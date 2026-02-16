OBRAZEM: Smutek osamělého lyžaře. Chtěl uctít dědečka, ale do cíle nedojel

Autor:
  16:27
Vztekle zahodil hůlky, odepnul lyže a pěšky se vydal pryč od zrádných branek. Chtěl se schovat v lese, aby byl sám se svým smutkem. Nebo spíš vztekem. Norský lyžař Atle Lie McGrath měl v Bormiu na dosah olympijské zlato ve slalomu, ale jízdu nedokončil. Netrefil branku, chytil „špicara“.
Norský lyžař Atle Lie McGrath opouští trať po vyřazení během závodu v alpském... Aktuální počasí v lyžařském středisku Stelvio, Bormio. Sněžení a mlha před... Norský lyžař Atle Lie McGrath sjíždí trať během slalomu mužů. (16. února 2026) Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie během prvního kola slalomu mužů nedokončil.... Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026) Richardson Viano z Haiti po svém prvním kole v mužském slalomu. (16. února 2026) Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal... Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal... Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal... Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal... Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. U sjezdovky nechal... Nešťastný Atle Lie McGrath na svahu těžko skrýval zklamání. (16. února 2026)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Česko vs. DánskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 16:40
  • 6.91
  • 5.86
  • 1.37
Švédsko vs. LotyšskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švédsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:10
  • 1.16
  • 9.85
  • 12.70
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.89
  • 3.97
  • 3.37
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.33
  • 5.13
  • 7.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od svého nejlepšího umístění

Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot z...

Na prvním úseku sice museli absolvovat trestné kolo, už na druhém však útočili z prvního místa. A to slaví i v cíli. Francouzští biatlonisté ovládli štafetový závod na olympijských hrách vůbec...

17. února 2026  14:20,  aktualizováno  16:23

Hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Teď Brit Weston získal dvě olympijská zlata

Britští skeletonisté Matt Weston a Tabitha Stoeckerová slaví zlatou medaili ve...

Ještě jako teenager slyšel Brit Matt Weston zdrcující verdikt: po vážném zranění zad možná už nikdy nebude chodit. O více než deset let později slaví historický zápis - na zimní olympiádě v Miláně a...

17. února 2026  16:11

ONLINE: Česko - Dánsko. Několik změn v sestavě, klíčové utkání odchytá Dostál

Sledujeme online
Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...

17. února 2026  15:59

Mrázkovi propadli odznáčkové horečce. Na olympiádě je ale zklamali hokejisté

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února...

Svou první olympiádu mají za sebou sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi. Čeští krasobruslaři získali šestnácté místo v soutěži tanců na ledě, o lepší výsledek je připravila drobná chyba v rytmickém...

17. února 2026  15:45

Sdruženář Oftebro kraloval i na velkém můstku, Češi skončili ve třetí desítce

Jens Luraas Oftebro z Norska překračuje cílovou čáru a získává zlatou medaili v...

Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro vyhrál na olympijských hrách i závod na velkém můstku a po triumfu na středním můstku získal v Itálii druhé zlato. Znovu druhý byl Rakušan Johannes Lamparter a...

17. února 2026  15:13

Švýcarsko - Itálie 3:0. Favorit nezaváhal, postup do čtvrtfinále zařídil Hischier

Philipp Kurashev ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči během zápasu...

Švýcarští hokejisté slaví postup mezi osm nejlepších týmů olympijského turnaje. V osmifinále v Miláně potvrdili roli favorita proti Itálii, kterou porazili 3:0. Na všech trefách se podílel Nico...

17. února 2026  15:08

Německo - Francie 5:1. Slováci znají soupeře, postup řídil tříbodový Draisaitl

Hráči německého týmu oslavují gól Frederika Tiffelse (95) do sítě Francie. (17....

Olympijský turnaj zná dalšího čtvrtfinalistu. A slovenští hokejisté příštího vyzyvatele, s nímž se utkají ve středu od 12.10. Němci v osmifinále proti Francii potvrdili papírové předpoklady a soupeře...

17. února 2026  15:04

Prasárna, suspendujte ji. Švédky rozhněval faul na brankářku, parťačky hvězdu bránily

Americká útočnice Abbey Murphyová naráží do švédské brankářky Emmy Söderbergové.

V semifinále olympijského turnaje se blýskla dvěma body. Po zápase se ale mluvilo úplně o něčem jiném. Americká hokejistka Abbey Murphyová si leccos vyslechla, naštvané Švédky jí zazlívaly náraz do...

17. února 2026

11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jsou šestí

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

17. února 2026  14:43

Budvar: od výčepu po pivní sekt v Miláně i Českých Budějovicích

Zlatý půllitr Budvaru – symbol spojení národního týmu a národního pivovaru

Zatímco čeští sportovci bojují o medaile, v zázemí se řeší i další důležitá disciplína – perfektně načepované pivo a pivní zážitky pro fanoušky. Reprezentaci české pivní kultury má na starosti...

17. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po šesti porážkách první olympijské vítězství. Curleři otočili zápas s Německem

Češi Lukáš Klíma, Martin Jurík, Marek Černovský a Lukáš Klípa se radují po...

Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině první výhru, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a uspěl poprvé po šesti porážkách. Ve středu...

17. února 2026  13:12

Přestaňte ponižovat ruské sportovce, vzkazuje Šipulin. Jinak medaili nevrátí

Ruský biatlonista Anton Šipulin na trati vytrvalostního závodu na MS v...

O víkendu proběhly v olympijském biatlonovém středisku v italské Anterselvě medailové ceremoniály, které se vůbec netýkaly současného dění. Na pódiu se při nich sešli závodníci, kteří už dávno...

17. února 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.