán, Itálie
- Téma: Armonia (Harmonie) — oslavení harmonie mezi kulturou, sportem a inovací
- Začátek: ve 20:00 SEČ
- V rozporu s tradicí budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane u památníku Arco della Pace (Brána míru) v Miláně, druhý na náměstí Piazza Dibona v samotném srdci Cortiny.
Kdo vystoupí na slavnostním ceremoniálu?
- Mariah Carey – světová popová ikona, pětinásobná držitelka ceny Grammy
- Andrea Bocelli – světově proslulý italský tenor, jeho vystoupení bude jedním z vrcholů večera
- Laura Pausini – populární italská zpěvačka s mezinárodním věhlasem
- Matilde De Angelis – zpěvačka a herečka známá ze světových seriálů a filmů.
- Sabrina Impacciatore – herečka s významnými rolemi v mezinárodních projektech.
Program bude veden tak, aby reflektoval italskou kulturu, hudbu, design a inovaci, doplněný o emocionální příběhy sportovců a představitelů různých zemí.
Choreografie a koncept
Ceremonie s názvem Armonia (Harmonie) bude zaměřená na:
- Spojení minulosti a budoucnosti – od umění Leonarda da Vinci po moderní technologie.
- Italské kulturní motivy – hudba, móda, design a přírodní krásy.
- Polycentrický průběh slavnosti – vzhledem k rozsáhlému hostitelskému území her se průvod Národů a části programu uskuteční ve více regionech současně (Milán, Cortina d’Ampezzo, Livigno a Predazzo), což je unikátní inovace oproti tradičním olympijským ceremoniím.
Choreografie nabídne vizuální momenty, symbolizující jednotu, rozmanitost a společnou radost z olympijských her.
Vstupenky na zahájení, ceny
- Ceny vstupenek na slavnostní zahájení se pohybují od 260 eur po 2026 eur podle kategorie sedadel.
- Vstupenky jsou výhradně digitální — žádné papírové lístky nebudou.
- Vstupenky je možné koupit pouze prostřednictvím oficiálního ticketingového portálu Milan-Cortina 2026.
San Siro se promění v divadelní scénu
Hlavním prvkem ceremoniálu Harmonie bude spirálovité LED pódium umístěné uprostřed stadionu San Siro, které promění hrací plochu v dynamické centrum dění. Ze středové konstrukce budou vycházet čtyři rampy, jejichž uspořádání má evokovat propojení a plynulost.
„Slovo harmonie znamená držet věci pohromadě a velmi dobře vystihuje tyto hry, které spojují město a hory,“ řekl kreativní ředitel ceremoniálu Marco Balich.
... a pak sbohem?
Zahajovací ceremoniál bude pravděpodobně jednou z posledních velkých akcí na stadionu San Siro, který má být v příštích letech zbourán. Fotbalové kluby AC Milán a Inter plánují v jeho blízkosti výstavbu nového stadionu.
„Myslím, že to může být skvělá pocta stadionu San Siro,“ řekl milánský starosta Giuseppe Sala.
Pocta Giorgiu Armanimu
Součástí programu bude i pocta módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který si zvolil Milán za svůj domov a zemřel v září minulého roku.
Kde sledovat slavnostní zahájení ZOH 2026?
📺 Česká televize
Slavnostní ceremoniál ZOH 2026 poběží ve vysílání České televize. Pravěpodobně na kanálu ČT sport. Přesný čas začátku přenosu ČT standardně bývá několik minut před zahájením programu tzn. přibližně v 19:45–19:50.
📺 Eurosport / Discovery+
Další alternativou, kde slavnostní zahájení sledovat, je Eurosport, případně streamovací služba Discovery+.
- Přenos si můžete užít i v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?