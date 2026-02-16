Sníh zasypal Predazzo a pozlatil Rakušany. Týmy skokanů na ZOH rozsoudilo počasí

21:08
  21:48
Premiéru soutěže dvoučlenných družstev skokanů na lyžích na olympijských hrách vyhráli Rakušané Jan Hörl a Stephan Embacher před Poláky a Nory. Závod byl kvůli sněžení a větru zkrácen na dvě z plánovaných tří kol.
Domen Prevc ze Slovinska odráží se od můstku během svého posledního skoku v soutěži mužských super týmů ve skoku na lyžích. (16. února 2026) | foto: AP

Rakousko se v posledním závodu v Predazzu dočkalo první skokanské medaile, a hned té nejcennější. Tradiční velmoc obhájila v mužských týmech zlato z Pekingu 2022, kde byl členem vítězného kvarteta i Hörl.

Soutěž dvojic nahradila dosavadní formát se čtyřčlennými družstvy mimo jiné proto, aby mohly své týmy postavit i slabší země. Ani to však nepomohlo k účasti v závodě Česku, neboť jako jediný muž se na hry kvalifikoval Roman Koudelka.

Závodu takzvaných supertýmů, jež měly premiéru ve Světovém poháru před třemi lety, se zúčastnilo 17 zemí. Soutěž se standardně skáče na tři kola, takže nejlepších osm týmů, které postoupí do závěrečného kola, absolvuje v soutěži šest pokusů.

Norská skokanka Strömová má zlatý double, Indráčkové patří 27. místo

Právě při finálových šestých pokusech se v Predazzu dramaticky zhoršilo počasí. Začalo hustě sněžit a začal foukat nepříznivý vítr. Po několika pokusech pokračovat v soutěži a delším čekání na zlepšení podmínek nakonec jury předčasně závod ukončila a zrušila už odskákané pokusy ve 3. kole.

Sedmadvacetiletý Hörl a teprve dvacetiletý Embacher zvítězili s více než dvacetibodovým náskokem před Poláky Pawlem Wasekem a Kacperem Tomasiakem, jenž získal v Predazzu třetí medaili. Třetí byli Norové Johann André Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal o pouhé tři desetiny bodu před Německem, které nejvíce doplatilo na zrušené třetí kolo, v němž útočilo na medailové příčky. Páté bylo Slovinsko s Anžem Laniškem a lídrem Světového poháru Domenem Prevcem.

XXV. zimní olympijské hry

Skoky na lyžích (Predazzo)

Muži - družstva: 1. Rakousko (Hörl, Embacher) 568,7, 2. Polsko (Wasek, Tomasiak) 547,3, 3. Norsko (Forfang, Sundal) 538,0, 4. Německo 537,7, 5. Slovinsko 536,1, 6. Japonsko 535,2

