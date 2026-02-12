Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Robert Rampa
  20:05
Od našeho zpravodaje v Itálii - Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl možná jeden z nejtěžších zápasů, jaký jsem v kariéře odehrál. Ale padali jsme po držkách,“ řekl český obránce po úvodní olympijské prohře s Kanadou 0:5.
Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026) | foto: Mike SegarReuters

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...
Zásah Lukáše Dostála proti kanadské střele. (12. února 2026)
Radost kanadských hokejistů po gólu Boa Horvata v utkání s Českem.
Kanadský útočník Mark Stone překonává Lukáše Dostála v utkání s českými...
48 fotografií

Radime, jaký to byl zápas?
Ten výsledek vypadá drasticky, ale každý na ledě nechal všechno. Můžeme ze zápasu odejít se vztyčenou hlavou, i když jsme dostali pět gólů. Nevstoupili jsme do něj špatně, škoda prvního gólu pár sekund před koncem první třetiny, škoda neproměněných šancí. Sami jsme mohli jít do vedení.

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Celebriniho gól do kabiny byl hodně smolný?
Akorát jsme jim přilili vodu na mlýn. Škoda. Kdyby nedali gól, mohli jsme je přibrzdit a mohlo to vypadat jinak.

Rychlost, fyzické střety. Dalo se s tím srovnat?
Abych řekl pravdu, Gudymu jsem po druhé třetině říkal, že to není o jednu ani o dvě, ale o pět úrovní úplně někde jinde než extraliga. Nemáte čas absolutně vůbec na nic. Snažil jsem se dohrát nějaké souboje, narazil jsem do Horvata a akorát jsem sám odpadl. Silný hráč zvyklý na malé hřiště z NHL, no. To není extraliga.

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Dohrávali vás celou dobu, že?
Zvlášť v úvodu jsem to čekal, aby nás zastrašili. A potvrdilo se mi to.

Ale zdálo se, že vy jste si zvykl na rychlost i souboje.
Většinou musíte přežít první třetinu. Když vás nezavaří na dlouho v obranném pásmu, tak se to dá. Možná jde ještě o zvyk z NHL, ač tam už dva a půl roku nehraju. A taky mám trochu natrénováno z Liberce.

Connor McDavid a Lukáš Sedlák při srážce. (12. února 2026)

Někdy to musí být frustrující, třeba když Marner pošle přes obránce nahrávku na Stonea.
Jsou to světoví hráči, kteří v NHL hrají první útok. Ty dovednosti v sobě mají. Nebo se podívejte na gól z přesilovky. Obsazený hráč a stejně mu tam McDavid pošle žabku na tyč. Mají to v sobě a klobouk dolů před jejich uměním.

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě v úvodním zápase olympiády

Zápas nedohrál obránce Rutta, to taky zkomplikovalo věci...
Zvlášť těžké to muselo být pro Kundrce. V první třetině měl jedno střídání a pak jsme museli hrát na šest beků a on musel skočit do takového zápasu a tempa v uvozovkách zmrzlý. Zhostil se toho parádně. Uvidíme, co Ruťák, co mu je. Snad bude v pořádku a turnaj dohraje.

Co pozitivního si vezmete?
Že jsme makali jako jeden tým. Ač to vypadá krutě, opravdu to nebylo úplně špatné. Makali jsme jeden za druhého, padali po držkách. Tohle si musíme přenést. A když na tu bojovnost a urputnost navážeme, výsledky se dostaví.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Co dělat jinak, pokud je potkáte v turnaji znovu?
To máte z hlavy takhle těžké. Musíme kouknout na video, poradit se. Trenéři přijdou s taktikou, však už ve třetí třetině změnili lajny, aby zkusili jiné varianty. Třeba to může být klíč.

Teď přepnout do role favorita proti Francii. Už v pátek.
No ale podívejte na Finsko. Taky bylo favorit a prohrálo se Slovenskem 1:4. Francouzi sice prohráli se Švýcarskem už, ale budou houževnatí, nebudou mít co ztratit a my máme v nohách těžký zápas a méně času na regeneraci. Uvidíme. Věřím, že když budeme makat, vyhrajeme.

Oznámkujte hokejisty za výkon na ZOH 2026 proti Kanadě

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 12. února 2026

