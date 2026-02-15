„Jel jsem po zápase rozhodčím říct, že Švýcaři byli na ledě v mnoha hráčích. Snad v pěti, šesti, když mohl jet Červus pomalu sám na bránu. Střídali a několik metrů od střídačky byli určitě ve více než třech hráčích,“ vykládal Sedlák po nedělní prohře 3:4.
Debata se sudími ale byla zbytečná. Čas vrátit nejde a na neodpískaný prohřešek si Češi nemohli vzít trenérskou výzvu.
„Takže je to už jedno... Přitom ale za námi rozhodčí před prodloužením přijeli, ať si na střídání dáváme pozor. A pak se stane tohle. Akorát mi řekli, ať jdu pryč,“ krčil rameny Sedlák.
Situace to ale byla zásadní. Červenku díky hraničnímu střídání Švýcaři bez problému ubránili. Navíc hned z následného protiútoku a ze situace dvou na jednoho dali vítězný gól.
Červenku soupeř zdržel ve svém obranném pásmu a vracející se Sedlák pelášil ze všech sil, aby dohnal druhého Piuse Sutera, ale přečíslení na sebe vzal Dean Kukan.
Dostála překonal přesnou a svižnou střelou.
Češi kvůli nezvládnutému duelu skončili v základní skupině na třetím místě, a to znamená, že v osmifinále dostanou těžšího soupeře.
A navíc už mají jistotu, že v případě postupu do čtvrtfinále narazí na jednoho z dominantní dvojice Kanada, Spojené státy.
Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu
„Samozřejmě jsme věděli, o co v prodloužení jde, ale nikdo na střídačce nesedí a neříká si, že musíme dát gól, abychom hráli s Itálií. Chcete vyhrát zápas. A na čtvrtfinále vůbec nemá cenu se dívat. Musíme nejdřív zvládnout osmifinále, pak můžeme přemýšlet, co dál,“ řekl Sedlák.
Utkání začínal v tradičním útoku s Červenkou a Ondřejem Kašem, ale když Češi prohrávali ve třetí třetině 2:3 a potřebovali srovnat, trenéři zkusili změnu. K pardubickému duu přiřadili trápícího se Davida Pastrňáka.
„S Pastou se mi vždycky hraje dobře. Měli jsme dobrá střídání, jen jich nebylo moc a je to něco trochu jiného. Občas to je jednodušší, v něčem těžší. Pasta se hůř čte, v tom je jedinečný a díky tomu je rozdílový. Je to maličko těžší v těch návaznostech, takže se musíte soustředit a rychle přepínat. Protože víte, že Pasta bude jinde než třeba Kašoun,“ vysvětloval Sedlák.
Co dál s českým týmem, který vyhrál v základní skupině jen nad Francií a proti Kanadě a Švýcarsku prohrál?
Už v úterý ho čeká osmifinále. „A my máme v obraně co zlepšovat. Dostáváme góly, které bychom nemuseli. Po našich chybách. Ne, že by nás vyloženě soupeř přehrával, ale uděláme chybu a potrestají nás. To se nám stávalo s Kanadou i Francií. Do play off tohle musíme zlepšit. Nás stojí spoustu sil, abychom dali gól, a my to dáváme soupeři zadarmo.“
O soupeři pro osmifinále se rozhodne během neděle.