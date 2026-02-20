Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Autor:
  16:10
Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na kompromisní řešení. Bronz dostaly jak Němka Daniela Maierová, tak i Švýcarka Fanny Smithová. Nyní se sešly v olympijském finále znovu a společně vystoupaly na dva nejvyšší stupně.
Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela Maierová z Německa a bronzová medailistka Sandra Naeslundová ze Švédska si dělají selfie na pódiu. (20. února 2026) | foto: Dylan MartinezReuters

Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
Daniela Maierová z Německa slaví zisk zlaté medaile v skikrosu po překročení...
25 fotografií

Dlouhou tahanici řešili nejdřív rozhodčí pod čínskou sjezdovkou, pak Mezinárodní lyžařská federace (FIS) a nakonec mezinárodní sportovní arbitráž CAS.

Pojďme se podívat, co všechno předcházelo tomu, než tehdejší prezident MOV Thomas Bach předal v Olympijském muzeu v Lausanne druhý bronz Fanny Smithové.

V cíli 3. Smithová, 4. Maierová

Do cíle tehdy 17. února 2022 v Čang-ťia-kchou přijela za vítěznou Švédkou Näslundovou a Kanaďankou Thompsonovou jako třetí Smithová a slavila bronz. Navzdory drobné kolizi byla v tu chvíli se čtvrtým místem smířená Maierová. „Byl to skikrosově obvyklý manévr,“ uznala.

Na stupních vítězů 3. Maierová, 4. Smithová

Už po několika minutách však rozhodčí udělili Švýcarce žlutou kartu za kontakt se soupeřkou a přeřadili ji na konec pořadí. „Bylo to zvláštní, protože nejdřív jsem si říkala: OK, jsem čtvrtá, sakra,“ uvedla Maierová. „Myslím, že mi bude chvíli trvat, než mi dojde, že výsledky změnili a já jsem díky tomu získala medaili,“ dodala.

Dobrý start, chyba, konec. Skikrosařka Kučerová vypadla v osmifinále

Únor 2022 3. Smithová, 4. Maierová

Devět dní po závodě Švýcaři uspěli s protestem a Mezinárodní lyžařská federace medaili vrátila Smithové. „Odvolací komise usoudila, že těsná blízkost závodnic měla za následek situaci, ke které nedošlo úmyslně a nedalo se jí vyhnout,“ uvedla FIS. Smithová si povzdechla: „Vždycky jsem byla přesvědčená, že jsem neudělala chybu. Současně mě to ale bolí za Danielu, která je teď tím, kdo touhle situací trpí.“

Prosinec 2022 3.-4. Smithová a Maierová

Přišel protiprotest od Německého svazu lyžařů a vedl k šalamounskému řešení: Sportovní arbitrážní soud CAS rozhodl udělit bronzové medaile dvě! „Vzhledem k mimořádným a stresujícím okolnostem a jedinečnosti případu,“ stálo v oficiální zprávě. Cenný kov zůstal Smithové a připadl opět i původně dekorované Maierové.

Duben 2023 Už doopravdy Smithová i Maierová

Po čtrnácti měsících se Smithová opravdu dočkala, rozhodnutí sportovní arbitráže odsouhlasil také Mezinárodní olympijský výbor a Švýcarce vystrojil malý ceremoniál. V Olympijském muzeu v Lausanne jí bronzovou medaili předal tehdejší prezident MOV Thomas Bach. „I když bych medaili raději získala hned, jsem velmi ráda, že mohu tento úspěch oslavit doma ve Švýcarsku s přáteli a rodinou. Jsem ráda, že už to mám za sebou a že to dobře dopadlo.“

Livigno 2026 1. Maierová, 2. Smithová

Happy End dlouhého příběhu se odehrál v pátek v Livignu, kde se obě soupeřky znovu utkaly v olympijském finále. Závěrečná jízda tentokrát proběhla bez jakýchkoliv komplikací, Maierová vyhrála stylem start-cíl a Smithová se těšila ze zisku stříbrné medaile. „Stříbro chutná úžasně,“ radovala se třiatřicetiletá Švýcarka, zatímco její soupeřka líbala zlatou medaili a slzela u německé hymny. „Je to šílené, zatím nedokážu vůbec nic říct, ještě neuvědomuji, co se stalo,“ smála se.

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Na bronzový stupínek se obě tentokrát dívaly svrchu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Češka Diana Cholenská během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Na trati, kde před týdnem slavila Eva Adamczyková stříbro ve snowboardcrossu, další české úspěchy nepřišly. Skikrosařky Diana Cholenská i Lucie Krausová z olympijského závodu v Livignu vypadly už v...

20. února 2026  10:58,  aktualizováno  16:11

Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na...

20. února 2026  16:10

Novák dvakrát upadl, Číňan ve finále akrobatických skoků napodobil manželku

Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém...

Číňan Wang Sin-ti získal poprvé v kariéře olympijské zlato v akrobatických skocích na lyžích a v Livignu navázal na středeční triumf své manželky Sü Meng-tchao. Těsně druhý skončil dvojnásobný mistr...

20. února 2026  11:58,  aktualizováno  16:06

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Na dohled medailových pozic se dlouho pohyboval český biatlonista Michal Krčmář, ale na poslední střelbě olympijského hromadného závodu v Anterselvě čtyřikrát minul. V dramatickém finiši vybojoval...

20. února 2026  11:30,  aktualizováno  15:43

14. den ZOH 2026 ONLINE: Krčmář vybojoval šesté místo, závodit budou rychlobruslařky

Sledujeme online
Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  15:12

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou většinu závodů. Jak si vede česká reprezentace v ikonickém středisku Anterselva? Program, výsledky závodů i další informace...

20. února 2026  15:10

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02

Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.

Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom výkonný výbor, soutěží se sportovci zúčastní....

20. února 2026  15:01

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat hromadný závod v rychlobruslení na ZOH 2026?

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Metoděj Jílek už dvě medaile na olympijských hrách v Miláně a Cortině získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů a po impozantní jízdě také zlato na dvojnásobné distanci. A bez šance není ani v závodě s...

20. února 2026  14:59

Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci

Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu. (18. února 2026)

Zase po čtyřech letech v olympijském semifinále. Stále mají šanci na obhajobu bronzu, teď se ale pokusí získat ještě cennější kov. Slovenští hokejisté v pátek večer (21.10) proti favorizovaným...

20. února 2026  14:42

Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického...

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů na U-rampě na olympijských hrách měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze...

20. února 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.