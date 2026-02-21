Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Autor: ,
  15:11
Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu Marianne Fattonová s Jonem Kistlerem ze Švýcarska a dominanci evropských dvojic potvrdili třetí Španělé Ana Alonsová s Oriolem Cardonou, vítězem prvního mužského sprintu.

Francouzská dvojice Emily Harropová a Thibault Anselmet slaví triumf ve smíšené štafetě skialpinistů. | foto: Reuters

Pět z dnešních šesti medailistů bylo na stupních vítězů již před dvěma dny, kdy skialpinismus na OH debutoval. Jako jediný mezi nejlepší trojicí chyběl Kistler, jenž dnes s krajankou s českými kořeny Fattonovou zaostal za favorizovanými Francouzi zhruba o 12 sekund. Harropová s Anselmetem jsou vítězi posledních dvou MS a dnes roli favoritů bezpečně potvrdili.

Harropová hned na svém prvním úseku šla do čela. Fattonová na ni po kombinaci výběhů, sjezdu, dep se sundáváním či nalepováním pásů a zdolávání schodů ztrácela téměř 10 sekund. Při druhém úseku ale Švýcarka průběh zdramatizovala, heroickým výkonem odstup snížila, nicméně Anselmet v závěrečném úseku Kistlera setřásl.

Domácí manželská dvojice Alba de Silvestrová a Michele Boscacci skončila na pátém místě. Jedenáctí mezi 12 dvojicemi byli Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik ze Slovenska.

XXV. zimní olympijské hry:

Skialpinismus (Bormio):

Smíšená štafeta: 1. Harropová, Anselmet (Fr.) 26:57,44, 2. Fattonová, Kistler (Švýc.) -11,86, 3. Alonsová, Cardona (Šp.) -26,50, 4. Gibsonová, Smith (USA) -42,99, 5. De Silvestrová, Boscacci (It.) -1:00,20, 6. Hiemerová, Verbnjak (Rak.) -1:07,68.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek je ve finále

Sledujeme online
Šťastná Tereza Voborníková je třetí v cíli závodu s hromadným startem. (21....

Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž...

21. února 2026  15:28

Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem

Slzy štěstí bronzové medailistky Terezy Voborníková. (21. února 2026)

Velké překvapení se zrodilo v posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii. V závodě žen s hromadným startem, královské disciplíně, vybojovala Tereza Voborníková bronz! Po první střelbě...

21. února 2026  15:28

Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí

Vítězný americký tým závodu v akrobatických skocích ve složení Christopher...

Olympijskou soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále...

21. února 2026  15:25

Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílek jede závod s hromadným startem

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Metoděj Jílek zakončuje své premiérové působení pod pěti kruhy závodem s hromadným startem. Devatenáctiletý rychlobruslař těsně před olympijskými hrami dokázal v této disciplíně zvítězit ve Světovém...

21. února 2026  15:19

Biatlon na ZOH 2026: Bronz Voborníkové a další výsledky českých biatlonistů

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou všechny biatlonové závody. A v tom posledním přišla naprosto senzační medaile pro český výběr. Tereza Voborníková si doběhla pro...

20. února 2026  15:10,  aktualizováno  21. 2. 15:11

Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet

Francouzská dvojice Emily Harropová a Thibault Anselmet slaví triumf ve smíšené...

Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu...

21. února 2026  15:11

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

21. února 2026  15:02

Rozhodneme v cílové rovince. Jak poslední biatlonisté přišli na zábavný finiš masáku

Fabien Claude z Francie, Nicola Romanin z Itálie a Campbell Wright z USA...

Olympijský hromadný závod biatlonistů v Anterselvě nabídl neobvyklý závěr. Poslední trojice závodníků dorazila do cílové rovinky společně a o konečném pořadí rozhodla až domluveným krátkým soubojem v...

21. února 2026  14:17

Naprostá dominance! Klaebo ovládl i závod na 50 km a má historické šesté zlato

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo ovládl na olympijských hrách běh na 50 km...

Co závod, to vítězství. Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo si na hrách v Itálii podmanil i běh na 50 km klasicky a jako první sportovec v historii získal na jedné zimní olympiádě šest zlatých...

21. února 2026  13:58

Skikrosař Paulus se při olympijské premiéře probojoval do čtvrtfinále, skončil šestnáctý

Čech Daniel Paulus ve žlutém dresu a dále Jared Schmidt, Alex Fiva a Erik...

Skikrosař Daniel Paulus si při své olympijské premiéře dojel pro šestnácté místo. Jednatřicetiletý český lyžař vypadl v hustém sněžení v Livignu ve čtvrtfinále, když ve své jízdě obsadil poslední...

21. února 2026  13:27

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jsou to šmejdi a potkani. Slováky vytočili američtí bratři, bitka měla dohru u kabin

Bitka na závěr semifinále Spojených států se Slovenskem.

Zápas směřoval ke konci. Za stavu 6:2, tedy bez jakýchkoliv pochyb o vítězi a druhém olympijském finalistovi. I tak mezi Američany a Slováky opět vzplály emoce. Nejen v tu chvíli na ledě, ale i...

21. února 2026  13:10

Uklidni se, křičel na soupeře z Francie. Pak opomíjený Dale-Skjevdal ujel a vyhrál

Johannes Dale-Skjevdal z Norska překročil cílovou čáru a vyhrává závod mužů na...

Zatímco jeho týmoví kolegové bojovali ve štafetě, on byl tím pátým, který se do norské čtveřice nevešel. Trenéři příliš nevěřili jeho střeleckým schopnostem. Ale v hromadném závodě si Johannes...

21. února 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.