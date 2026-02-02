Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Tomáš Macek
  15:03
Už jen čtyři dny a rozhoří se oheň her v Milánu a Cortině. Zimní olympiády začnou psát 25. kapitolu své historie. Ale co se dělo, když se teprve rodily? Kdo byli jejich průkopníci? Jaké bizarní historky jsou s „pravěkem“ zimních her spojeny? Přiblíží vám je třídílný miniseriál iDNES.cz.
Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908. | foto: Profimedia.cz

Okouzleně a nadšeně aplauduje londýnská smetánka dění, které se odehrává 29. října 1908 na umělé ledové ploše Prince’s Skating Clubu. V úžas je uvádějí skoky (jednoduché, pochopitelně) či piruety Rusa Panina a Švédů Salchowa a Johanssona, ale také anglická ledová amazonka Syersová, která měla kdysi i tu „drzost“, že soutěžila proti mužům a málem porazila věhlasného Salchowa.

Hlavní část londýnské letní – ano, letní – olympiády byla tou dobou dávno minulostí, ale tato její krasobruslařská prodloužená byla nadšeně přijata. Mistrům bruslí nabídli organizátoři i náramně lákavé podmínky, vždyť umělý led jim ke každodennímu tréninku poskytli už tři týdny před soutěží.

V režii Londýňanů tak probíhala první soutěž v zimním sportu v historii olympiád.

I když teoreticky na ni mohlo dojít ještě dříve.

Už když se chystaly premiérové novodobé olympijské hry v Aténách 1896, zařadil totiž Pierre de Coubertin na seznam „vyvolených“ olympijských sportů také bruslení. Jenže kde vzít v řecké metropoli umělou ledovou plochu? No nic, bruslaři si počkají.

S tím bych něco mohl učinit, pomyslel si daleko odtud Josef Rössler-Ořovský, nadšený český průkopník sportu bruslařského i lyžařského, a o tři roky později Coubertinovi psal: „Paříž, hostitel II. olympiády v roce 1900, žádné kopce nemá. Uspořádejme tedy zimní část těchto her v Krkonoších.“ Koneckonců, už roku 1893 se v Jilemnici konaly první lyžařské závody.

Odpovědi se Rössler-Ořovský nedočkal. Po pravdě, pan baron neměl zimu rád. A závody na lyžích už vůbec ne...

Krasobruslení, jakožto první zimní sport, tedy posléze debutovalo až na hrách v Londýně 1908. V kategoriích mužů, žen, dvojic a navrch v soutěži ve speciálních figurách.

Hned dvakrát tu dosáhla na medaili domácí Madge Syersová. Podivuhodná to žena.

Ani kratší sukně nepomohla

Narodila se roku 1881 coby jedno z patnácti dětí stavitele Edwarda Cavea a jeho manželky Elizabeth. Od mládí platila za nadanou jezdkyni i plavkyni... a navrch vynikala v krasobruslení. To změnilo její život natolik, že za svého o osmnáct let staršího trenéra Edgara Syerse se v osmnácti letech provdala.

Její ledové dovednosti byly natolik kvalitní, že se v roce 1902 představila v Londýně na světovém šampionátu, kterého se dosud zúčastňovali pouze muži.

Madge Syersová se svým manželem

A světe div se, skončila druhá! Hned za věhlasným Ulrichem Salchowem. Švéd byl 20letou Angličankou natolik okouzlen, že jí dokonce nabídl vlastní zlatou medaili. Však také technický delegát soutěže Richardson později napsal: „Značné množství odborníků si myslelo, že paní Syersová měla celé mistrovství vyhrát.“

Jenže zároveň se mocně ozvali ti, kteří horlili: Přece nenecháme ženu, aby ovlivňovala soutěžení mužů. Koneckonců na počátku 20. století ještě neměly ženy v řadě zemí ani volební právo.

Protisyersovská frakce posléze ovládla v roce 1903 kongres Mezinárodní bruslařské unie ISU, jehož předsednictvo hlasovalo v poměru 6:3 pro vyloučení žen z mistrovství světa krasobruslařů.

Uvedli následující důvody, proč tak musí učinit:

1. oblečení žen (sukně až ke kotníkům) brání rozhodčím vidět chodidla,

2. rozhodčí by mohl hodnotit dívku, ke které je fyzicky přitahován,

3. je obtížné srovnávat ženy s muži.

