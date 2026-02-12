Skeleton na ZOH 2026: program a výsledky, kdy jede Fernstädtová?

  18:00
Dynamický sport, který může přinést další českou radost, je skeleton. Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině se pokusí zaútočit na medaili Anna Fernstädtová. Kdy se česká reprezentantka pustí do akce, jaký je program závodů i další informace, najdete v našem přehledu.
Anna Fernstädtová během tréninku (11. února 2026) | foto: Reuters

Co je skeleton

Skeleton je dynamický sport, při kterém závodník sjíždí speciální ledovou dráhu na malých saních hlavou napřed. Po krátkém sprintu naskočí na skeleton a jemnými pohyby těla řídí směr jízdy. Rychlost může přesáhnout 130 km/h a o vítězství rozhoduje nejnižší celkový čas. Skeleton patří mezi nejrychlejší a nejadrenalinovější disciplíny zimních olympijských her.

  • Anna Fernstädtová reprezentuje Česko od podzimu 2018, předtím závodila za Německo.
  • Na ZOH 2026 je jedinou českou zástupkyní ve skeletonu.
  • Na olympiádě v Pekingu v roce 2022 skončila na sedmém místě.
  • Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu – ještě za Německo – vybojovala 6. místo.
  • Ve Světovém poháru má na kontě dvě třetí místa (2017 v Königssee a 2018 v Altenbergu).

Program skeletonu v Cortině na ZOH 2026

ZávodDatum a časVýsledky
Muži - 1. jízda12.2., 09:301. Weston
Muži - 2. jízda12.2., 11:051. Weston
Ženy - 1. jízda (Fernstädtová)13.2., 16:00
Ženy - 2. jízda(Fernstädtová)13.2., 17:45
Muži - 3. jízda13.2., 19:30
Muži - 4. jízda (finále)13.2., 21:14
Ženy - 3. jízda (Fernstädtová)14.2., 18:00
Ženy - 4. jízda (finále)14.2., 19:44
Štafeta mix (dvojice)15.2., 18:00

Jak probíhají závody ve skeletonu

  • V soutěži ednotlivců ve skeletonu jede každý závodník čtyři jízdy (ve dvou dnech) a jako výsledek se počítá celkový součet všech časů. Do závěrečné čtvrté jízdy postoupí jen dvacítka nejlepších. Vyhrává ten, kdo má nejnižší celkový čas.
  • U smíšených štafet dvojic jede každý zástupce páru jednu jízdu a výsledkem je součet obou jízd. Vítězí tým s nejnižším celkovým časem.

Dráha pro skeleton na ZOH 2026

Dráha, na které se závody ve skeletonu pojedou vznikla v Cortině už roce 1923 a pro ZOH 1956 byla kompletně přestavěna. V této podobě sloužila více než 60 let. Pro olympiádu 2026 byla nahrazena novou chlazenou dráhou v téměř původním půdorysu, která se s cenou okolo 130 milionů eur stala jednou z nejdražších staveb her.

Sáňkařské centrum Cortina

Přehled medailí Anny Fernstädtové

Mistrovství světa

RokMístoDisciplínaMedaile
2017Königsseesmíšené týmybronz
2025Lake Placidjednotlivkyněbronz

Mistrovství světa juniorů

RokMístoDisciplínaMedaile
2016Winterbergjednotlivkyněbronz
2018Svatý Mořicjednotlivkynězlato
2019Königsseejednotlivkynězlato
2020Winterbergjednotlivkynězlato

Mistrovství Německa

RokMístoDisciplínaMedaile
2016Altenbergjednotlivkyněbronz
2017Königsseejednotlivkyněstříbro

