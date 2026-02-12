Nizozemský večer v short tracku. Italská veteránka na unikátní sérii nedosáhla

Autor: ,
  22:43
První dvě individuální zlata v rychlobruslení na krátké dráze na olympijských hrách v Miláně získali Nizozemci. Závod na 500 metrů vyhrála světová rekordmanka Xandra Velzeboerová, na dvojnásobné trati triumfoval její reprezentační kolega Jens van ´t Wout.
Fotogalerie4

Rychlobruslařka Xandra Velzeboerová z Nizozemska je vítězkou na trati 500 metrů. (12. února 2026) | foto: Natacha PisarenkoAP

Velzeboerová v semifinále vylepšila vlastní světový rekord na 41,399 a finále vyhrála stylem start-cíl před domácí legendou Arianou Fontanaovou.

Pětatřicetileté Italce nevyšel útok na třetí zlato za sebou, což mohla dokázat jako první žena v historii short tracku. Bronz získala Kanaďanka Courtney Saraultová.

Čtyřiadvacetiletá Velzeboerová získala druhé olympijské zlato po triumfu ve štafetě před čtyřmi lety v Pekingu. Zároveň se vykoupila po pádu v úterní smíšené štafetě, kvůli němuž nizozemská sestava nepostoupila do finále.

Nizozemka Xandra Velzeboerová je vítězkou na krátké trati. (12. února 2026)

Smíšenou štafetu vyhrála domácí Itálie s Fontanaovou v sestavě. Obhájkyně zlata z Pchojngčchangu a Pekingu na 500 metrů sice na třetí zlato nedosáhla, ale i tak se radovala se svými fanoušky z 13. olympijské medaile. Pod pěti kruhy debutovala budoucí medailová rekordmanka jako patnáctiletá před 20 lety v Turíně a nyní startuje na šestých hrách.

Zatímco Velzeboerová vyhrála s výrazným více než půlsekundovým rozdílem, v mužském finále finišovalo pohromadě všech pět rychlobruslařů.

V těsném souboji o zlato porazil Van ´t Wout díky natažené noze v cíli Číňana Sun Lunga, bronz získal Lim Čong-un z Koreje.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení na krátké dráze (Milán)

Muži - 1000 m: 1. Van ‚T Wout (Niz.) 1:24,537, 2. Sun Lung (Čína) 1:24,565, 3. Lim Čong-un (Korea) 1:24,611, 4. Dandjinou (Kan.) 1:24,671, 5. Kruzbergs (Lot.) 1:24,681, finále B: 6. Liou Šao-ang (Čína) 1:27,211.

Ženy - 500 m: 1. X. Velzeboerová (Niz.) 41,609, 2. Fontanaová (It.) 42,294, 3. Saraultová (Kan.) 42,427, 4. Poutsmaová (Niz.) 42,491, 5. Boutinová 44,347, finále B: 6. Brunelleová (obě Kan.) 43,397.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 15.20
  • 8.74
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.44
  • 4.29
  • 1.92
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 19.50
  • 9.11
  • 1.12
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 3.14
  • 3.77
  • 2.03
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.27
  • 6.64
  • 9.56
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

USA začali olympijský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Německo porazilo Dánsko

Aktualizujeme
Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

6. den ZOH 2026: Rozlučka Sáblíkové, zraněná Ledecká super-G nedokončila

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Ve čtvrtek večer se s kariérou na olympijských hrách rozloučila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nastoupila v šestý den olympiády k závodu na 5000 m a dokončila ho na 11. příčce. Zklamáním...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  23:40

Česko - Švédsko živě v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hokejistky před úvodním zápasem olympijského turnaje proti Američankám.

České hokejistky čeká čtvrtfinálový souboj na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 13. února proti Švédsku. Kdy a kde sledovat utkání Česko – Švédsko živě a další...

12. února 2026  22:43

Nizozemský večer v short tracku. Italská veteránka na unikátní sérii nedosáhla

Rychlobruslařka Xandra Velzeboerová z Nizozemska je vítězkou na trati 500...

První dvě individuální zlata v rychlobruslení na krátké dráze na olympijských hrách v Miláně získali Nizozemci. Závod na 500 metrů vyhrála světová rekordmanka Xandra Velzeboerová, na dvojnásobné...

12. února 2026  22:43

Těžký pád ve finále, přesto má Korejka zlato z U-rampy. Ukončila šňůru Kimové

Jihokorejka Choi Ga-onová po svém výkonu na U-rampě. (12. února 2026)

Sedmnáctiletá korejská snowboardistka Čche Ka-on vyhrála navzdory těžkému pádu olympijskou soutěž na U-rampě a ukončila nadvládu Chloe Kimové. Američanka, která triumfovala na hrách v letech 2018 a...

12. února 2026  21:47

Sáblíková: Dění po závodě pro mě bylo nepředstavitelné. Moc všem děkuju

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Objala ji podruhé zlatá Francesca Lollobrigidaová. Objala ji v zákulisí Němka Claudia Pechstainová, její někdejší vzor. Tisíce lidí jí tleskaly. Tolik závodnic gratulovalo. Byla jedenáctá na hrách,...

12. února 2026  21:36

Štafeta sáňkařů nezná jiné vítěze než Němce, Wendl s Arltem mají sedmé zlato

Radost německých sáňkařů z výhry na olympiádě. (12. února 2026)

Sáňkaři Tobias Wendl, Tobias Arlt získali díky vítězství se štafetou sedmou zlatou olympijskou medaili a stali nejúspěšnějšími německými sportovci v historii zimních her. Druhé bylo v Cortině d’...

12. února 2026  21:26

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistů se rozjíždí. Hraje se ve třech skupinách po čtyřech týmech, do čtvrtfinále projdou tři vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. I nejhorší tým však dostane šanci...

12. února 2026  21:21

Dvacet let, sedm medailí. Olympijská cesta neuvěřitelné Sáblíkové od Turína po Milán

Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková absolvovala ve čtvrtek svůj poslední závod pod pěti kruhy. Na pětikilometrové trati získala čtyři ze svých sedmi olympijských medailí, loučení tak nemohlo být symboličtější....

12. února 2026  20:50

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim...

12. února 2026  20:26

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl...

12. února 2026  20:05

Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

12. února 2026  19:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.