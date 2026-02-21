Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci

Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu. Pětadvacetiletá závodnice zůstala v nemocnici, oko má v pořádku.
Zraněnou Kamilu Sellierovoui transportují do nemocnice.

Zraněnou Kamilu Sellierovoui transportují do nemocnice. | foto: Reuters

Sellierová ve čtvrtfinále závodu na 1500 metrů ztratila rovnováhu v zatáčce a při dopadu na led ji zasáhl nůž Američanky Kristen Santosové-Griswoldové. Polce spadly brýle a na ledě se objevila krev.

„Má řeznou ránu na tváři, která už byla zašitá, a s největší pravděpodobností je poškozená i její jařmová kost. Mohla by být zlomená, protože má značný otok,“ řekl polským médiím šéf olympijské mise Konrad Niedžwiedzki. Lékaři poté rozhodli o otevření rány a operaci drobné zlomeniny.

Závod skončil v pátek večer triumfem Korejky Kim Kil-i. Jediná česká zástupkyně mezi rychlobruslařkami na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nepostoupila ze čtvrtfinále, navíc si vykloubila rameno.

