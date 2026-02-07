V české nominaci na závody ve skocích na lyžích jsou tři ženy a jeden muž.
Program skokanských soutěží na ZOH 2026:
Všechny závody se konají večer a skákat se bude za umělého osvětlení.
|Závod
|Datum
|Čas
|Česká účast
|Výsledky
|Střední můstek - ženy
|7. 2.
|18:45
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|Střední můstek - muži
|9. 2.
|19:00
|Roman Koudelka
|Týmový závod - MIX
|10. 2.
|18:45
|Velký můstek - muži
|14. 2.
|18:45
|Roman Koudelka
|Velký můstek - ženy
|15. 2.
|18:45
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|Super Team - muži (dvojice)
|16. 2.
|19:00
Kde se na ZOH 2026 konají skoky na lyžích?
- Medailové zápolení v oblíbené disciplíně přivítá skokanský stadion Giuseppe Dal Ben.
- Ikonický skokanský areál ve Val di Fiemme hostil tři mistrovství světa a desítky závodů Světového poháru.
- Můstky jsou známé svou velikostí i atmosférou. Během olympiády 2026 zde proběhnou také soutěže v severské kombinaci.
Kde sledovat skoky na lyžích na ZOH 2026 živě
Čeští skokané nepatří mezi medailové favority. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin a bude přenášet jen vybrané závody. Buď na ČT sport nebo na online platformě ČT sport Plus.
Vysílací práva na ZOH 2026 vlastní Eurosport, kde poběží přenosy ze všech olympijských disciplín. Sledovat ho můžete i přes platformu HBO Max.
Čeští medailisté na zimních olympijských hrách
Jediné zlato získal v roce 1968 v Grenoblu na středním můstku Jiří Raška a na stejné olympiádě k němu přidal ještě stříbro na velkém můstku.
Dva cenné kovy má ve sbírce také Pavel Ploc. Stříbro získal v Calgary v roce 1988 na středním můstku, o čtyři roky dříve slavil bronz v Sarajevu.
|Pořadí
|Olympionik
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1.
|Jiří Raška
|1968
|1968
|-
|2
|2.
|Pavel Ploc
|-
|1988
|1984
|2
|3.
|Rudolf Burkert
|-
|-
|1928
|1
|4.
|Jiří Malec
|-
|-
|1988
|1
|5.
|Tomáš Goder
|-
|-
|1992
|1
|6.
|František Jež
|-
|-
|1992
|1
|7.
|Jiří Parma
|-
|-
|1992
|1
|8.
|Jaroslav Sakala
|-
|-
|1992
|1
|Celkem
|1
|2
|7
|10
Čeští skokané na minulých olympiádách
Roman Koudelka je olympijskou stálicí. Na hrách závodil celkem čtyřikrát. Má za sebou účast ve Vancouveru, Soči, Pchjongčchangu i Pekingu.
Výsledky Romana Koudelky na olympiádách
ZOH Peking 2022
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|5.2.2022
|7:20
|muži střední můstek kvalifikace
|19. místo
|6.2.2022
|12:00
|muži střední můstek 1. kolo
|11. místo
|6.2.2022
|13:07
|muži střední můstek FINÁLE
|18. místo
|7.2.2022
|12:45
|open střední můstek (družstva) 1. kolo
|7. místo
|7.2.2022
|13:51
|open střední můstek (družstva) FINÁLE
|7. místo
|11.2.2022
|12:00
|muži velký můstek kvalifikace
|48. místo
|12.2.2022
|12:00
|muži velký můstek 1. kolo
|41. místo
|14.2.2022
|12:00
|muži velký můstek (družstva) 1. kolo
|9. místo
ZOH Pchjongčchang 2018
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|8.2.2018
|13:30
|muži střední můstek kvalifikace
|24. místo
|10.2.2018
|13:35
|muži střední můstek FINÁLE
|25. místo
|16.2.2018
|13:30
|muži velký můstek kvalifikace
|41. místo
|17.2.2018
|13:30
|muži velký můstek FINÁLE
|25. místo
|19.2.2018
|13:30
|muži velký můstek (družstva) FINÁLE
|10. místo
ZOH Soči 2014
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|8.2.2014
|17:30
|muži střední můstek kvalifikace
|6. místo
|9.2.2014
|18:30
|muži střední můstek 1. kolo
|24. místo
|9.2.2014
|19:35
|muži střední můstek FINÁLE
|16. místo
|14.2.2014
|18:30
|muži velký můstek kvalifikace
|20. místo
|15.2.2014
|18:30
|muži velký můstek 1. kolo
|21. místo
|15.2.2014
|19:30
|muži velký můstek FINÁLE
|19. místo
|17.2.2014
|18:15
|muži velký můstek (družstva) 1. kolo
|7. místo
|17.2.2014
|19:22
|muži velký můstek (družstva) FINÁLE
|7. místo
ZOH Vancouver 2010
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|12.2.2010
|19:00
|muži střední můstek kvalifikace
|18. místo
|13.2.2010
|18:45
|muži střední můstek Finále, skok 1
|9. místo
|13.2.2010
|19:45
|muži střední můstek FINÁLE, skok 2
|12. místo
|19.2.2010
|19:00
|muži velký můstek kvalifikace
|27. místo
|20.2.2010
|20:30
|muži velký můstek Finále, skok 1
|29. místo
|20.2.2010
|21:30
|muži velký můstek FINÁLE, skok 2
|23. místo
Anežka Indráčková si v patnácti letech atmosféru největší sportovní události vyzkoušela v Pekingu 2022 a stala se jednou z nejmladších olympijských skokanek vůbec.
Výsledky Anežky Indráčkové na ZOH v Pekingu
ZOH Peking 2022
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|5.2.2022
|11:45
|ženy střední můstek 1. kolo
|29. místo
|5.2.2022
|13:00
|ženy střední můstek FINÁLE
|30. místo