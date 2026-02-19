Skialpinismus má švýcarskou a taky trochu českou vítězku, medaile jde i do Ruska

Fattonová potvrdila roli hlavní favoritky v osmnáctičlenném startovním poli. Za úřadující mistryní světa v šestičlenném finále skončila druhá Francouzka Emily Harropová, královna posledních ročníků Světového poháru a jednička žebříčku. Bronz vybojovala jen pár měsíců po zranění kolena Španělka Ana Alonsová.
Mužské finále patřilo lídrovi světového žebříčku Cardonovi. Stříbro uhájil se ztrátou sekundy a půl Filippov, jenž může na hrách startovat při pokračující invazi Ruska na Ukrajinu jako neutrální. Třetí byl v cíli Francouz Thibault Anselmet.
Ačkoli premiéru ve středisku Stelvio provázelo husté sněžení, skialpinisté měli podporu plných tribun. V rozjížďkách se představilo 18 mužů a 18 žen. O start na olympiádě se marně snažila i Češka Eva Matějovičová, bronzová medailistka z olympijských her mládeže z roku 2023.
Do bojů o medaile nepostoupila ve 40 letech nejstarší z účastnic Slovenka Marianna Jagerčíková, jež vypadla v semifinále. Po zdolání schodů se zdržela při nazouvání lyží a z vedoucí příčky se propadla na poslední, šestou.
Zatímco v předchozích dnech v Bormiu svištěli sjezdaři dolů, skialpinisti nejprve běží do kopce. Po startu a rovné pasáži kličkují mezi takzvanými diamanty ke schodům, kterých je 42, a zdolávají je s lyžemi na batohu. Následně je opět nandají, pokračují na vrchol trasy, ve druhém depu sundají tulení pásy a skikrosovou tratí mezi brankami s malým skokem sjíždějí do cíle.
Cardonovi zlatý sprint trval jen dvě minuty a 34 sekund, vítězná Fattonová se dostala ve finále jako jediná pod tři minuty. Druhým a posledním závodem pro skialpinisty bude v sobotu smíšená štafeta.
XXV. zimní olympijské hry – skialpinismus
Sprint
Muži: 1. Cardona (Šp.) 2:34,03, 2. Filippov (AIN) -1,52, 3. Anselmet (Fr.) -2,31, 4. Lietha (Švýc.) -5,04, 5. Ferrer (Šp.) -20,42, 6. Kistler (Švýc.) -23,84.
Ženy: 1. Fattonová (Švýc.) 2:59,77, 2. Harropová (Fr.) -2,38, 3. Alonsová (Šp.) -10,45, 4. Pallerová (Něm.) -13,49, 5. Muradaová (It.) -15,69, 6. Ravinelová (Fr.) -18,50.