Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Autor: ,
  17:00
Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro v Miláně. Jak bude ceremoniál vypadat, kdo na něm vystoupí, jaké je jeho ústřední téma, kolik stojí vstupenky a kde ho můžete sledovat? Vše přinášíme v přehledném článku.

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru. | foto: Profimedia.cz

Kdy a kde se slavnostní zahájení koná

  • Datum: 6. února 2026
  • Místo: Stadio San Siro, Milán, Itálie
  • Téma: Armonia (Harmonie) — oslavení harmonie mezi kulturou, sportem a inovací
  • Začátek: ve 20:00 SEČ
  • V rozporu s tradicí budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane u památníku Arco della Pace (Brána míru) v Miláně, druhý na náměstí Piazza Dibona v samotném srdci Cortiny.

Kdo vystoupí na slavnostním ceremoniálu?

  • Mariah Carey – světová popová ikona, pětinásobná držitelka ceny Grammy
  • Andrea Bocelli – světově proslulý italský tenor, jeho vystoupení bude jedním z vrcholů večera

Andrea Bocelli během svého vystoupení na losu MS 2026.

  • Laura Pausini – populární italská zpěvačka s mezinárodním věhlasem
  • Matilde De Angelis – zpěvačka a herečka známá ze světových seriálů a filmů.
  • Sabrina Impacciatore – herečka s významnými rolemi v mezinárodních projektech.

Program bude veden tak, aby reflektoval italskou kulturu, hudbu, design a inovaci, doplněný o emocionální příběhy sportovců a představitelů různých zemí.

Choreografie a koncept

Ceremonie s názvem Armonia (Harmonie) bude zaměřená na:

  • Spojení minulosti a budoucnosti – od umění Leonarda da Vinci po moderní technologie.
  • Italské kulturní motivy – hudba, móda, design a přírodní krásy.
  • Polycentrický průběh slavnosti – vzhledem k rozsáhlému hostitelskému území her se průvod Národů a části programu uskuteční ve více regionech současně (Milán, Cortina d’Ampezzo, Livigno a Predazzo), což je unikátní inovace oproti tradičním olympijským ceremoniím.

Choreografie nabídne vizuální momenty, symbolizující jednotu, rozmanitost a společnou radost z olympijských her.

Vstupenky na zahájení, ceny

  • Ceny vstupenek na slavnostní zahájení se pohybují od 260 eur po 2026 eur podle kategorie sedadel.
  • Vstupenky jsou výhradně digitální — žádné papírové lístky nebudou.
  • Vstupenky je možné koupit pouze prostřednictvím oficiálního ticketingového portálu Milan-Cortina 2026.

San Siro se promění v divadelní scénu

Hlavním prvkem ceremoniálu Harmonie bude spirálovité LED pódium umístěné uprostřed stadionu San Siro, které promění hrací plochu v dynamické centrum dění. Ze středové konstrukce budou vycházet čtyři rampy, jejichž uspořádání má evokovat propojení a plynulost.

„Slovo harmonie znamená držet věci pohromadě a velmi dobře vystihuje tyto hry, které spojují město a hory,“ řekl kreativní ředitel ceremoniálu Marco Balich.

... a pak sbohem?

Zahajovací ceremoniál bude pravděpodobně jednou z posledních velkých akcí na stadionu San Siro, který má být v příštích letech zbourán. Fotbalové kluby AC Milán a Inter plánují v jeho blízkosti výstavbu nového stadionu.

Legendární fotbalový stadion San Siro v Miláně

„Myslím, že to může být skvělá pocta stadionu San Siro,“ řekl milánský starosta Giuseppe Sala.

Pocta Giorgiu Armanimu

Součástí programu bude i pocta módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který si zvolil Milán za svůj domov a zemřel v září minulého roku.

Kde sledovat slavnostní zahájení ZOH 2026?

📺 Česká televize
Slavnostní ceremoniál ZOH 2026 poběží ve vysílání České televize. Pravěpodobně na kanálu ČT sport. Přesný čas začátku přenosu ČT standardně bývá několik minut před zahájením programu tzn. přibližně v 19:45–19:50.

📺 Eurosport / Discovery+
Další alternativou, kde slavnostní zahájení sledovat, je Eurosport, případně streamovací služba Discovery+.

  • Přenos si můžete užít i v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. KladnoFlorbal - 19. kolo - 15. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:00
  • 2.00
  • 4.99
  • 2.59
Sparta vs. KometaHokej - 42. kolo - 15. 1. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:30
  • 1.78
  • 4.45
  • 3.89
Hellas vs. BoloňaFotbal - 16. kolo - 15. 1. 2026:Hellas vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:30
  • 3.83
  • 3.14
  • 2.23
Augsburg vs. Union BerlínFotbal - 17. kolo - 15. 1. 2026:Augsburg vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
15. 1. 20:30
  • 2.78
  • 3.19
  • 2.83
Como vs. AC MilánFotbal - 16. kolo - 15. 1. 2026:Como vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15. 1. 20:45
  • 3.18
  • 3.28
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na...

Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v...

15. ledna 2026  17:30

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro v Miláně. Jak bude...

15. ledna 2026

Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se

Premium
Ondřej Moravec dojíždí pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na zimní...

Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...

15. ledna 2026

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022....

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...

14. ledna 2026  13:10

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

14. ledna 2026  9:18

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...

14. ledna 2026  9:15

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Český curler Lukáš Klíma.

Přezdívá se mu šachy na ledě, sami hráči ho nazývají sportem gentlemanů. Z televize curling znám a baví mě, ale jaký je naživo? A rovnou pod dohledem českých reprezentantů, kteří už za necelý měsíc...

13. ledna 2026  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku

Daniel Schmolz svádí souboj před slovenským brankářem Patrikem Rybárem.

Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil,...

12. ledna 2026  17:01

Nejdřív ho nechtěla, teď spolu míří na hry. Snad nás nevyhodí ze školy, líčí curleři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Mezi účastníky olympijského turnaje curlingových smíšených dvojic budou suverénně nejmladší. Devatenáctiletá Julie Zelingrová a o dva roky starší Vít Chabičovský si místenku na blížící se hry v...

12. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.