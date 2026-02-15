Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel

Od našeho zpravodaje v Itálii - Zdálo se mu, že rozhodčí měli Švýcary v prodloužení vyloučit. Těsně před rozhodujícím gólem na 4:3 hrál soupeř podle Lukáše Sedláka ve více než třech hráčích. Švýcarští hokejisté skutečně prostřídávali minimálně hraničním způsobem, v jednu chvíli byli na ledě v pěti lidech, když se kapitán české reprezentace Roman Červenka hnal do útoku.
„Jel jsem po zápase rozhodčím říct, že Švýcaři byli na ledě v mnoha hráčích. Snad v pěti, šesti, když mohl jet Červus pomalu sám na bránu. Střídali a několik metrů od střídačky byli určitě ve více než třech hráčích,“ vykládal Sedlák po nedělní prohře 3:4.

Debata se sudími ale byla zbytečná. Čas vrátit nejde a na neodpískaný prohřešek si Češi nemohli vzít trenérskou výzvu.

„Takže je to už jedno... Přitom ale za námi rozhodčí před prodloužením přijeli, ať si na střídání dáváme pozor. A pak se stane tohle. Akorát mi řekli, ať jdu pryč,“ krčil rameny Sedlák.

Situace to ale byla zásadní. Červenku díky hraničnímu střídání Švýcaři bez problému ubránili. Navíc hned z následného protiútoku a ze situace dvou na jednoho dali vítězný gól.

Červenku soupeř zdržel ve svém obranném pásmu a vracející se Sedlák pelášil ze všech sil, aby dohnal druhého Piuse Sutera, ale přečíslení na sebe vzal Dean Kukan.

Dostála překonal přesnou a svižnou střelou.

Češi kvůli nezvládnutému duelu skončili v základní skupině na třetím místě, a to znamená, že v osmifinále dostanou těžšího soupeře.

A navíc už mají jistotu, že v případě postupu do čtvrtfinále narazí na jednoho z dominantní dvojice Kanada, Spojené státy.

Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu

„Samozřejmě jsme věděli, o co v prodloužení jde, ale nikdo na střídačce nesedí a neříká si, že musíme dát gól, abychom hráli s Itálií. Chcete vyhrát zápas. A na čtvrtfinále vůbec nemá cenu se dívat. Musíme nejdřív zvládnout osmifinále, pak můžeme přemýšlet, co dál,“ řekl Sedlák.

Utkání začínal v tradičním útoku s Červenkou a Ondřejem Kašem, ale když Češi prohrávali ve třetí třetině 2:3 a potřebovali srovnat, trenéři zkusili změnu. K pardubickému duu přiřadili trápícího se Davida Pastrňáka.

„S Pastou se mi vždycky hraje dobře. Měli jsme dobrá střídání, jen jich nebylo moc a je to něco trochu jiného. Občas to je jednodušší, v něčem těžší. Pasta se hůř čte, v tom je jedinečný a díky tomu je rozdílový. Je to maličko těžší v těch návaznostech, takže se musíte soustředit a rychle přepínat. Protože víte, že Pasta bude jinde než třeba Kašoun,“ vysvětloval Sedlák.

Lukáš Sedlák (23) v souboji s Michaelem Forou ze Švýcarska. (15. února 2026)

Co dál s českým týmem, který vyhrál v základní skupině jen nad Francií a proti Kanadě a Švýcarsku prohrál?

Už v úterý ho čeká osmifinále. „A my máme v obraně co zlepšovat. Dostáváme góly, které bychom nemuseli. Po našich chybách. Ne, že by nás vyloženě soupeř přehrával, ale uděláme chybu a potrestají nás. To se nám stávalo s Kanadou i Francií. Do play off tohle musíme zlepšit. Nás stojí spoustu sil, abychom dali gól, a my to dáváme soupeři zadarmo.“

O soupeři pro osmifinále se rozhodne během neděle.

