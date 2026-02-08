Suverén Klaebo slaví šesté olympijské zlato, Novák byl ve skiatlonu devatenáctý

Klaebo rozhodl nástupem v závěru a nakonec zvítězil s náskokem dvou sekund před Mathisem Deslogesem z Francie, který ale za zkrácení trati dostal žlutou kartu a může být ještě potrestán. Třetí byl o další desetinu sekundy zpět Nor Martin Löwström Nyenget.
|
2. den ZOH ONLINE: Maděrová bojuje o medaili, v akci Jílek i biatlonisté
„Jsem opravdu moc spokojený. Před startem jsem byl hodně nervózní, ale nakonec to dopadlo přesně tak, jak jsem si naplánoval,“ uvedl devětadvacetiletý Klaebo v televizním rozhovoru.
Klaebo vyhrál na olympiádě pošesté a mezi běžci na lyžích ho už jen dvě zlaté medaile dělí od rekordu krajanů Björna Dählieho a Marit Björgenové, která je s 15 cennými kovy i držitelkou celkového rekordu zimních her.
Novák byl po polovině závodu desátý, ale nakonec klesl na 19. místo a za Klaebem zaostal o minutu a 51 sekund. Matyáš Bauer a Mike Ophoff při olympijském debutu doběhli na 29. a 40. příčce.
XXV. zimní olympijské hry:
Běh na lyžích (Tesero):
Skiatlon - muži (2x10 km): 1. Kleabo (Nor.) 46:11,0, 2. Desloges (Fr.) -2,0, 3. Nyenget (Nor.) -2,1, 4. Korostěljov (AIN) -3,6, 5. Lapalus (Fr.) -4,3, 6. Amundsen (Nor.) -30,4, ...19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.