„První ruská medaile na olympiádě přišla 13. den,“ hlásil server Sport24.
„Ruský skialpinista Nikita Filippov získal ve sprintu na olympijských hrách stříbrnou medaili,“ připojil se SportMail.
A sportovní komentátor Dmitrij Gubernijev, který mimo jiné během olympiády prohlásil o Dominiku Haškovi, že je ostudou lidstva, po Filippovově úspěchu na sociální síť Telegram napsal: „Nikita Filippov je sportovním hrdinou a pýchou Ruska. Ještě před rokem a půl někteří lidé označovali tenisty za zahraniční agenty a mnoho idiotů považovalo olympioniky z Paříže za zrádce. Teď je čas oddělit zrno od plev.“
Skialpinismus má švýcarskou a taky trochu českou vítězku, medaile jde i do Ruska
Ministr sportu Michail Děgťarjov pak ještě ve čtvrtek oznámil, že Filippov dostane řád „mistr ruského sportu“.
Filippov sice dodržel pravidla platící pro neutrální sportovce – v závodě a při medailovém ceremoniálu neměl žádné národní barvy ani ruské symboly –, nicméně následně si posteskl: „Je to těžké, protože vidím ostatní sportovce s vlajkami a v oblečení se symboly jejich zemí. Ale to je v pohodě. Všichni vědí, z jaké země jsem. Jsem rád, že jsem tady a že jsem si splnil dětský sen.“
Celkem se do Itálie dostalo třináct ruských a sedm běloruských „neutrálních“ sportovců, přičemž Filippov byl jednou z posledních šancí Rusů na medaili.
Tlak na zisk cenného kovu podle svých slov cítil i z komentářů na sociálních sítích. „Psali: Nikita Filippov je naše velká šance, protože ještě nemáme medaili, on je naše největší naděje. Já si ale říkal: Buď v klidu, Nikito. Odvedeš svou práci a medaile přijde,“ líčil.
V Rusku ho nyní velebí nejen média a politici, ale i ostatní sportovci.
„Nikita Filippov je náš Gagarin skialpinismu,“ napsala třeba finišmanka zlaté štafety běžkyň na lyžích z Pekingu 2022 Veronika Stěpanovová. „Máme medaili. Navzdory všem omezením, obtížím a nespravedlnostem.“