Sama si tu vařím, líčila Fernstädtová. Ledové know-how ale poctivě chrání

Tomáš Macek
  20:37
Od našeho zpravodaje v Itálii - Budíček zazněl v pět ráno. Snídala o půl šesté. No, snídala... „Hodila jsem do sebe jeden jogurt,“ hlásila Anna Fernstädtová. Už v osm ráno totiž začínal v ledovém korytu v Cortině první oficiální trénink skeletonistek na hrách. „A trénovat takhle brzy ráno není zrovna můj čas,“ ujistila bronzová medailistka z posledního mistrovství světa. Ještě že závodit se bude v pátek a v sobotu až navečer.
Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)

Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026) | foto: AP

Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)
Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)
Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)
Tanvald Fans v německém Altenbergu u bobové dráhy, česká skeletonistka Anna...
13 fotografií

Před odletem na hry devětadvacetiletá závodnice připomínala: „K pohodě v závodě potřebuju několik povedených tréninkových jízd.“

V té první skončila v pondělí devatenáctá a okamžitě zamítla myšlenku, že ji pojala přece jen opatrněji.

„Jakmile se v mém sportu někdo na trati šetří, není to zrovna moc bezpečné. Prostě mi to nejelo. Udělala jsem pár chyb, což vás tady stojí hodně času,“ líčila.

Po druhé jízdě, ve které byla naopak čtvrtá nejrychlejší, se už za cílem usmívala: „Fungovalo to líp.“

Tréninky jsou pro skeletonisty veledůležité k doladění materiálu i detailních pohybů těla na trati. „Ještě materiál testujeme. Zatím není při jízdě tak stabilní, jak by mohl být,“ nadhodila.

Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)
Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)

Ovšem jakmile byste se chtěli dozvědět víc o úpravách speciálně nachystaných saní nebo měření ledu, narazíte na hradbu mlčení - byť se na vás Fernstädtová nadále usmívá a je sympatická a milá. Tyto záležitosti, jakási ledová alchymie, jsou know-how každé závodnice a jejího kouče, které si úzkostlivě tají.

„Jen jsem něco přehodila. Nechci o tom mluvit,“ řekla.

Jaké přístroje k úpravám používá?

Bez odpovědi. Pouze tajemný úsměv.

A strategii měření a korekcí vymýšlí trenér?

Kroucení hlavou a další odzbrojující úsměv: Neptejte se mě, prosím, stejně nic neprozradím.

Dobře, tak raději o práci s videem. Každou jízdu na něm s trenérem Andrlem pečlivě analyzují ve snaze vychytat ideální linii těla pro každou zatáčku.

Počítačovým programům, na nichž by se porovnávala s nejrychlejšími závodnicemi, ale příliš nefandí.

„Každá z nás má jiný materiál a jiný styl jízdy. Takže hledáme spíš maličkosti, které by mohly pomoci mně, a ne, jak co provádí nějaká Britka, Němka, Kanaďanka. Většinou kouč na jízdy ostatních jen mrkne a pak mi shrne, co by v mém případě mohlo fungovat a co ne.“

Zimnice? Proti zlomené ruce maličkost, kývl Hyman. A pak hýřil spokojeností

Achillovou patou Fernstädtové býval start, v této dovednosti se však v posledních letech vylepšila. Navíc v Cortině je start kratší než jinde.

„Vůbec je tu jeho profil zvláštní,“ popisuje. „Nejdřív strašně rovný a pak jde docela prudce dolů. Chce to poslední kroky fakt zrychlit, protože takový start jsme nikde jinde v sezoně neměli. Ale pro mě v pohodě. Čím kratší start, tím lépe.“

Zdejší dráhu vybudovali organizátoři speciálně až pro tyto hry, když se ta stará z olympiády 1956, kterou proslavila i bondovka Ve službách Jejího Veličenstva, stala reliktem minulosti, nemožným zrekonstruovat.

Skeletonistky tudíž se zdejším korytem nemohou mít letité zkušenosti jako s tobogany v Altenbergu, Königssee, Siguldě a dalších tradičních destinacích Světového poháru. V Cortině zatím absolvovaly jediný pohárový závod, v němž v úvodu sezony skončila sedmá.

Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)

První polovinu dráhy považuje za technicky obtížnější. Proto je dobrou zprávou, že v této náročné pasáži ve druhé tréninkové jízdě porážela na mezičase i nejrychlejší Němku Pfeiferovou.

„Celkově je to docela příjemná dráha,“ usoudila.

