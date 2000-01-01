náhledy
Vztekle zahodil hůlky, odepnul lyže a pěšky se vydal pryč od zrádných branek. Chtěl se schovat v lese, aby byl sám se svým smutkem. Nebo spíš vztekem. Norský lyžař Atle Lie McGrath měl v Bormiu na dosah olympijské zlato ve slalomu, ale jízdu nedokončil. Netrefil branku, chytil „špicara“.
Autor: John Locher, AP
Poslední olympijský závod alpských lyžařů byl po ránu v Bormiu v ohrožení. Sjezdovku Stelvio zasypal čerstvý sníh, se kterým bojovaly desítky pořadatelů.
Autor: Denis Balibouse, Reuters
V 10 hodin dopoledne byla trať připravena v rámci možností velmi dobře. Norský reprezentant Atle Lie McGrath toho dokonale využil, s číslem 1 zajel čas, jakému se už nikdo nevyrovnal.
Autor: Gabriele Facciotti, AP
Horšící se podmínky komplikovaly život dalším lyžařům. Takhle v pádu se nadějemi na další medaili pro Brazílii rozloučil vítěz sobotního obřího slalomu Lucas Pinheiro Braathen.
Autor: Gintare Karpaviciute, Reuters
Do cíle prvního kola se nedostal ani jediný český účastník závodu. Marek Müller upadl hned v úvodní části sjezdovky.
Autor: Gabriele Facciotti, AP
Na druhé straně se do první třicítky v prvním kole probojovali i lyžaři z exotických zemí. Například Richardson Viano z Haiti obsadil 29. místo, které pak uhájil i ve druhé jízdě.
Autor: Denis Balibouse, Reuters
Ale pojďme zpátky k McGrathovi, který po prvním kole vedl o 59 setin a byl favoritem na zlatou medaili. Od prvních momentů však bylo vidět, že je nervózní, a jeho ustrašená jízda rychle skončila.
Autor: Angelika Warmuth, Reuters
McGrath nedojel ani na první mezičas, netrefil branku a vypadl. Zahodil hůlky i lyže a pěšky pochodoval prázdnou sjezdovkou k nedalekému lesu.
Autor: Gintare Karpaviciute, Reuters
V den zahájení olympiády McGrathovi zemřel dědeček, který mu byl velkou inspirací. V Bormiu jezdil s černou páskou a moc pro něho toužil vybojovat medaili.
Autor: Angelika Warmuth, Reuters
Nakonec však McGrath napsal jiný rodinný příběh. Na sjezdovce Stelvio zopakoval výsledek svého otce Felixe, jenž v amerických barvách nedokončil olympijský slalom v roce 1988 v Calgary.
Autor: Christian Hartmann, Reuters
Po chvilce rozjímání u lesa se norský lyžař nechal naložit na policejní skútr a vydal se do cíle.
Autor: Angelika Warmuth, Reuters
Nakonec i znovu nazul lyže a pozdravil diváky v cíli. Od soupeřů si vyslechl slova uznání. „Úspěch by si zasloužil, tuhle sezonu byl nejlepší. Ale ke slalomu a sportu tohle patří,“ řekl vítěz závodu Loïc Meillard.
Autor: Gintare Karpaviciute, Reuters