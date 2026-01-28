Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

  9:59
Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní olympijský výbor požaduje. Takže to, že závod žen na hrách není, je prostě špatně,“ řekla americká reprezentantka Annika Malacinská. „Další olympijský cyklus bez závodu na hrách si nemůžeme dovolit,“ dodala.

Americká sdruženářka Annika Malacinská. | foto: Profimedia.cz

Severská kombinace bude v Miláně a Cortině d’Ampezzo jedním z mála sportů, který bude mít pouze mužské zastoupení. Sdruženářky proto před startem pátečního závodu s hromadným startem nad hlavou zkříží hůlky do písmene x, které má podle nich znamenat „žádné výjimky“.

Podle Mezinárodního olympijského výboru je problémem severské kombinace malá konkurence a s ní spojená nízká popularita. „Proto ve spolupráci s Mezinárodní lyžařskou federací pracujeme na propagaci severské kombinace,“ reagoval MOV pro agenturu Reuters.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

„Současně nás ale musí i sami sdruženáři přesvědčit o odpovídající popularitě a kvalitě výkonů napříč mužskými i ženskými soutěžemi, abychom o nich mohli pro hry v roce 2030 a dál rozhodovat,“ dodal.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