Jen kousek pod ní se nachází curlingová hala. Julie Zelingrová po pondělním posledním zápase českého mixu nadšeně sdělovala: „Určitě se chci na skeleton zajít podívat, nikdy jsem ho neviděla.“ Po připomínce, že saně se jí před očima jen mihnou, její partner Vít Chabičovský reagoval: „To je právě na tom krásné, ne?“

Ještě o kus dál v centru města se konalo v pátek satelitní slavnostní zahájení her, při němž nesla českou vlajku Lucie Charvátová, které ale Fernstädtová vynechala.

Nemínila nic podcenit.

Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

„S mojí cukrovkou je strašně důležité co nejvíc dodržovat každodenní rutinu. Takže jsem rozhodně nechtěla chodit do jedenácti večer někde venku.“

Kvůli diabetu také zůstává mimo olympijskou vesnici.

„V tamní jídelně bych si jen velice komplikovaně hlídala cukry,“ vysvětlila. „Proto bydlím v soukromí a sama si vařím. Jo, občas do vesnice na oběd zajdu, ale před tréninkem a večer si chci cukry hlídat sama. Nemíním se nechat rozhodit věcmi, které jinak v sezoně nemám. Snažím se taky tady všechno dělat stejně jako na normálních svěťácích.“

Na nich už v průběhu zimy dojela i druhá a třetí.

Díky tomu ví: olympijské stupně vítězů nejsou nemožné.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 100.00
  • 60.00
  • -
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 40.00
  • 70.00
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.41
  • 4.97
  • 1.32
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.50
  • 3.98
  • 1.85
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.17
  • 4.01
  • 1.96
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.62
  • 4.24
  • 4.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

ONLINE: Česko - Kanada 0:1. Vanišová trefila tyč, pak favoritky otevírají skóre

Sledujeme online
Česká útočnice Kristýna Kaltounková padá v souboji s Renatou Fastovou.

České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání čelí silné Kanadě, proti velkému favoritovi se pokouší o zázrak. V první třetině platí stav 0:1, utkání můžete od...

9. února 2026  21:19

Střední můstek senzačně ovládl Raimund, Prevc bez medaile, Koudelka čtyřicátý

Skokan na lyžích Roman Koudelka ve zkušebním kole v závodu na středním můstku...

Olympijským vítězem na středním můstku v Predazzu se překvapivě stal německý skokan na lyžích Philipp Raimund, jenž dosud nevyhrál individuální závod Světového poháru. Jediný český reprezentant Roman...

9. února 2026  20:18,  aktualizováno  21:14

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026...

9. února 2026  21:13

Program snowboardingu na ZOH 2026: Naváže Adamczyková na Maděrovou?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům zlatou radost. V Livignu propukla po senzační jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další nadějí je Eva...

9. února 2026  21:08

Byla vyrovnaná, říká o Maděrové mentální kouč. A Jílek? Úsměv nám ještě ukáže

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Během kvalifikace i před vyřazovacími jízdami si vždy na chvíli zavolali. Ale v kontaktu byli už dny předtím. „V tu dobu byla nervóznější než před závodem, asi to z ní spadlo,“ říká o Zuzaně Maděrové...

9. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  20:55

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Dvojice Julie Zelingerová a Vít Chabičovský...

9. února 2026  20:54

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

9. února 2026  20:53

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. V konečném pořadí obsadili osmé místo.

9. února 2026  12:56,  aktualizováno  20:48

Sama si tu vařím, líčila Fernstädtová. Ledové know-how ale poctivě chrání

Anna Fernstädtová během tréninku skeletonu (9. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Budíček zazněl v pět ráno. Snídala o půl šesté. No, snídala... „Hodila jsem do sebe jeden jogurt,“ hlásila Anna Fernstädtová. Už v osm ráno totiž začínal v ledovém korytu v Cortině první oficiální...

9. února 2026  20:37

3. den ZOH ONLINE: Zdráhalová má 10. místo z kilometru, Koudelka nepostoupil

Sledujeme online
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dokončila závod na 1000 metrů na zimních...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představila řada českých sportovců. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela desátá v závodě na 1 kilometr. Curleři Julie...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  20:09

Marťa mi hned psala, těšilo Zdráhalovou. Izolace? Ta by ani jedné nepomohla

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dokončila závod na 1000 metrů na zimních...

Od našeho zpravodaje v Itálii Zatímco zůstávala s nemocnou partnerkou Martinou Sáblíkovou na pokoji, aby jí dodala psychickou podporu, sama se musela chystat na pondělní olympijský závod na 1000 metrů. Nikola Zdráhalová nakonec...

9. února 2026  19:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.