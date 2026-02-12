Velzeboerová v semifinále vylepšila vlastní světový rekord na 41,399 a finále vyhrála stylem start-cíl před domácí legendou Arianou Fontanaovou.
Pětatřicetileté Italce nevyšel útok na třetí zlato za sebou, což mohla dokázat jako první žena v historii short tracku. Bronz získala Kanaďanka Courtney Saraultová.
Čtyřiadvacetiletá Velzeboerová získala druhé olympijské zlato po triumfu ve štafetě před čtyřmi lety v Pekingu. Zároveň se vykoupila po pádu v úterní smíšené štafetě, kvůli němuž nizozemská sestava nepostoupila do finále.
Smíšenou štafetu vyhrála domácí Itálie s Fontanaovou v sestavě. Obhájkyně zlata z Pchojngčchangu a Pekingu na 500 metrů sice na třetí zlato nedosáhla, ale i tak se radovala se svými fanoušky z 13. olympijské medaile. Pod pěti kruhy debutovala budoucí medailová rekordmanka jako patnáctiletá před 20 lety v Turíně a nyní startuje na šestých hrách.
Zatímco Velzeboerová vyhrála s výrazným více než půlsekundovým rozdílem, v mužském finále finišovalo pohromadě všech pět rychlobruslařů.
V těsném souboji o zlato porazil Van ´t Wout díky natažené noze v cíli Číňana Sun Lunga, bronz získal Lim Čong-un z Koreje.
XXV. zimní olympijské hry
Rychlobruslení na krátké dráze (Milán)
Muži - 1000 m: 1. Van ‚T Wout (Niz.) 1:24,537, 2. Sun Lung (Čína) 1:24,565, 3. Lim Čong-un (Korea) 1:24,611, 4. Dandjinou (Kan.) 1:24,671, 5. Kruzbergs (Lot.) 1:24,681, finále B: 6. Liou Šao-ang (Čína) 1:27,211.
Ženy - 500 m: 1. X. Velzeboerová (Niz.) 41,609, 2. Fontanaová (It.) 42,294, 3. Saraultová (Kan.) 42,427, 4. Poutsmaová (Niz.) 42,491, 5. Boutinová 44,347, finále B: 6. Brunelleová (obě Kan.) 43,397.