Se svým jménem dost bojoval. Jednou chci být lepší než táta, říká Matyáš Bauer

Fotogalerie 14

Syn a otec. Matyáš a Lukáš Bauerovi. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Monika Gordíková
  12:00
„Všichni už si začali uvědomovat, kolik lyžování obětuju,“ hlásí spokojeně Matyáš Bauer, který dal běžkám přednost před fotbalem. Jeho otec Lukáš získal na zimních olympijských hrách stříbro a dva bronzy. Jak si užije sledování syna na olympijské trati ve Val di Fiemme?

Předhazují Matyášovi slavného tatínka? A proč je z Lukáše nadšený bagrista? O tom, ale i dalších věcech ze života běžkařů mluvili otec a syn Bauerovi Bauerovi pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.

Matyáš Bauer

Moje cíle pro olympiádu:
Určitě chci překonat loňské mistrovství světa, kde jsem na klasické desítce dojel třicátý. Myslím, že mám na to, abych na desítce skončil do dvacátého místa. A ve štafetě podle mého můžeme bojovat o šesté místo.

Co ještě v Itálii stihnu:
Nic moc. Areály jsou různě rozházené a náš program bude nabitý, takže na jiné sporty nebude příliš prostor. Snad se zvládnu podívat aspoň na skoky na lyžích a severskou kombinaci, protože to bude blízko.

Vidět Matyáše si nemůžeme nechat ujít. Budu hodně nervózní, stejně jako loni při mistrovství světa. Proto se s Matyášem před závody radši nepotkávám.

Lukáš Bauer

