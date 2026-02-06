Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál vypadat, kdo na něm vystoupí, jaké je jeho ústřední téma, kolik stojí vstupenky a kde ho můžete sledovat? Vše přinášíme v přehledném článku.

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru. | foto: Profimedia.cz

Kdy a kde se slavnostní zahájení koná

  • Datum: 6. února 2026
  • Místo: Stadio San Siro, Milán, Itálie
  • Téma: Armonia (Harmonie) — oslavení harmonie mezi kulturou, sportem a inovací
  • Začátek: ve 20:00 SEČ
  • V rozporu s tradicí budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane u památníku Arco della Pace (Brána míru) v Miláně, druhý na náměstí Piazza Dibona v samotném srdci Cortiny.

ZOH 2026 ONLINE: Hokejistky prohrály se Švýcarkami, chystá se slavnostní zahájení

Kdo vystoupí na slavnostním ceremoniálu?

  • Mariah Carey – světová popová ikona, pětinásobná držitelka ceny Grammy
  • Andrea Bocelli – světově proslulý italský tenor, jeho vystoupení bude jedním z vrcholů večera

Andrea Bocelli během svého vystoupení na losu MS 2026.

  • Laura Pausini – populární italská zpěvačka s mezinárodním věhlasem
  • Matilde De Angelis – zpěvačka a herečka známá ze světových seriálů a filmů
  • Sabrina Impacciatore – herečka s významnými rolemi v mezinárodních projektech

Program bude veden tak, aby reflektoval italskou kulturu, hudbu, design a inovaci, doplněný o emocionální příběhy sportovců a představitelů různých zemí.

Choreografie a koncept

Ceremonie s názvem Armonia (Harmonie) bude zaměřená na:

  • Spojení minulosti a budoucnosti – od umění Leonarda da Vinci po moderní technologie.
  • Italské kulturní motivy – hudba, móda, design a přírodní krásy.
  • Polycentrický průběh slavnosti – vzhledem k rozsáhlému hostitelskému území her se průvod Národů a části programu uskuteční ve více regionech současně (Milán, Cortina d’Ampezzo, Livigno a Predazzo), což je unikátní inovace oproti tradičním olympijským ceremoniím.

Choreografie nabídne vizuální momenty, symbolizující jednotu, rozmanitost a společnou radost z olympijských her.

Vstupenky na zahájení, ceny

  • Ceny vstupenek na slavnostní zahájení se pohybují od 260 eur po 2026 eur podle kategorie sedadel.
  • Vstupenky jsou výhradně digitální — žádné papírové lístky nebudou.
  • Vstupenky je možné koupit pouze prostřednictvím oficiálního ticketingového portálu Milan-Cortina 2026.

San Siro se promění v divadelní scénu

Hlavním prvkem ceremoniálu Harmonie bude spirálovité LED pódium umístěné uprostřed stadionu San Siro, které promění hrací plochu v dynamické centrum dění. Ze středové konstrukce budou vycházet čtyři rampy, jejichž uspořádání má evokovat propojení a plynulost.

„Slovo harmonie znamená držet věci pohromadě a velmi dobře vystihuje tyto hry, které spojují město a hory,“ řekl kreativní ředitel ceremoniálu Marco Balich.

... a pak sbohem?

Zahajovací ceremoniál bude pravděpodobně jednou z posledních velkých akcí na stadionu San Siro, který má být v příštích letech zbourán. Fotbalové kluby AC Milán a Inter plánují v jeho blízkosti výstavbu nového stadionu.

Legendární fotbalový stadion San Siro v Miláně

„Myslím, že to může být skvělá pocta,“ řekl milánský starosta Giuseppe Sala.

Pocta Giorgiu Armanimu

Součástí programu bude i pocta módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který si zvolil Milán za svůj domov a zemřel v září minulého roku.

Kde sledovat slavnostní zahájení ZOH 2026?

📺 Česká televize
Slavnostní ceremoniál ZOH 2026 poběží ve vysílání České televize. Pravděpodobně na kanálu ČT sport. Přesný čas začátku přenosu ČT standardně bývá několik minut před zahájením programu tzn. přibližně v 19:45–19:50.

📺 Eurosport / Discovery+
Další alternativou, kde slavnostní zahájení sledovat, je Eurosport, případně streamovací služba Discovery+.

  • Přenos si můžete užít i v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Výsledky

