Se svým jménem dost bojoval. Jednou chci být lepší než táta, říká Matyáš Bauer

Předhazují Matyášovi slavného tatínka? A proč je z Lukáše nadšený bagrista? O tom, ale i dalších věcech ze života běžkařů mluvili otec a syn Bauerovi Bauerovi pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.
Matyáš Bauer
Moje cíle pro olympiádu:
Určitě chci překonat loňské mistrovství světa, kde jsem na klasické desítce dojel třicátý. Myslím, že mám na to, abych na desítce skončil do dvacátého místa. A ve štafetě podle mého můžeme bojovat o šesté místo.
Co ještě v Itálii stihnu:
Nic moc. Areály jsou různě rozházené a náš program bude nabitý, takže na jiné sporty nebude příliš prostor. Snad se zvládnu podívat aspoň na skoky na lyžích a severskou kombinaci, protože to bude blízko.
Vidět Matyáše si nemůžeme nechat ujít. Budu hodně nervózní, stejně jako loni při mistrovství světa. Proto se s Matyášem před závody radši nepotkávám.