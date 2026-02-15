Norská skokanka Strömová má zlatý double, Indráčkové patří 27. místo

Autor: ,
  20:01aktualizováno  20:44
Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila 27. místo v premiérovém olympijském závodě žen na velkém můstku. Klára Ulrichová vypadla už v prvním kole, Veronika Jenčová do závodu nenastoupila. Vítězkou je Norka Anna Strömová, která má ze ZOH 2026 zlatý double.
Češka Anežka Indráčková v akci během prvního kola v disciplíně skok na lyžích....

Češka Anežka Indráčková v akci během prvního kola v disciplíně skok na lyžích. (15. února 2026) | foto: Reuters

Skokanka na lyžích Sara Takanashiová z Japonska během zkušebního kola. (15....
Anežka Indráčková po svém prvním skoku v soutěži žen ve skoku na velkém můstku....
Klára Ulrichová z České republiky soutěží v prvním kole ve skoku na lyžích....
Nozomi Maruyamaová z Japonska během svého zkušebního skoku v soutěži žen ve...
14 fotografií

Devatenáctiletá Indráčková se minulou sobotu na středním můstku 18. místem postarala o nejlepší český výsledek ženského skoku pod pěti kruhy. V neděli předvedla devátý nejdelší skok prvního kola v délce 125 metrů, ale na rozdíl od většiny soupeřek v příznivých větrných podmínkách. Postoupila tak ze 24. místo. Ve druhém kole si o tři příčky pohoršila.

Druhá Češka v závodě Ulrichová stejně jako na středním můstku do druhého kola neprošla, jen 104,5 metru ji odsoudilo na 43. pozici. Třetí členka olympijského týmu Veronika Jenčová, jež se vrací po těžkém zranění kolena, do závodu z preventivních důvodů nenastoupila.

Klára Ulrichová z České republiky soutěží v prvním kole ve skoku na lyžích. (15. února 2026)

První kolo ovládly Norky, které se v čele s Kvandalovou seřadily na prvních čtyřech místech. Druhá byla vítězka ze středního můstku Anna Odine Strömová, následovaly Silje Opsethová a Heidi Dyhre Traaserudová. Páté místo patřilo Prevcové, jejíž bratr Domen vyhrál v sobotu na stejném můstku závod mužů. Na Kvandalovou ztrácela 12,3 bodu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.48
  • 3.50
  • 10.00
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.12
  • 9.50
  • 13.00
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.03
  • 16.30
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.04
  • 15.30
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích hostí na zimních olympijských hrách v roce 2026...

15. února 2026  21:04

Norská skokanka Strömová má zlatý double, Indráčkové patří 27. místo

Češka Anežka Indráčková v akci během prvního kola v disciplíně skok na lyžích....

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila 27. místo v premiérovém olympijském závodě žen na velkém můstku. Klára Ulrichová vypadla už v prvním kole, Veronika Jenčová do závodu nenastoupila....

15. února 2026  20:01,  aktualizováno  20:44

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

15. února 2026  20:34

9. den ZOH 2026 ONLINE: Komplikace pro český hokej a dvě 18. místa biatlonistů

Sledujeme online
Zaklamaní čeští hokejisté po prohře se Švýcarskem.

Devátý den olympijských her v Miláně a Cortině českým sportovců příliš úspěchů nepřináší. Hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovali cestu turnajem. Ve stíhacím závodě...

15. února 2026  16:36,  aktualizováno  20:11

Kanadští hokejisté rozdrtili Francii 10:2 a suverénně ovládli olympijskou skupinu

Hokejista Cale Makar z Kanady slaví čtvrtý gól se spoluhráčem Samem Reinhartem....

Program „české“ skupiny A na olympijském turnaji v Miláně je kompletní, zakončila ho jednoznačná výhra Kanady nad Francií 10:2. Zámořští favorité už po druhé třetině vedli 6:1 a ovládli tabulku...

15. února 2026  20:03

ONLINE: Kdo se postaví Čechům? Lotyši proti Dánům snižují, USA vyzvou Němce

Sledujeme online
Dánští hokejisté se radují z gólu, který vstřelil Nick Olesen.

Závěrečnými zápasy vrcholí skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále se dozví Češi, kteří vyzvou třetí tým skupiny C. Kdo tuto pozici obsadí? Od 19.10 nejprve bojují...

15. února 2026  19:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  19:15

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se pomalu blíží do vyřazovacích bojů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na...

15. února 2026  19:12

Postupová matematika: koho vyzvou čeští hokejisté? Ve čtvrtfinále čekají giganti

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka po...

15. února 2026  19:11

Nejdřív řada vyšetření, až pak se Davidová rozhodne. Hrami pro ni ale sezona končí

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Po sobotním sprintu, v němž obsadila 81. místo, nejprve jen naznačila: „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek.“ Ale až večerní zpráva Markéty Davidové na instagramu odhalila, co...

15. února 2026  19:06

Zdráhalová obsadila na olympijské pětistovce 26. místo, zlato slaví Koková

Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na...

Sprint rychlobruslařek na 500 metrů na hrách v Miláně vyhrála favorizovaná Femke Koková z Nizozemska v novém olympijském rekordu 36,49. Nikola Zdráhalová obsadila na své nejslabší trati 26. místo.

15. února 2026  18:03,  aktualizováno  18:44

Program snowboardingu na ZOH 2026: české medaile a výsledky

Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) během semifinále ve...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....

15. února 2026  17:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.