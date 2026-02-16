|
OBRAZEM: Smutek osamělého lyžaře. Chtěl uctít dědečka, ale do cíle nedojel
Čeští medailisté
- Zuzana Maděrová (1. místo)
- Metoděj Jílek (1. místo)
- Metoděj Jílek (2. místo)
- Eva Adamczyková (2. místo)
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od svého nejlepšího umístění
Na prvním úseku sice museli absolvovat trestné kolo, už na druhém však útočili z prvního místa. A to slaví i v cíli. Francouzští biatlonisté ovládli štafetový závod na olympijských hrách vůbec...
Hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Teď Brit Weston získal dvě olympijská zlata
Ještě jako teenager slyšel Brit Matt Weston zdrcující verdikt: po vážném zranění zad možná už nikdy nebude chodit. O více než deset let později slaví historický zápis - na zimní olympiádě v Miláně a...
ONLINE: Česko - Dánsko. Několik změn v sestavě, klíčové utkání odchytá Dostál
Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...
Mrázkovi propadli odznáčkové horečce. Na olympiádě je ale zklamali hokejisté
Svou první olympiádu mají za sebou sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi. Čeští krasobruslaři získali šestnácté místo v soutěži tanců na ledě, o lepší výsledek je připravila drobná chyba v rytmickém...
Sdruženář Oftebro kraloval i na velkém můstku, Češi skončili ve třetí desítce
Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro vyhrál na olympijských hrách i závod na velkém můstku a po triumfu na středním můstku získal v Itálii druhé zlato. Znovu druhý byl Rakušan Johannes Lamparter a...
Švýcarsko - Itálie 3:0. Favorit nezaváhal, postup do čtvrtfinále zařídil Hischier
Švýcarští hokejisté slaví postup mezi osm nejlepších týmů olympijského turnaje. V osmifinále v Miláně potvrdili roli favorita proti Itálii, kterou porazili 3:0. Na všech trefách se podílel Nico...
Německo - Francie 5:1. Slováci znají soupeře, postup řídil tříbodový Draisaitl
Olympijský turnaj zná dalšího čtvrtfinalistu. A slovenští hokejisté příštího vyzyvatele, s nímž se utkají ve středu od 12.10. Němci v osmifinále proti Francii potvrdili papírové předpoklady a soupeře...
Prasárna, suspendujte ji. Švédky rozhněval faul na brankářku, parťačky hvězdu bránily
V semifinále olympijského turnaje se blýskla dvěma body. Po zápase se ale mluvilo úplně o něčem jiném. Americká hokejistka Abbey Murphyová si leccos vyslechla, naštvané Švédky jí zazlívaly náraz do...
11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jsou šestí
Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...
Budvar: od výčepu po pivní sekt v Miláně i Českých Budějovicích
Zatímco čeští sportovci bojují o medaile, v zázemí se řeší i další důležitá disciplína – perfektně načepované pivo a pivní zážitky pro fanoušky. Reprezentaci české pivní kultury má na starosti...
Po šesti porážkách první olympijské vítězství. Curleři otočili zápas s Německem
Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině první výhru, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a uspěl poprvé po šesti porážkách. Ve středu...
Přestaňte ponižovat ruské sportovce, vzkazuje Šipulin. Jinak medaili nevrátí
O víkendu proběhly v olympijském biatlonovém středisku v italské Anterselvě medailové ceremoniály, které se vůbec netýkaly současného dění. Na pódiu se při nich sešli závodníci, kteří už dávno...