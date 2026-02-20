Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem

Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou oficiální pozici popřel. „Stejně všichni vědí, z jaké země jsem,“ řekl agentuře AP rodák z Kamčatky. A jako obrovský úspěch začala jeho výkon okamžitě oslavovat také ruská média.
Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů.

Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů. | foto: Reuters

Nikita Filippov ochutnává stříbrnou medaili ze sprintu skialpinistů.
Trio medailistů ze závodu skialpinistů. Zleva Nikita Filippov, Oriol Cardona...
Nikita Filippov slaví stříbro v cíli sprintu.
Zlatý medailista Oriol Cardona Coll ze Španělska po vítězství ve finále sprintu...
„První ruská medaile na olympiádě přišla 13. den,“ hlásil server Sport24.

„Ruský skialpinista Nikita Filippov získal ve sprintu na olympijských hrách stříbrnou medaili,“ připojil se SportMail.

A sportovní komentátor Dmitrij Gubernijev, který mimo jiné během olympiády prohlásil o Dominiku Haškovi, že je ostudou lidstva, po Filippovově úspěchu na sociální síť Telegram napsal: „Nikita Filippov je sportovním hrdinou a pýchou Ruska. Ještě před rokem a půl někteří lidé označovali tenisty za zahraniční agenty a mnoho idiotů považovalo olympioniky z Paříže za zrádce. Teď je čas oddělit zrno od plev.“

Skialpinismus má švýcarskou a taky trochu českou vítězku, medaile jde i do Ruska

Ministr sportu Michail Děgťarjov pak ještě ve čtvrtek oznámil, že Filippov dostane řád „mistr ruského sportu“.

Filippov sice dodržel pravidla platící pro neutrální sportovce – v závodě a při medailovém ceremoniálu neměl žádné národní barvy ani ruské symboly –, nicméně následně si posteskl: „Je to těžké, protože vidím ostatní sportovce s vlajkami a v oblečení se symboly jejich zemí. Ale to je v pohodě. Všichni vědí, z jaké země jsem. Jsem rád, že jsem tady a že jsem si splnil dětský sen.“

Celkem se do Itálie dostalo třináct ruských a sedm běloruských „neutrálních“ sportovců, přičemž Filippov byl jednou z posledních šancí Rusů na medaili.

Arno Lietha ze Švýcarska v akci během semifinále sprintu mužů ve skialpinismu....
Nikita Filippov slaví stříbro v cíli sprintu.

Tlak na zisk cenného kovu podle svých slov cítil i z komentářů na sociálních sítích. „Psali: Nikita Filippov je naše velká šance, protože ještě nemáme medaili, on je naše největší naděje. Já si ale říkal: Buď v klidu, Nikito. Odvedeš svou práci a medaile přijde,“ líčil.

V Rusku ho nyní velebí nejen média a politici, ale i ostatní sportovci.

„Nikita Filippov je náš Gagarin skialpinismu,“ napsala třeba finišmanka zlaté štafety běžkyň na lyžích z Pekingu 2022 Veronika Stěpanovová. „Máme medaili. Navzdory všem omezením, obtížím a nespravedlnostem.“

