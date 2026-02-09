„Někteří z nich byli mí přátelé,“ řekl Heraskevyč agentuře Reuters k černobílým portrétům na šedé přilbě.
Jsou mezi nimi i krasobruslař Dmytro Šarpar, zabitý ve válce před dvěma lety, a biatlonista Jevhen Malyšev, který zemřel v březnu roku 2022.
|
Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů
Nyní šestadvacetiletý Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“.
Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, protože politické projevy jsou na olympijských hrách zakázané, Mezinárodní olympijský výbor ho ale netrestal.
Na pátečním zahajovacím ceremoniálu byl vlajkonošem ukrajinské výpravy. Z této pozice ještě před začátkem her poskytl CNN rozhovor, ve kterém mimo jiné poukázal na důkazy, že někteří současní ruští „neutrálové“ v minulosti na sociálních sítích podpořili ruskou agresi.
„Vím, že riskuji vyloučení, když takto hovořím, ale nemohu mlčet,“ řekl.
„Potřebujeme, aby lidé z ostatních zemí chápali obrovský rozsah války a obrovský počet obětí. Je hrozné sledovat, jak si lidé na Ukrajině zvykají na rakety nad hlavou a na to, že chodí na pohřby přátel téměř každý týden. Na Ukrajině jsou neustále zabíjeny tisíce lidí a my dáváme Rusům povolení používat sportovní platformu pro jejich propagandu.“
|
Rána pro Ukrajince. V bojích padl i devatenáctiletý biatlonista Malyšev