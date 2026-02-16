Rakousko se v posledním závodu v Predazzu dočkalo první skokanské medaile, a hned té nejcennější. Tradiční velmoc obhájila v mužských týmech zlato z Pekingu 2022, kde byl členem vítězného kvarteta i Hörl.
Soutěž dvojic nahradila dosavadní formát se čtyřčlennými družstvy mimo jiné proto, aby mohly své týmy postavit i slabší země. Ani to však nepomohlo k účasti v závodě Česku, neboť jako jediný muž se na hry kvalifikoval Roman Koudelka.
Závodu takzvaných supertýmů, jež měly premiéru ve Světovém poháru před třemi lety, se zúčastnilo 17 zemí. Soutěž se standardně skáče na tři kola, takže nejlepších osm týmů, které postoupí do závěrečného kola, absolvuje v soutěži šest pokusů.
Právě při finálových šestých pokusech se v Predazzu dramaticky zhoršilo počasí. Začalo hustě sněžit a začal foukat nepříznivý vítr. Po několika pokusech pokračovat v soutěži a delším čekání na zlepšení podmínek nakonec jury předčasně závod ukončila a zrušila už odskákané pokusy ve 3. kole.
Sedmadvacetiletý Hörl a teprve dvacetiletý Embacher zvítězili s více než dvacetibodovým náskokem před Poláky Pawlem Wasekem a Kacperem Tomasiakem, jenž získal v Predazzu třetí medaili. Třetí byli Norové Johann André Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal o pouhé tři desetiny bodu před Německem, které nejvíce doplatilo na zrušené třetí kolo, v němž útočilo na medailové příčky. Páté bylo Slovinsko s Anžem Laniškem a lídrem Světového poháru Domenem Prevcem.
XXV. zimní olympijské hry
Skoky na lyžích (Predazzo)
Muži - družstva: 1. Rakousko (Hörl, Embacher) 568,7, 2. Polsko (Wasek, Tomasiak) 547,3, 3. Norsko (Forfang, Sundal) 538,0, 4. Německo 537,7, 5. Slovinsko 536,1, 6. Japonsko 535,2