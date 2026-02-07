Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

  17:00
Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026 hostit malebné městečko Predazzo v údolí Val di Fiemme. Program závodů, českou nominaci i další zajímavé informace najdete v našem přehledu.

Českou olympijskou stálicí je Roman Koudelka. | foto: Reuters

V české nominaci na závody ve skocích na lyžích jsou tři ženy a jeden muž.

Program skokanských soutěží na ZOH 2026:

Všechny závody se konají večer a skákat se bude za umělého osvětlení.

ZávodDatumČasČeská účastVýsledky
Střední můstek - ženy7. 2.18:45Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Střední můstek - muži9. 2.19:00Roman Koudelka
Týmový závod - MIX10. 2.18:45
Velký můstek - muži14. 2.18:45Roman Koudelka
Velký můstek - ženy15. 2.18:45Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Super Team - muži (dvojice)16. 2.19:00

Kde se na ZOH 2026 konají skoky na lyžích?

  • Medailové zápolení v oblíbené disciplíně přivítá skokanský stadion Giuseppe Dal Ben.
  • Ikonický skokanský areál ve Val di Fiemme hostil tři mistrovství světa a desítky závodů Světového poháru.
  • Můstky jsou známé svou velikostí i atmosférou. Během olympiády 2026 zde proběhnou také soutěže v severské kombinaci.

Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben.“ Ikonický areál ve Val di Fiemme.

Kde sledovat skoky na lyžích na ZOH 2026 živě

Čeští skokané nepatří mezi medailové favority. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin a bude přenášet jen vybrané závody. Buď na ČT sport nebo na online platformě ČT sport Plus.

Vysílací práva na ZOH 2026 vlastní Eurosport, kde poběží přenosy ze všech olympijských disciplín. Sledovat ho můžete i přes platformu HBO Max.

Čeští medailisté na zimních olympijských hrách

Jediné zlato získal v roce 1968 v Grenoblu na středním můstku Jiří Raška a na stejné olympiádě k němu přidal ještě stříbro na velkém můstku.

Dva cenné kovy má ve sbírce také Pavel Ploc. Stříbro získal v Calgary v roce 1988 na středním můstku, o čtyři roky dříve slavil bronz v Sarajevu.

PořadíOlympionikZlatoStříbroBronzCelkem
1.Jiří Raška19681968-2
2.Pavel Ploc-198819842
3.Rudolf Burkert--19281
4.Jiří Malec--19881
5.Tomáš Goder--19921
6.František Jež--19921
7.Jiří Parma--19921
8.Jaroslav Sakala--19921
Celkem12710

Čeští skokané na minulých olympiádách

Roman Koudelka je olympijskou stálicí. Na hrách závodil celkem čtyřikrát. Má za sebou účast ve Vancouveru, Soči, Pchjongčchangu i Pekingu.

Výsledky Romana Koudelky na olympiádách

ZOH Peking 2022

DatumČasZávodVýsledek
5.2.20227:20muži střední můstek kvalifikace19. místo
6.2.202212:00muži střední můstek 1. kolo11. místo
6.2.202213:07muži střední můstek FINÁLE18. místo
7.2.202212:45open střední můstek (družstva) 1. kolo7. místo
7.2.202213:51open střední můstek (družstva) FINÁLE7. místo
11.2.202212:00muži velký můstek kvalifikace48. místo
12.2.202212:00muži velký můstek 1. kolo41. místo
14.2.202212:00muži velký můstek (družstva) 1. kolo9. místo

ZOH Pchjongčchang 2018

DatumČasZávodVýsledek
8.2.201813:30muži střední můstek kvalifikace24. místo
10.2.201813:35muži střední můstek FINÁLE25. místo
16.2.201813:30muži velký můstek kvalifikace41. místo
17.2.201813:30muži velký můstek FINÁLE25. místo
19.2.201813:30muži velký můstek (družstva) FINÁLE10. místo

ZOH Soči 2014

DatumČasZávodVýsledek
8.2.201417:30muži střední můstek kvalifikace6. místo
9.2.201418:30muži střední můstek 1. kolo24. místo
9.2.201419:35muži střední můstek FINÁLE16. místo
14.2.201418:30muži velký můstek kvalifikace20. místo
15.2.201418:30muži velký můstek 1. kolo21. místo
15.2.201419:30muži velký můstek FINÁLE19. místo
17.2.201418:15muži velký můstek (družstva) 1. kolo7. místo
17.2.201419:22muži velký můstek (družstva) FINÁLE7. místo

ZOH Vancouver 2010

DatumČasZávodVýsledek
12.2.201019:00muži střední můstek kvalifikace18. místo
13.2.201018:45muži střední můstek Finále, skok 19. místo
13.2.201019:45muži střední můstek FINÁLE, skok 212. místo
19.2.201019:00muži velký můstek kvalifikace27. místo
20.2.201020:30muži velký můstek Finále, skok 129. místo
20.2.201021:30muži velký můstek FINÁLE, skok 223. místo

Anežka Indráčková si v patnácti letech atmosféru největší sportovní události vyzkoušela v Pekingu 2022 a stala se jednou z nejmladších olympijských skokanek vůbec.

Výsledky Anežky Indráčkové na ZOH v Pekingu

ZOH Peking 2022

DatumČasZávodVýsledek
5.2.202211:45ženy střední můstek 1. kolo29. místo
5.2.202213:00ženy střední můstek FINÁLE30. místo


Výsledky

