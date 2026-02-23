Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Finále sledoval jen z tribuny. Po něm pak novinářům říkal: „Hrát je mnohem snazší než se dívat.“
Viděl, jak jeho spoluhráči mají herní převahu, ale spoustu nevyužitých šancí je nakonec stálo vítězství.
Spojené státy vyhrály 2:1 v prodloužení, Crosby tak po gólu Jacka Hughese už ve výstroji a tradiční červené uniformě přebíral jen stříbrné medaile.
Nenavázal na zlata ze Soči nebo Vancouveru, kde se právě on stal hrdinou, když rozhodl finále proti USA.
Moc si chtěl zahrát i ve třetím olympijském finále, ale sám vyhodnotil, že raději nechá prostor zdravým parťákům.
„Můj start nebyl daleko, ale nakonec bych nebyl schopný zvládat to, co by bylo potřeba, abych týmu pomohl. V takovém případě jsem musel udělat rozhodnutí, které bylo nejlepší pro tým. Nebylo to snadné, ale tak to v hokeji chodí,“ pravil zpětně.
|
Posuďte sami, kdo byl lepší... Kanaďané koušou prohru, vyčítají si obrovské šance
Ačkoliv Kanaďané přivezli do Milána tým plný hvězd, Crosby jim v závěru chyběl. Jak na ledě, tak i jako lídr na střídačce.
Odstoupil už během čtvrtfinále s Českem, kdy se dostal do kolize s obráncem Radkem Gudasem. Trefil ho i útočník Ondřej Palát, poté ještě podstoupil nepříjemný souboj u mantinelu.
Přivodil si zranění v dolní části těla, jak informoval přímo kanadský svaz. Nejspíše šlo o problémy s kolenem.
Nenastoupil ani do semifinále proti Finsku, v sobotu ale trénoval, proto začali mnozí smýšlet spíše optimisticky. Jenže do finále nakonec nenaskočil.
„Nechtěl nikoho vystavit nebezpečí. Sebe, ani tým,“ poznamenal trenér Jon Cooper.
|
Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze
„Cítil, že nemůže bojovat naplno. Klidně mohl říct, že chce hrát a být na střídačce, ale potřebovali jsme všechny hráče v plném nasazení. Udělal to pro nás,“ hlásil útočník Nathan MacKinnon.
Kapitánské céčko po Crosbym přebral na poslední dva zápasy Connor McDavid. Po semifinále říkal, že doufá, že mu ho jenom zahřívá na finále, ale tomu nakonec tak nebylo.
V současnosti už hrající legenda nastoupit nemohla a kdo ví, jestli se na olympiádě ještě někdy objeví. V srpnu oslaví 39. narozeniny, v NHL mu za rok končí smlouva.
|
Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti
Může se stát, že kariéru po příští sezoně ukončí. Pokud se tak stane nebo pokud do her ve Francii už nevydrží pokračovat, jeho poslední vzpomínka na akci pod pěti kruhy tak nebude zrovna veselá.
„Ale já si myslím, že všichni by měli být hrdí na to, jak jsme hráli. Kromě gólů jsme udělali všechno správně. Zasloužili jsme si lepší výsledek, ale bohužel jsme nevyhráli,“ povídal Crosby.
„Celý turnaj jsme hráli dobře. Není snadné se dostat do finále, ale my to dokázali. A podle mě výkon proti Spojeným státům byl z naší strany jeden z nejlepších. Nevyšlo to, ale i tak jsem pyšný, jak jsme bojovali,“ zakončil.