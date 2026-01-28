Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Severská kombinace bude v Miláně a Cortině d’Ampezzo jedním z mála sportů, který bude mít pouze mužské zastoupení. Sdruženářky proto před startem pátečního závodu s hromadným startem nad hlavou zkříží hůlky do písmene x, které má podle nich znamenat „žádné výjimky“.
Podle Mezinárodního olympijského výboru je problémem severské kombinace malá konkurence a s ní spojená nízká popularita. „Proto ve spolupráci s Mezinárodní lyžařskou federací pracujeme na propagaci severské kombinace,“ reagoval MOV pro agenturu Reuters.
„Současně nás ale musí i sami sdruženáři přesvědčit o odpovídající popularitě a kvalitě výkonů napříč mužskými i ženskými soutěžemi, abychom o nich mohli pro hry v roce 2030 a dál rozhodovat,“ dodal.