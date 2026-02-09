Byli to mí přátelé. Ukrajinský skeletonista má na helmě portréty lidí zabitých ve válce

  16:46
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval pondělní tréninky na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. Splnil tak svůj slib, že využije vrcholnou akci pro udržení pozornosti světové veřejnosti k ruské agresi ve své zemi.
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských sportovců. | foto: Profimedia.cz

„Někteří z nich byli mí přátelé,“ řekl Heraskevyč agentuře Reuters k černobílým portrétům na šedé přilbě.

Jsou mezi nimi i krasobruslař Dmytro Šarpar, zabitý ve válce před dvěma lety, a biatlonista Jevhen Malyšev, který zemřel v březnu roku 2022.

Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů

Nyní šestadvacetiletý Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“.

1000 days since the start of the full-scale invasion.
3926 days since the beginning of the war.

I’m at the very same place where on February 11, during the 2022 Olympics, I displayed the message «No war in Ukraine». Since then, a full-scale invasion of Ukraine has begun. Since then, unimaginable horrors have been taking place in my homeland. Millions have fallen victim to this unjust and bloody war. However, our desire for a return to normal life and freedom remains strong.

As it was then, in February 2022, I urge you to support Ukraine in its fight for justice and to make this world a better place.

Stand with Ukraine

19. listopadu 2024 v 14:57, příspěvek archivován: 9. února 2026 v 16:21
Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, protože politické projevy jsou na olympijských hrách zakázané, Mezinárodní olympijský výbor ho ale netrestal.

Na pátečním zahajovacím ceremoniálu byl vlajkonošem ukrajinské výpravy. Z této pozice ještě před začátkem her poskytl CNN rozhovor, ve kterém mimo jiné poukázal na důkazy, že někteří současní ruští „neutrálové“ v minulosti na sociálních sítích podpořili ruskou agresi.

„Vím, že riskuji vyloučení, když takto hovořím, ale nemohu mlčet,“ řekl.

„Potřebujeme, aby lidé z ostatních zemí chápali obrovský rozsah války a obrovský počet obětí. Je hrozné sledovat, jak si lidé na Ukrajině zvykají na rakety nad hlavou a na to, že chodí na pohřby přátel téměř každý týden. Na Ukrajině jsou neustále zabíjeny tisíce lidí a my dáváme Rusům povolení používat sportovní platformu pro jejich propagandu.“

Rána pro Ukrajince. V bojích padl i devatenáctiletý biatlonista Malyšev
Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Gremaudová obhájila zlato ve slopestylu, opožděně tím oslavila 26. narozeniny

Švýcarka Mathilde Gremaudová získává zlatou medaily v disciplíně Slopestyle -...

Lyžařský slopestyle na olympijských hrách vyhrála Švýcarka Mathilde Gremaudová a obhájila zlato z Pekingu. Na druhém místě skončila stejně jako před čtyřmi lety Číňanka amerického původu Ku Aj-ling,...

9. února 2026  17:17

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

Metoděj Jílek se chystá do závodu na 5 kilometrů.

Proč se neraduje? Proč se tváří tak upjatě? Copak je pro něj olympijské stříbro bezvýznamné? I takové reakce zaznívaly v neděli z řad českých fanoušků, těch na místě i u televize, po vystoupení...

9. února 2026  17:08

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  9. 2. 16:50

Byli to mí přátelé. Ukrajinský skeletonista má na helmě portréty lidí zabitých ve válce

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval pondělní tréninky na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. Splnil tak...

9. února 2026  16:46

Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii V pondělí měly sjezdařky na olympijských hrách volný den. Každá ho pojala jinak. Jedenáct z nich si v rámci přípravy na úterní týmovou kombinaci ještě jednou projelo trať, jiné si vyrazily jen na...

9. února 2026  16:38

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40,  aktualizováno  9. 2. 16:24

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistek je v plném proudu. Jak vypadají tabulky najdete v našem textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete prohlédnout už teď.

9. února 2026  16:19

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  16:18

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v Livignu Zuzana Maděrová dotáhla svůj zlatý olympijský sen, Eva Adamczyková se v cílovém prostoru otočila na šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Šéfe, tak seš...

9. února 2026  16:16

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejistky čeká na závěr skupiny jasný favorit

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání je čeká zámořský gigant z Kanady, proti velkému favoritovi se pokusí o zázrak. Zápas začíná ve 21.10, sledovat ho...

9. února 2026  16:01

