Co je skeleton
Skeleton je dynamický sport, při kterém závodník sjíždí speciální ledovou dráhu na malých saních hlavou napřed. Po krátkém sprintu naskočí na skeleton a jemnými pohyby těla řídí směr jízdy. Rychlost může přesáhnout 130 km/h a o vítězství rozhoduje nejnižší celkový čas. Skeleton patří mezi nejrychlejší a nejadrenalinovější disciplíny zimních olympijských her.
- Anna Fernstädtová reprezentuje Česko od podzimu 2018, předtím závodila za Německo.
- Na ZOH 2026 je jedinou českou zástupkyní ve skeletonu.
- Na olympiádě v Pekingu v roce 2022 skončila na sedmém místě.
- Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu – ještě za Německo – vybojovala 6. místo.
- Ve Světovém poháru má na kontě dvě třetí místa (2017 v Königssee a 2018 v Altenbergu).
Program skeletonu v Cortině na ZOH 2026
|Závod
|Datum a čas
|Výsledky
|Muži - 1. jízda
|12.2., 09:30
|1. Weston
|Muži - 2. jízda
|12.2., 11:05
|1. Weston
|Ženy - 1. jízda (Fernstädtová)
|13.2., 16:00
|Ženy - 2. jízda(Fernstädtová)
|13.2., 17:45
|Muži - 3. jízda
|13.2., 19:30
|Muži - 4. jízda (finále)
|13.2., 21:14
|Ženy - 3. jízda (Fernstädtová)
|14.2., 18:00
|Ženy - 4. jízda (finále)
|14.2., 19:44
|Štafeta mix (dvojice)
|15.2., 18:00
Jak probíhají závody ve skeletonu
- V soutěži ednotlivců ve skeletonu jede každý závodník čtyři jízdy (ve dvou dnech) a jako výsledek se počítá celkový součet všech časů. Do závěrečné čtvrté jízdy postoupí jen dvacítka nejlepších. Vyhrává ten, kdo má nejnižší celkový čas.
- U smíšených štafet dvojic jede každý zástupce páru jednu jízdu a výsledkem je součet obou jízd. Vítězí tým s nejnižším celkovým časem.
Dráha pro skeleton na ZOH 2026
Dráha, na které se závody ve skeletonu pojedou vznikla v Cortině už roce 1923 a pro ZOH 1956 byla kompletně přestavěna. V této podobě sloužila více než 60 let. Pro olympiádu 2026 byla nahrazena novou chlazenou dráhou v téměř původním půdorysu, která se s cenou okolo 130 milionů eur stala jednou z nejdražších staveb her.
Přehled medailí Anny Fernstädtové
Mistrovství světa
|Rok
|Místo
|Disciplína
|Medaile
|2017
|Königssee
|smíšené týmy
|bronz
|2025
|Lake Placid
|jednotlivkyně
|bronz
Mistrovství světa juniorů
|Rok
|Místo
|Disciplína
|Medaile
|2016
|Winterberg
|jednotlivkyně
|bronz
|2018
|Svatý Mořic
|jednotlivkyně
|zlato
|2019
|Königssee
|jednotlivkyně
|zlato
|2020
|Winterberg
|jednotlivkyně
|zlato
Mistrovství Německa
|Rok
|Místo
|Disciplína
|Medaile
|2016
|Altenberg
|jednotlivkyně
|bronz
|2017
|Königssee
|jednotlivkyně
|stříbro