Alpští lyžaři jedou svůj poslední závod na olympijských hrách v Bormiu v mimořádně těžkých podmínkách za vytrvalého hustého sněžení. S náročnou tratí si neporadila řada favoritů v čele s Brazilcem Braathenem či rakouskou nadějí Fellerem. Mezi 96 přihlášenými lyžaři je i český zástupce Marek Müller. Průběh sledujeme v online reportáži.
Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie během prvního kola slalomu mužů nedokončil. (16. února 2026) | foto: Gintare KarpaviciuteReuters

Švýcar Loic Meillard během prvního kola slalomu mužů. (16. února 2026)
Belgičan Armand Marchant během prvního kola slalomu mužů. (16. února 2026)
V Bormiu se výrazně zhoršilo počasí, hustě sněží a pořadatelé měli plno práce, aby trať připravili. Kvůli regulérnosti se dokonce zkrátily startovní intervaly, aby závodníci jeli za pokud možno podobných podmínek.

Přes veškerou snahu se na čele průběžného pořadí drží závodníci se startovními čísly jedna a dvě. Vede Nor McGrath před Švýcarem Meillardem.

Těžké podmínky nezvládl Braathen, který v obřím slalomu vybojoval historicky první zlatou medaili pro Brazílii a teď měl další medailové ambice.

Jednadvacetiletý Müller je na své první olympiádě a dosud nikdy nezávodil ani ve Světovém poháru. V Bormiu obsadil společně se Zabystřanem poslední dvacáté místo v týmové kombinaci a v sobotu skončil na 35. pozici v obřím slalomu. Tentokrát by rád pronikl do první třicítky. Slalom pojede se startovním číslem 56.

Aktuální počasí v lyžařském středisku Stelvio, Bormio. Sněžení a mlha před slalomem mužů. (16. února 2026)

Velká pozornost je upřena na Rakušany, kterým se v Bormiu zatím vůbec nedaří. Jedinou medaili mají ze závodu dvojic, kde Vincent Kriechmayr s Manuelem Fellerem získali stříbro.

V Pekingu v roce 2022 přitom rakouští muži získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Dnes nejvíce spoléhali na Fellera, který v kombinaci zajel druhý nejlepší slalomářský čas, ale pro toho závod skončil už v prvním kole.

Tlak na Rakušany ještě umocňuje skutečnost, že jejich rivalové ze Švýcarska prožívají mimořádně úspěšné období. Mají už sedm medailí a Franjo von Allmen se třemi zlaty patří k nejvýraznějším osobnostem olympijských her.

