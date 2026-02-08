Na start Vonnové s číslem 13 čekal celý svět, každý chtěl vidět, jak dopadne její příběh provázený mnoha zraněními, předčasnými konci a opětovnými návraty.
Před týdnem si přetrhla zkřížený vaz, ale ani to ji neodradilo od olympijského startu. Ze sjezdů už má ve 41 letech zlato z Vancouveru 2010 a bronz z Pchjongčchangu 2018. Dalším triumfem se chtěla definitivně rozloučit.
„Jdu do svého posledního olympijského sjezdu a i když nemůžu zaručit výsledek, můžu zaručit, že do toho dám vše,“ slibovala před startem.
Risk však nevyšel. V pravotočivé zatáčce se nechala rozhodit terénní vlnou, rukou zavadila o branku a nedokázala už zabránit ošklivě vypadajícímu pádu. Ve velké rychlosti se nekontrolovaně řítila svahem, přitom jí stále držely připnuté lyže. V televizi bylo slyšet, jak lyžařka křičí bolestí.
Atmosféra v cíli se během mžiku změnila. Zatímco při startu největší hvězdy fanoušci bouřili, rázem zavládlo naprosté ticho a všichni očima sledovali velkoplošnou obrazovku, na níž běžely záběry, jak ji ošetřují lékaři.
Když režisér pustil opakovačku jejího hrozivého pádu, diváci jen vydechli: Ufff.
Po několika desítkách minut naprostého ticha se cílovým prostorem v Cortině poprvé ozval potlesk, když ze svahu odlétal vrtulník, který Vonnovou dopravoval do nemocnice.
„Všechny to šokovalo, každý sledoval její příběh,“ vydechla v mixzoně Rakušanka Adriana Radlerová.
Příběh jako z Hollywoodu. Sen Vonnové žije i přes nejdramatičtější comeback
Zlato získala Johnsonová
Olympijský sjezd nakonec má americkou vítězku, ale tou se stala Breezy Johnsonová, která o čtyři setiny porazila Němku Emmu Aicherovou. Třetí byla Italka Sofia Goggiaová.
Největší česká hvězda Ester Ledecká musela sjezd v Cortině oželet, protože bojovala na snowboardu v Livignu. Mezi 36 přihlášenými lyžařkami však byly hned tři jiné české reprezentantky. Všechny závod dokončily, nejlépe Barbora Nováková, která obsadila 25. místo. Alena Labaštová byla 29., Elisa Negri 31.
„Vím, že to není kdovíjaký výsledek, ale jsem spokojená,“ kývla Negri. „Bojovala jsem. Je to moje první olympiáda, nikdy jsem nejela Světový pohár.“