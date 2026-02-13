Fernstädtová zajela v pátečních kolech podobné časy 57,90 a 57,86. Po úvodní jízdě byla dvanáctá, v druhé si polepšila o jednu příčku i díky nevydařenému výkonu mistryně světa Kimberley Bosové z Nizozemska.
Pražská rodačka Fernstädtová startuje na třetích olympijských hrách a útočí na další umístění v první desítce, na něž aktuálně ztrácí sedm setin. V roce 2018 v Pchjongčchangu skončila ještě jako reprezentantka Německa šestá, před čtyřmi lety v Pekingu byla při premiéře v českých barvách sedmá.
V Cortině závodí Fernstädtová jako úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa a čtvrtá žena hodnocení Světového poháru. V listopadu byla na nové olympijské dráze v závodě Světového poháru sedmá.
Šestatřicetiletá Flocková usiluje o první olympijskou medaili a vede před třemi německými soupeřkami. Druhá je s odstupem pouhých čtyř setin sekundy Susanne Kreherová, 13 setin ztrácí Jacqueline Pfeiferová a 37 setin zpět je čtvrtá obhájkyně zlata z Pekingu Hannah Neiseová.
Skeleton (Cortina)
Ženy - po 2 ze 4 jízd: 1. Flocková (Rak.) 1:54,48 (57,22+57,26), 2. Kreherová -0,04 (57,24+57,28), 3. Pfeiferová -0,13 (57,43+57,18), 4. Neiseová (všechny Něm.) -0,37 (57,45+57,40), 5. Stoeckerová -0,53 (57,40+57,61), 6. Tarbitová (obě Brit.) -0,68 (57,76+57,40), ...11. Fernstädtová (ČR) -1,28 (57,90+57,86).