Paní Syersová kvůli zmíněným výhradám začala bruslit v sukních sahajícím jen k lýtkům, aby rozhodčí mohli lépe vidět pohyb jejích nohou. Ale málo naplat, s muži už se víckrát poměřovat nemohla.

A tak na hrách v Londýně 1908 suverénně ovládla nově zavedenou kategorii žen. Navrch si zazávodila s 45letým manželem ještě mezi sportovními dvojicemi, kde skončili třetí a tedy bronzoví... jenže v konkurenci tří startujících dvojic.

To není osmička, to je zakřivené

Na rozdíl od závodu žen, ten mužský byl v Londýně pořádně rozhádaný. Mohla za to kontroverze mezi favoritem Salchowem a jeho sokem Nikolajem Paninem, zástupcem carského Ruska.

Salchow, jenž je považován za vynálezce zoubků na krasobruslařských bruslích, byl synem plukovního pokladníka a jeho rodina původně pocházela z Čech.

Káva byla dětem v rodině Salchowových přísně zakázána, mladičký školák Ulrich nicméně před svými prvními krasobruslařskými závody přesvědčil otce, že je vyhraje, pokud si předtím kávu dá. Otec svolil, Ulrich vypil šálek kávy – a vyhrál.

Od roku 1901 pak dominoval na mistrovstvích světa, které postupně ovládl desetkrát! Což v sólových kategoriích dokázala kromě něj už pouze legendární Sonja Henie.

Na hrách v Londýně 1908 se však Rusa Panina obával.

Nikolaj Panin, mistr povinných figur.

Vlastně... ve skutečnosti se jeho sok jmenoval Kolomenkin.

Studoval matematiku a fyziku na petrohradské univerzitě a zároveň se věnoval řadě sportů, od atletiky a veslování až po krasobruslení. Dělal to s jistým rizikem, tehdy v Petrohradě hrozilo za provozování sportovních aktivit vyloučení ze studia nebo ze zaměstnání, vystupoval proto pod pseudonymem Panin. Ten záhy proslavil, už roku 1903 skončil na mistrovství světa stříbrný.

Závod mužů v olympijském Londýně se skládal ze dvou částí: povinných figur vyžadujících provedení sedmi různých figur třikrát na každou nohu a následujícího dne z pětiminutové volné jízdy.

Na prahu zimních her

Minisérie iDNES.cz

Pondělí, 1. díl: Londýn 1908. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni.

Úterý, 2. díl: Antverpy 1920. Dva debakly a jediný gól Švédům. Premiéra ledních hokejistů.

Středa, 3. díl: Chamonix 1924. Když aktuálně znamenalo o šest dní později a otec Ferdy Mravence perlil.

Panin byl známý jako mág povinných figur a toho se Salchow obával. Proto se dle dobového tisku snažil soupeře co nejvíce znervózňovat:

„Ruský sportovec sotva dokázal provést druhou povinnou figuru – osmičku – když švédský sportovec křičel: ‚To není osmička, je to zakřivené!‘ Byla to lež. Když pak Panin předváděl další figuru, Salchow pro změnu volal: ‚Není v dobré formě! Nic nedokáže!‘ A rozhodčí k tomu mlčeli. Panin protestoval, švédský soupeř však dostal milost.“

Po skončení této části soutěže Rus oznámil: „Pětičlenná porota byla vůči mně nepříznivá, protože v ní byli dva Švédové a navíc Salchowův přítel z Rakouska jménem Hügel, proto mě Švéd Herle a Hügel umístili dokonce na čtvrté místo. Čímž splnili svůj úkol a zničili mě, zatímco jiní dva rozhodčí mě zařadili na první místo.“

Na protest proti nespravedlivému zacházení vzápětí z volné jízdy odstoupil. Salchow získal olympijské zlato a Panin si dobruslil aspoň pro vítězství v soutěži ve speciálních figurách, která byla poprvé a naposledy zařazena do olympijského programu a ze které se pro změnu (raději?) odhlásil Salchow.

Vystoupení v Londýně záhy negativně zasáhlo do Paninova života v Rusku. Ředitel oddělení, v němž pracoval jako daňový inspektor, dostal udavačský dopis, ke kterému byla přiložena stránka z novin. Na ní byl na velké fotografii zakroužkován krasobruslař předvádějící jakýsi trik. Text pod snímkem uváděl, že se jedná o Nikolaje Panina, mnohonásobného mistra Ruska, jenž se právě stal medailistou na olympijských hrách v Londýně.

