Unikát soupeřky Ledecké: Na hrách bude startovat i se synem. Jako první v historii

Když se v roce 2011 loučila s americkou reprezentací, vzala alpská lyžařka Sarah Schleperová do náručí svého syna Lasseho a před posledním závodem Světového poháru s ním projela slalomářskou trať. O patnáct let později se lyžařská rodina postará o další unikát – stane prvním duem matka-syn, které se společně zúčastní zimních olympijských her. Tentokrát ovšem pod vlajkou Mexika.
LOUČENÍ S KARIÉROU. Sarah Schleperová svoji poslední jízdu ve slalomu Světového poháru absolvovala ve večerních šatech a dolní část trati i se synkem Lassem v náručí. | foto: Reuters

Schleperová se pod pěti kruhy představila poprvé v Naganu v roce 1998. To už je nějaká doba! I následující čtyři zimní olympiády hájila barvy USA, pak ovšem převzala mexické občanství po svém manželovi Federicu Gaxiolovi a od Pchjongčchangu 2018 závodí za novou zemi.

Impulsem pro změnu byl i fakt, že se Schleperová nekvalifikovala do amerického týmu na zimní olympijské hry v roce 2014 v Soči.

Zatímco nyní vyhlíží už sedmou olympijskou účast, synek Lasse, který nosí příjmení po otci, bude v osmnácti letech na hrách debutovat. Je jedním z pěti Mexičanů, kteří se v Itálii představí, matka Sarah je druhá.

Mexičanka Sarah Schleperová během závodu v obřím slalomu žen v Saalbach-Hinterglemmu, Rakousko (13. února 2025)

„Jsem vděčný, že mamce můžu tímhle alespoň částečně vrátit něco za to, že mě přivedla k tomuhle nádhernému sportu,“ vyprávěl Lasse Gaxiola v rozhovoru pro Mezinárodní lyžařskou federaci FIS před začátkem olympiády.

„Vždy byla úžasná máma, hodně toho obětovala. Kromě toho, že mě naučila lyžovat, mě hlavně naučila lyžovat rychle,“ žertoval Gaxiola.

A aby se rodina mohla podporovat přímo na sportovištích, bude muset podstoupit další oběť. Zatímco Schleperová bude závodit v areálu v Cortině d’Ampezzo, mužské lyžařské závody se konají o čtyři hodiny dál v Bormiu.

Mexická rodinka se ukáže v několika disciplinách. Schleperová se představí v obřím slalomu (neděle) a super-G (čtvrtek), kde bude soupeřit i s Ester Ledeckou, junior nastoupí do obřího slalomu (sobota) a klasického slalomu (pondělí).

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

„Když jsem jela poslední závod jako Američanka, jela jsem se synem po sjezdovce v náručí, protože jsem byla jediná matka. To, že pořád děláme tenhle sport, ukazuje, jak moc ho milujeme. Bude to unikátní zážitek,“ řekla Schleperová serveru The Athletic. „Když byl Lasse malý, celý svěťák mi ho de facto pomáhal vychovávat,“ culila se.

Chci být jako Vonnová. Jet beze strachu

Díru do světa asi Schleperová a Gaxiola neudělají, ostřílená lyžařka na loňském mistrovství světa dojela 37. v obřím slalomu. Šanci nicméně větří v super-G, kde se loni v závodu kategorie FIS v americkém Vailu dostala i na páté místo.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Gaxiola teprve sbírá zkušenosti v seniorské kategorii, ve Světovém poháru nemá odjetý jediný závod. Na olympijské hry se oba lyžaři kvalifikovali díky tomu, že splnili bodový limit FIS, jehož lze dosáhnout i na závodech nižší kategorie, a zároveň byli nejlepší ve své zemi.

„Když jsme se kvalifikovali, strávili jsme spolu týden. Usilovně jsme trénovali, snažili jsme se pořád navzájem porazit. Pak jsme se rozjeli do olympijských vesnic. To pro mě bylo opravdu speciální,“ vykreslila Schleperová, která za pár dní oslaví 47. narozeniny.

POSLEDNÍ JÍZDA. Sarah Schleperová se loučila s kariérou ve slalomu Světového poháru v Lienzu ve večerních šatech a se synkem Lassem v náručí.

Už teď drží titul nejstarší alpské lyžařky v olympijské historii. „Chci jet na limit. Chci být jako Lindsey Vonnová, prostě jet beze strachu,“ uzavřela.

