Indráčková skočila 94 metrů a postoupila z děleného 25. místa. Klára Ulrichová výkonem 91,5 metru obsadila 38. příčku a za nejlepší třicítkou zaostala o 3,7 bodu. Veronika Jenčová zaznamenala 87,5 metru a skončila na 47. pozici.
Strömová se v prvním kole dostala do čela díky skoku dlouhému 100 metrů a vedla s náskokem jediného bodu před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí byla po prvním kole Marujamaová se ztrátou 1,2 bodu.
1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři prohráli, Indráčková 18. na středním můstku