Ředitel si nemohl nevšimnout podobnosti s jeho zaměstnancem Nikolajem Kolomenkinem.

„Musíte okamžitě přestat bruslit,“ oznámil mu podrážděně. „Je to neuvěřitelné: pracovník mého oddělení se před veřejností objevuje v punčocháčích!“

„Je to užitečné pro zdravý rozvoj těla. A samozřejmě pro čest ruského státu na mezinárodní scéně,“ oponoval Panin, leč ředitel byl neústupný.

Na Severské hry nám nesahejte

Každopádně premiéra krasobruslení na hrách v Londýně skončila úspěchem.

Ale co lyžování nebo lední hokej a jejich olympijské ambice?

Zapomeňte. Zatím.

Italský hrabě Eugenio Brunetta d’Usseaux navrhl, ať jsou vybrané zimní sporty též součástí letních her ve Stockholmu 1912.

Jenže jejich organizátor Victor Blick protestoval: „Nepřichází do úvahy. Máme přece Severské hry.“ Ty pořádali Skandinávci už od roku 1901 a obávali se (právem), že by přišli o výlučné postavení. Přece nebudou poslouchat nějakého italského hraběte ohrožujícího jejich hry.

Ba dokonce ani tehdy, když Brunetta d’Usseaux navrhl, aby se celé Severské hry staly součástí stockholmské letní olympiády, nebyl po dvoudenní diskuzi vyslyšen. Návrh smetli ze stolu.

Bridž, Bim-Bam i hokejový debakl. Bizarní příběhy od kolébky zimních her

Přesto vize samostatné zimní olympiády už tou dobou nalézala příznivce v Kanadě, Švýcarsku či Německu.

Němci dokonce vyhlásili, že v únoru 1916 uspořádají ve Schwarzwaldu zimní hry, jež budou součástí letní olympiády, kterou dostal přidělenu Berlín. Bohužel, toho roku místo sportovců pochodovaly nejen v Německu armády. Válka vítězila nad sportem.

Po ní se v olympijských Antverpách 1920, tentokrát v dubnovém předprogramu letních her, opět krasobruslilo a navrch se pod pěti kruhy poprvé hrál lední hokej. Čechoslováci podlehli Kanadě 0:15 a USA 0:16, dali jediný gól Švédům a díky tomu získali bronz, ale to už je jiný příběh, kterému se budeme podrobněji věnovat v dalším díle.

Krasobruslařskou soutěž v Antverpách ovládl Švéd Gillis Grafström, jenž pak triumfoval i na už skutečných zimních olympiádách v letech 1924 a 1928. Stal se jediným krasobruslařem v historii, který vlastnil zlato z letních i zimních her.

Pracovali pro partyzány i Marconiho

A osudy ledových hrdinů z Londýna 1908?

Madge Syersová bezprostředně po hrách ukončila kvůli zdravotním problémům závodní kariéru. O pět let později vydala s manželem knihu Umění bruslení. Zemřela krátce před 36. narozeninami na srdeční selhání způsobené akutní endokarditidou.

Nikolaj Panin se ani po roztržce se zaměstnavatelem sportovních zálib nevzdal a na olympiádě ve Stockholmu 1912 skončil osmý ve sportovní střelbě v klání na 50 metrů libovolnou pistolí. Stal se funkcionářem národního olympijského výboru a trenérem krasobruslení, za 2. světové války pak byl instruktorem fyzické přípravy partyzánských oddílů. Svět opustil v 64 letech.

Ulrich Salchow v roce 1909 představil světu nový skok, který dnes nese jeho jméno. V roce 1911 dal i on závodění sbohem, ještě dvakrát se však na scénu vrátil. Ve 42 letech startoval na hrách v Antverpách a skončil čtvrtý. Paradoxně poté, co pokazil po něm pojmenovaný skok.

Tak bruslil Ulrich Salchow:

Později se prosadil v elektrotechnickém průmyslu a pracoval v čelní pozici v Marconiho telegrafní společnosti. Stal se rovněž předsedou Mezinárodní bruslařské unie ISU i hokejistů AIK Stockholm.

Ulrich Salchow se dožil 71 let.

Muž, který změnil krasobruslení.

Vítěz her, na nichž se začala psát historie zimních sportů pod vlajkami s pěti kruhy.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

