Devatenáctiletá Indráčková se minulou sobotu na středním můstku 18. místem postarala o nejlepší český výsledek ženského skoku pod pěti kruhy. V neděli předvedla devátý nejdelší skok prvního kola v délce 125 metrů, ale na rozdíl od většiny soupeřek v příznivých větrných podmínkách. Postoupila tak ze 24. místo. Ve druhém kole si o tři příčky pohoršila.
Druhá Češka v závodě Ulrichová stejně jako na středním můstku do druhého kola neprošla, jen 104,5 metru ji odsoudilo na 43. pozici. Třetí členka olympijského týmu Veronika Jenčová, jež se vrací po těžkém zranění kolena, do závodu z preventivních důvodů nenastoupila.
První kolo ovládly Norky, které se v čele s Kvandalovou seřadily na prvních čtyřech místech. Druhá byla vítězka ze středního můstku Anna Odine Strömová, následovaly Silje Opsethová a Heidi Dyhre Traaserudová. Páté místo patřilo Prevcové, jejíž bratr Domen vyhrál v sobotu na stejném můstku závod mužů. Na Kvandalovou ztrácela 12,3 bodu.