Společně nesli na zahájení slovinskou vlajku, společně je slovinská média označila za hlavní trumfy olympijské výpravy. Jakpak by také ne. Vždyť sourozenci Nika a Domen Prevcovi dominují skokům na lyžích a na olympijských můstcích v Predazzu měli své výjimečné postavení jen potvrdit. O to překvapivější je, že po dvou závodech zatím rodině Prevcových zlato s olympijskými kruhy chybí. Ale po úterním večeru už to nemusí platit.
Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku.

Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku. | foto: Reuters

Německý skokan na lyžích Philipp Raimund se raduje ze zlaté medaile na středním...
Německý skokan na lyžích Philipp Raimund se raduje ze zlaté medaile na středním...
Japonský skokan na lyžích Ren Nikaido po svém skoku v závodě na středním můstku...
Polský skokan na lyžích Kacper Tomasiak v závodě ve skoku na lyžích na středním...
48 fotografií

„Počítaly jsme s tím, že jako vždy jedeme o druhé místo,“ líčily ostatní skokanky po sobotním závodě na středním můstku. Tak suverénní pozici Prevcová v současných skocích má.

Je jí sice pouhých dvacet let a se svou drobnou postavou a dětským obličejem by možná neměla problém zapadnout ani na základní škole, už teď se ale řadí mezi nejúspěšnější skokanky na lyžích v historii.

Nebláznit, šetřit silou. Jak skokan, který se bál výšek, ovládl olympijský závod

Už dvakrát celkově ovládla Světový pohár a tuto sezonu míří za třetím triumfem, má dvě individuální světová zlata, vyhrála 35 závodů Světového poháru a k tomu stanovila nový rekord v zisku bodů za sezonu.

Vedle toho je ale také zapálenou studentkou knihovnictví, která sní o restaurování knih, až jednou prostředí můstků opustí.

Teď ale měla úplně jiný sen.

Z dosavadních 24 závodů v této sezoně získala třináct vítězství. Chtěla přidat i to čtrnácté, olympijské.

„Nevěřila jsem, že může Niku kdokoliv porazit. Sledovala jsem ji v pátek na tréninku, skákala svou vlastní ligu, tak jak jsme od ní zvyklí,“ popisovala Norka Anna Strömová.

Jenže nově postavený a na poslední chvíli ještě upravovaný můstek Slovince nesedl. Už po prvním kole ztrácela a v tom druhém to nedokázala zvrátit. Skončila druhá právě za Strömovou, která naopak prožívala životní závod.

Finále na středním můstku ovládla Norka Strömová, Indráčková bere 18. místo

„Teď to hodně bolí. Vím, že jsem neudělala všechno, co jsem si předsevzala. Snažila jsem se uvolnit ale… když to nejde, tak to nejde,“ soukala ze sebe zklamaně. Na chvíli se musela schovat i do náruče rodičů, kteří ji do Val di Fiemme přijeli podpořit. Zakrýt slzy ale nedokázala.

Podobně jako o den později Metoděj Jílek po závodě rychlobruslařů, ani Prevcová nebyla zprvu ze stříbra nadšená. A také ona potřebovala nějaký čas k tomu, aby si srovnala v hlavě úspěch, na který právě dosáhla.

„Mám z medaile velkou radost. Ale chtěla jsem zlato,“ nezastírala. „Byla jsem pod velkým tlakem, se kterým jsem se nesrovnala úplně dobře. Už mi pomalu začíná docházet, co se právě odehrává. Vždyť se mi plní dětské sny!“

Co se nepovedlo v sobotu Nice, předvede v pondělí Domen – ujišťovali se nejspíš slovinští fanoušci.

O šest let starší bratr stříbrné medailistky byl snad ještě větší zlatou jistotou. Na přelomu roku dominoval Turné čtyř můstků, z dvaceti startů v této sezoně nestál jen třikrát na pódiu a olympijskou formu ladil až děsivě přesně, když ovládl čtyři lednové závody v řadě.

Ale v Predazzu hned tušil, že tentokrát musí své ambice mírnit. „Střední můstek vám tu nedá moc zpětné vazby, necítím žádný radius. Síly jsou tu menší a ve vzduchu nejde moc manévrovat. Věděl jsem, že od sebe nemám moc očekávat.“

O novém šampionovi Turné: rodina posedlá létáním, vábí ho perfektní pokusy

Pondělní závod pak zařídil snad jednu z nejsenzačnějších pódiových sestav této olympiády.

Vítězem se stal Němec Philipp Raimund, který zatím nevyhrál jediný závod Světového poháru. Jeho nejbližším soupeřem byl devatenáctiletý Polák Kacper Tomasiak – ten se dosud ani nedostal na pódium.

A bronz získali díky zcela identickému skóre hned dva skokani, z nichž veterán Gregor Deschwanden ze Švýcarska papírově vůbec neměl atakovat ani první desítku. Snad jen Japonec Ren Nikaido na stupních vítězů nikoho nepřekvapil.

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc v závodě ve skoku na lyžích na středním můstku na zimních olympijských hrách (9. února 2026)

A superfavorit Prevc? Další šok večera. Až šestý, daleko za medailemi!

„Čekal jsem to, ale stejně je to pro mě trošku hořké. Medaili jsem chtěl,“ připustil po závodě.

Mimochodem je teď jediným ze sourozeneckého klanu Prevcových bez olympijské medaile. Což se může hned v úterý změnit.

Před sedmou večer začíná závod smíšených týmů, ve kterém sourozenci zaútočí na zlato společně ještě s Nikou Vodanovou a Anžem Laniškem. Když se to nepodařilo ani jednomu zvlášť, o to větší motivaci mají dosáhnout na něj nyní.

Však také hned po pondělním zklamání Prevc odhodlaně hlásil: „Dám do toho vše. Nechci to mé malé sestřičce pokazit.“

Výsledky

10. února 2026  13:25,  aktualizováno  14:05

