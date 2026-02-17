Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Do olympijského závodu na velkém můstku z dvojice českých sdruženářů lépe vstoupil Jiří Konvalinka. Po skoku mu patří 21. místo a do běžecké části bude vyrážet se ztrátou minuty a 58 sekund na vedoucího Japonce Rjotu Jamamota. Jan Vytrval ve skokanské části obsadil 29. pozici a ztrácí o 62 sekund více. Desetikilometrový běh začne ve 13:45.
Jiří Konvalinka z České republiky v akci během skokanské části severské...

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během skokanské části severské kombinace jednotlivců na velkém můstku. (17. února 2026) | foto: Stephanie LecocqReuters

Jan Vytrval z České republiky v akci během skoku v severské kombinaci...
Jan Vytrval z České republiky v akci během skokanské části severské kombinace...
Jan Vytrval z České republiky v akci během skokanské části severské kombinace...
Jiří Konvalinka z České republiky v akci během skokanské části severské...
Konvalinka, jenž byl v předcházející severské kombinaci se skokem na středím můstku dvacátý, v úterý dolétl na 125 metrů. „Myslím si, že výkonově slušný skok, nepokazil jsem to. Pocitově se mi zdál velice slušný, ještě musím zjistit příčinu, proč to neletělo dál,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.

Vytrval předvedl o deset metrů kratší skok. „Bohužel všechny skoky, co jsem tady udělal, to není ono. Něco tomu chybí, ale nedá se nic dělat,“ litoval. Věří, že si alespoň povede v běžecké části lépe než v prvním olympijském závodě, kdy ho trápila viróza a celkově skončil na 26. místě.

Jan Vytrval z České republiky v akci během skokanské části severské kombinace jednotlivců na velkém můstku. (17. února 2026)

Jamamoto si skokem dlouhým 136,5 metru vytvořil osmisekundový náskok před Rakušanem Johannesem Lamparterem, stříbrným olympijským medailistou ze středního můstku.

O dalších osm sekund zpět je Andreas Skoglund. Šampion ze středečního závodu a další Nor Jens Luraas Oftebro skočil 132,5 m a bude vybíhat jako pátý se ztrátou 22 sekund.

Severskou kombinaci na velkém můstku vede Jamamoto, Češi jsou ve třetí desítce

Do olympijského závodu na velkém můstku z dvojice českých sdruženářů lépe vstoupil Jiří Konvalinka. Po skoku mu patří 21. místo a do běžecké části bude vyrážet se ztrátou minuty a 58 sekund na...

Chcete je? Vyhrajte medaili. Plyšoví maskoti olympiády se téměř nedají sehnat

Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v...

Olympijští maskoti Milo a Tina si získali srdce fanoušků her. Mnozí návštěvníci by si z olympiády rádi odvezli domů jejich plyšové mini verze, jenže to se jim zřejmě nepodaří. Už několik dní jsou...

17. února 2026  7:40

Člen MOV Tarpiščev se sešel s Coventryovou. Rusko bude brzy zpět, řekl

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jednání o navrácení Rusů na olympijskou scénu pokračují přímo v Miláně. Člen Mezinárodního olympijského výboru a zároveň prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev prohlásil v rozhovoru pro...

17. února 2026  6:26

